Nữ lập trình viên hoàn thành 8 tín chỉ tại FUNiX trong hơn một năm

Vốn là dân Kinh tế, năm 2014, Thúy An quyết định rẽ ngang sang CNTT khi nhận ra đây mới là đam mê thực sự. Sau khi theo học một khóa lập trình Android kéo dài năm tháng, An đi làm và gắn bó với vị trí Lập trình viên Game (Game Developer) đến nay.

Có công việc phù hợp đam mê, cô gái 25 tuổi học thêm để lấy bằng đại học đúng ngành. Tháng 3/2019, cô chọn học FUNiX để hiện thực hóa mục tiêu. "Cách học của FUNiX có nhiều ưu điểm, phù hợp với một người vừa học, vừa làm lại có gia đình và con nhỏ như tôi", Thúy An chia sẻ.

Trần Thị Thúy An hoàn thành chương trình học tại FUNiX trong một năm bốn tháng.

Sau một năm bốn tháng, Thúy An hoàn thành chương trình học công nghệ thông tin online . Trước đó, cô liên tục hoàn thành các Chứng chỉ học tập tại FUNiX với tốc độ đáng nể, chỉ mất tám tháng cho 5 chứng chỉ - nhanh gấp năm lần thời gian quy định. Cô cho biết mình thường dùng điện thoại để học, giúp tận dụng được nhiều thời gian hơn.

Tháng tư, An làm đồ án tốt nghiệp. Với đề tài Xây dựng website chỉnh sửa hình ảnh, suốt 15 tuần, An thường xuyên liên lạc trực tuyến với giảng viên hướng dẫn, ít nhất mỗi buổi một tuần và qua Facebook bất cứ khi nào cần hỏi đáp.

Vượt qua những khó khăn như một mình làm toàn bộ đồ án, giải quyết khối lượng công việc lớn để hoàn thiện sản phẩm trong khi vẫn đi làm full time, chăm sóc gia đình, An đã xuất sắc hoàn thành và bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp trực tuyến vào ngày 8/8.

"Ngày bảo vệ trực tuyến, tôi có hơi lo lắng về các sự cố xảy ra với đường truyền mạng, máy tính... Tuy nhiên, may mắn là không gặp phải bất cứ sự cố nào", cô chia sẻ.

Hài lòng với kết quả bảo vệ đồ án, lập trình viên trẻ cho rằng lễ bảo vệ diễn ra online giúp sinh viên có thể bảo vệ đồ án ngay tại nhà, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại. Hơn nữa trong tình hình dịch bệnh bùng phát, tổ chức bảo vệ đồ án online giúp sinh viên không bị gián đoạn kế hoạch lấy bằng mà vẫn đảm bảo an toàn.

"Sau đồ án, tôi học được nhiều về kiến thức, kỹ năng như: Nâng cao kiến thức về xử lý ảnh, về Open CV, ReactJS; kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng quản lý dự án và xử lý rủi ro - những kỹ năng quan trọng với người làm phần mềm", An nói. Cô cũng cho biết, việc có bằng đại học đồng nghĩa với việc cô có thể thực hiện mong muốn học lên cao hơn.

Nhắn với cộng đồng sinh viên trực tuyến - những người vừa học, vừa làm việc hay học đồng thời tại một nơi khác, Thúy An cho hay, trong 16 tháng cô học từ Chứng chỉ 1 đến Chứng chỉ 7, làm đồ án, học quân sự và thi lấy chứng chỉ IELTS. Ngoài việc học, cô vẫn đi làm và chăm con nhỏ. "Chỉ học online mới có thể giúp tôi hoàn thành mục tiêu trong thời gian ngắn như vậy. Cảm ơn FUNiX, các mentor và hannah đã hỗ trợ tôi suốt thời gian qua", Thúy An chia sẻ.

Hannah Thanh Hương, người đồng hành với An trong quá trình học tại FUNiX nhận xét, Trần Thị Thúy An là một sinh viên chủ động, thông minh. Dù bận rộn, An luôn có kế hoạch học tập khoa học, nhanh chóng với một chiến lược hiệu quả. Sự tự tin, chủ động đã giúp An thực hiện được mục tiêu mà cô đề ra ngay từ ban đầu.

Vân Nguyễn