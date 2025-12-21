Nữ du khách bị điều tra vì 'quỳ gối, nằm trên yên' khi chạy môtô

Khánh HòaNgười phụ nữ quốc tịch Nga bị cảnh sát mời làm việc vì biểu diễn chạy xe phân khối lớn trong tư thế "quỳ gối, nằm trên yên" gây ảnh hưởng người đi đường.

Ngày 21/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an phường Bắc Nha Trang mời người phụ nữ 34 tuổi, quốc tịch Nga, về trụ sở làm việc để làm rõ dấu hiệu vi phạm.

Động thái này được đưa ra sau 3 ngày mạng xã hội lan truyền video người phụ nữ mặc váy ngắn, lộ nội y, điều khiển xe phân khối lớn trên đường, thực hiện các tư thế quỳ gối, nằm trên yên xe.

Bước đầu, người phụ nữ đã thừa nhận thực hiện hành vi trên tại một số tuyến đường ở xã Cam Lâm vào các thời điểm tháng 1 và tháng 6 năm nay.

Người phụ nữ quốc tịch Nga "biểu diễn" chạy xe phân khối lớn ở xã Cam Lâm. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Phòng CSGT xác minh xe phân khối lớn là của người đàn ông trú tại xã Tân Định, đứng tên chủ sở hữu, đã bán cho cửa hàng xe máy ở phường Ninh Hòa. Sau đó tiệm bán cho một người đàn ông Nga, rồi ông này tặng xe cho người phụ nữ trên.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng, Phòng CSGT đã chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát Hình sự điều tra theo thẩm quyền.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân (kể cả người nước ngoài làm việc tại Việt Nam) cần nghiêm chỉnh chấp hành luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm, phản cảm.

Hồi đầu năm 2024, người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh bị TAND TP HCM tuyên phạt một năm tù treo về tội Gây rối trật tự công cộng. Ngọc Trinh có hành vi điều khiển môtô Ducati trong tư thế tạo dáng nguy hiểm như quỳ, nằm trên yên; đứng một bên xe, buông hai tay...

Bùi Toàn