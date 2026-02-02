Nữ giảng viên tìm người thương

Giao diện giảng viên, cấu hình đơn giản, tính năng: khiến bạn muốn update mỗi ngày.

Tình cờ nhìn thấy chuyên mục này của VnExpress rất dễ thương nên mình cũng muốn cho bản thân thêm một cơ hội được kết nối với những năng lượng mới.

Giới thiệu sơ qua về mình: mình sắp sửa chạm mốc 30 tuổi, là giảng viên của một trường đại học tại Đà Nẵng. Quê mình ở Quảng Nam và đã có thời gian sinh sống, làm việc tại TP HCM. Mình quyết định chọn Đà Nẵng là bến đỗ cuối cùng. Tính cách của mình được mọi người nhận xét là hòa đồng, nhẹ nhàng và dễ chịu khi ở gần. Mình hay được khen xinh nhưng đa phần là học trò khen, nhất là trước mỗi kỳ kiểm tra nên tính khách quan có lẽ không cao. Mình vẫn còn nhiều thiếu sót và vẫn đang trong hành trình hướng đến một phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình. Sẽ thật tốt nếu có ai đó cùng bước đi với mình. Mình tin rằng tình yêu dành cho bản thân sẽ dạy mình cách yêu người khác.

Một năm trước đây, mình vẫn còn lập một danh sách thật dài những điều mong muốn ở bạn đời. Nhưng bây giờ, mình chọn tin tưởng vào bản thân, thôi tìm kiếm những điều mình còn thiếu ở người khác. Mình mong muốn gặp được người có đủ tự tin để dành cho mình một tình yêu đầy cam kết và khiến mình hạnh phúc. Gần đây, mình luôn có cảm giác sắp gặp được người đó và bắt đầu viết thư gửi đến người đồng hành cùng mình trong tương lai, mong những lá thư này sẽ sớm tìm được người nhận.

