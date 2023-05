Nữ kỹ sư tìm bạn đồng hành có chính kiến, trách nhiệm

Chào anh, người sẽ đồng hành cùng em trên chặng đường phía trước.

Em là cô khỉ lớn, sinh ra và lớn lên tại vùng quê Bắc Bộ, cách Hà Nội khoảng 70 km, cao 1,56 m, hơi gầy, nước da ngăm ngăm và khuôn mặt không xinh tẹo nào cùng cặp lông mày nhìn lâu mới thấy. Em là cô kỹ sư, sống và làm việc tại Hà Nội với những mục tiêu nho nhỏ.

Mọi người thường bảo em bướng và đều bó tay mỗi lần khuyên em nên trang điểm. Em không thích trang điểm dù biết mình sẽ xinh hơn. Thật kỳ lạ anh nhỉ. Em còn là cô bé cá tính nhưng lại rất nhát và sợ đám đông. Em thích trồng cây và ngắm chúng mỗi ngày, thích động vật, em đang sống với mấy bé mèo không cute cho lắm, cũng là tài sản đáng giá nhất hiện tại em có. Em còn thích hát, nếu anh không chê, em sẽ hát anh nghe mỗi ngày, và các hoạt động thể thao, đặc biệt là phá xới cầu. Em thích xem phim như hoạt hình, viễn tưởng và cả phim ma... còn nhiều nữa. Nếu tự nhận xét về bản thân, có lẽ em chỉ có ưu điểm là chân thành. Em không giỏi nấu ăn nhưng đủ dùng.

Đọc đoạn trên, có vẻ em chưa trưởng thành anh nhỉ? Cuộc sống nên cần niềm vui và hạnh phúc là một chặng đường chứ không phải đích đến, đúng không anh? Em hướng tới cuộc sống bình dị, không quá bon chen, chúng ta sống tử tế với nhau, tôn trọng nhau, là người sống có trách nhiệm với gia đình và người thân. Không có ai hoàn thiện cả, vậy nên chúng ta hãy luôn có ý thức hoàn thiện bản thân, có thể là học thức, là nhận thức, là tính cách hoặc điều gì đó chúng ta thấy chưa ổn. Em cũng đang từng chút mỗi ngày để trở thành phiên bản mình muốn.

Một góc buồn của em, em từng lập gia đình và chưa có con. Nguyên nhân thực sự rất nhiều, do áp lực cuộc sống, do không thể dung hòa lối sống, tính cách của nhau, cũng có lẽ do đã quá vội vàng.

Đó là về em. Còn về anh, hy vọng anh cùng quan điểm sống với em, cao hơn em, có nhiều sở thích giống em và hơi mập một chút (tại em gầy). Mong quê anh gần quê em, là người tử tế, có trách nhiệm và thương em. Anh hãy có chính kiến và mục tiêu của riêng mình nhé (có thể làm được hoặc không nhưng đó sẽ là hoa tiêu để chúng ta không lạc đường). Mong anh đủ khả năng nuôi bản thân và vài người phụ thuộc. Em chưa có con, cũng không quá quan trọng chuyện đó nên hy vọng anh cũng vậy.

Cuộc đời sẽ có sóng gió, mỗi lúc như vậy, chúng ta hãy là chỗ dựa của nhau anh nhé. Mỗi khi chúng ta chưa hiểu nhau, mình cùng ngồi xuống lắng nghe và giãi bày cho nhau anh nhé, đừng quát em, đừng to tiếng với em, em sợ và còn bướng nữa, cũng đừng chỉ im lặng, nó sẽ giết chết mối quan hệ của chúng ta đấy. Anh sẵn sàng bỏ qua những lần nhõng nhẽo vô cớ của em nhé. Hy vọng anh sẽ là người anh, người bạn, người chồng đồng hành cùng em.

Em không có gì cho anh mà hy vọng ở anh nhiều quá. Vâng nhưng em vẫn hi vọng sẽ tìm được anh - người sẽ đồng hành cùng em trên chặng đường còn lại.

Rất cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến bài viết của mình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ