Nữ giám đốc bỏ lương nghìn USD về kinh doanh bưu cục

Bưu cục BEST Express Củ Chi của Phạm Thị Kiều Trang chạm mốc 20.000 đơn hàng mỗi tháng chỉ sau vỏn vẹn một năm khởi nghiệp.

Từng giữ vị trí giám đốc một công ty thương mại dịch vụ về điện máy, nội thất, Phạm Thị Kiều Trang cảm thấy chưa đủ thỏa mãn với những gì đang có. Sau nhiều năm ngồi yên trên bàn giấy, chị thấy công việc văn phòng đã trở nên nhàm chán, thiếu đột phá. Nữ giám đốc chuyển sang ôm mộng thành lập và làm chủ doanh nghiệp. Song lúc đó chị chưa có định hướng rõ ràng, chưa nắm được ngành nghề nào tiềm năng để khởi nghiệp.

Suốt thời gian dịch bệnh ảnh hưởng, Kiều Trang bị cuốn theo xu hướng mua sắm online như nhiều người khác. Qua trải nghiệm cá nhân và sự nhạy bén thị trường, chị nhận thấy sự bùng nổ mạnh mẽ và cần thiết của thương mại điện tử lẫn logistics.

Thay vì lao theo xu thế, kinh doanh online trên các sàn thương mại điện tử, Kiều Trang chọn rót vốn vào bưu cục nhượng quyền. "Tôi biết rõ điểm mạnh - yếu của bản thân, không chọn kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử vì thấy bản thân không phù hợp. Tôi muốn đầu tư nghiêm túc và có doanh nghiệp riêng vững chắc", chị nói.

Chị Phạm Thị Kiều Trang, chủ bưu cục BEST Express Củ Chi. Ảnh: BEST Express

Sau thời gian nghiên cứu, chị nhận thấy mảng dịch vụ hậu cần thương mại điện tử là lựa chọn lý tưởng. Mỗi ngày, chị đều dành thời gian quan sát các shipper đến giao hàng trong khu vực. Lượng đơn hàng lớn, nhiều shipper từ các đơn vị khác nhau ra vào thường xuyên. Chị quyết định chọn logistics là đích đến khởi nghiệp.

2021 là năm cả thương mại điện tử lẫn hậu cần lên ngôi. Theo đó, các ngành, dịch vụ liên quan cũng được chú ý, hưởng lợi. Trong đó, mô hình bưu cục nhượng quyền lên ngôi với sự góp mặt của nhiều ông lớn ngành logistics cả trong và ngoài nước.

Nắm bắt cơ hội này, Phạm Thị Kiều Trang tìm hiểu sâu hơn về nhượng quyền bưu cục. Chị tìm đến BEST Express để được nghe tư vấn và giới thiệu về mô hình này sau khi thấy quảng cáo tìm đối tác của đơn vị trên mạng. Sau thời gian đầu trao đổi, họ mời chị ghé thăm trung tâm phân loại ở Củ Chi. Đây cũng là một trong hai điểm có quy mô lớn nhất nhì khu vực của tập đoàn BEST Inc.

Được tận mắt chứng kiến quy mô hoạt động, dây chuyền phân loại hiện đại, Kiều Trang quyết định tham gia, trở thành đối tác nhượng quyền của BEST từ tháng 11/2021. Thời điểm đó, tình hình dịch bệnh cũng đã dần ổn định. Các lệnh hạn chế cũng dần được nới lỏng. Chị cho rằng đây là thời điểm vàng để bắt tay vào đầu tư bưu cục, phát triển mạng lưới dịch vụ giao vận cho địa phương.

Đội ngũ nhân sự tại bưu cục Củ Chi xếp hàng lên xe tải, chuẩn bị phân phối đến các điểm giao vận nhỏ hơn trong hệ thống. Ảnh: BEST Express

"Đầu tư vào thời điểm đó có thể xem là một quyết định mạo hiểm với tôi và gia đình. Số vốn 2 tỷ đồng không hề nhỏ. Tôi và chồng đã phải tích góp rất lâu. Đúng lúc dịch bệnh đỡ căng thẳng, tôi quyết định lên kế hoạch khởi nghiệp nghiêm túc để không lãng phí số tiền này", chị Trang chia sẻ.

Ngay từ đầu, Kiều Trang xác định mọi thứ ở bưu cục BEST Express Củ Chi phải được sắp xếp, bày trí đúng tiêu chuẩn cao cấp. Chị đầu tư kho hàng rộng lớn, xây đội xe trung chuyển đông đảo shipper để đủ đáp ứng lượng hàng lớn vào các mùa cao điểm. Theo chị, điểm giao - nhận hàng khang trang, rộng rãi cũng góp phần tạo uy tín và hảo cảm với khách hàng trong lần đầu phục vụ.

Quyết định chuyển mình của chị Kiều Trang may mắn được chồng và gia đình ủng hộ. Vợ chồng chị sau thời gian sắp xếp công việc, gia đình đã cùng nhau quản lý bưu cục.

Mở đầu, chị chỉ có một kho hàng tại xã Hòa Phú (Củ Chi) với khoảng 24 shipper. Sau một năm hoạt động, chị mở thêm hai chi nhánh tại trên địa bàn huyện với đội ngũ nhân sự tăng gấp đôi. Tổng số nhân viên cố định hiện nay lên đến gần 80 người. Trong đó có hơn 30 shipper cố định và khoảng hơn 40 nhân viên kho bãi, chăm sóc khách hàng.

Hiện bưu cục Củ Chi của chị phủ mạng lưới dịch vụ trên toàn thị trấn và 20 xã khác trong khu vực. Hai bưu cục hiện phục vụ hơn 50 shop online. Trung bình mỗi ngày xử lý 1.000-1.200 đơn, chưa tính đơn từ các sàn thương mại điện tử.

Mỗi tháng trung bình đơn vị xử lý khoảng hơn 20.000 đơn trên toàn hệ thống. Để đủ sức xử lý lượng hàng hóa lớn những ngày sale cao điểm, ngoài lực lượng giao hàng chính cố định, bưu cục còn điều động thêm các shipper bán thời gian hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ.

Ngoài đội ngũ shipper, bộ phận chăm sóc khách hàng cũng được xếp lịch xuyên suốt, đảm bảo phản hồi, giải quyết vấn đề đơn hàng cho người dùng, đối tác trong 2 tiếng. Khách hàng chỉ cần lên đơn, bưu cục Củ Chi sẽ lo các khâu giao vận, xử lý nhận đơn kể cả cuối tuần và dịp lễ, Tết. Mỗi nhân viên tại đây đều được chị Kiều Trang cho tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn, sẵn sàng xử lý mọi tình huống.

Đội ngũ chăm sóc khách hàng của bưu cục BEST Express Củ Chi được xếp ca linh hoạt, đảm bảo luôn có người túc trực, giải đáp các vấn đề, thắc mắc về đơn hàng cho người dùng, đối tác trong vòng 2 tiếng. Ảnh: BEST Express

Sau hơn một năm khởi nghiệp với mô hình bưu cục nhượng quyền, chị Trang hiện trong quá trình mở rộng mạng lưới dịch vụ. Chị dự kiến cuối năm 2022 mở rộng vùng phủ dịch vụ sang 4 phường khác thuộc quận 12 gồm An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An.

Trong năm mới, Kiều Trang và đội ngũ kỳ vọng chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt trong thời gian ngắn của bưu cục, cùng khả năng chuyên môn được đào tạo bài bản, có thể đưa lượng đơn hàng vượt mốc 30.000-40.000 đơn mỗi tháng. Đồng thời lượng shop online hợp tác cũng mong muốn tăng gấp đôi so với hiện tại.

Là người chủ doanh nghiệp, chị Kiều Trang luôn tâm niệm nhân viên cũng là người trong gia đình. Theo đó, chị luôn cố gắng có những chính sách hỗ trợ, đảm bảo đời sống, công việc cho hơn 80 nhân viên.

Hàng ngày, ngoài công việc ở bưu cục, chị Trang thường dành thời gian cho gia đình, đưa con đến trường và cùng các cháu học bài. "Tôi may mắn được gia đình hỗ trợ nhiều. Hai bé cũng rất ngoan, biết mẹ bận rộn nên luôn tự giác học tập chăm chỉ, đạt học sinh giỏi nhiều năm liền. Tôi đến nay vẫn luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình để không bên nào bị xem nhẹ hay lơ là", chị cho hay.

Vì cả hai vợ chồng cùng quản lý bưu cục nên thời gian biểu được phân chia hợp lý để đưa đón, chăm sóc con cái. Sáng, chị thường đến bưu cục quản lý nhập kho, phân chia hàng hóa, đảm bảo hàng đi đúng giờ. Đến chiều, chồng chị sẽ lên "thay ca" để chị về nhà nội trợ, đón con.

Chị cho biết, hầu hết hệ thống bưu cục của BEST đều tối ưu quản lý bằng công nghệ, giúp chị tiết kiệm thời gian và công sức. Ngoài những đầu việc đặc thù, một số khâu chị có thể theo dõi từ xa, không cần trực tiếp giám sát.

Ngoài kinh doanh, chị Trang còn đồng hành cùng những chương trình thiện nguyện của BEST tại địa phương. Bưu cục Củ Chi là một trong những đơn vị luôn tiên phong hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động ý nghĩa. Đơn cử như chương trình mang Trung thu đến các em học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện hồi tháng 9.

Đồng thời, bưu cục của chị cũng thường xuyên tổ chức những chương trình hỗ trợ cải thiện đời sống dân sinh cho người dân trong khu vực. "Ngoài kinh doanh, tôi còn muốn đóng góp cho xã hội, giúp người dân trong khu vực lân cận cải thiện chất lượng sống. Bởi họ chính là những người đã luôn gắn liền, ủng hộ hành trình khởi nghiệp của tôi trong suốt thời gian qua", chị Kiều Trang chia sẻ.

Cẩn Y