Nữ điều dưỡng bị bệnh nhân Covid-19 tấn công

Hà NộiNữ điều dưỡng tại khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, sáng nay bị một bệnh nhân Covid-19 đe dọa.

Thông tin ban đầu cho biết sự việc xảy ra vào sáng 15/5. Bệnh nhân tới phòng hành chính to tiếng, yêu cầu nữ điều dưỡng cung cấp số điện thoại của giám đốc bệnh viện. Khi được giải thích về việc phải chờ đợi và cần xin ý kiến lãnh đạo khoa, bệnh nhân này đã xông tới tấn công nữ điều dưỡng. Theo mô tả ban đầu, nữ điều dưỡng cao khoảng 1,5 m, hơi gầy, yếu, bị người bệnh đe dọa, bóp cổ.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, chiều 15/5 xác nhận vụ việc và cho biết nữ điều dưỡng bị tấn công làm việc tại khoa Nội tổng hợp. Theo bác sĩ Thạch, người bệnh to tiếng, chửi bới rồi đưa tay lên cổ nữ điều dưỡng song chưa đến mức độ nguy hiểm. Lực lượng bảo an đã can thiệp ngay, ngăn chặn sự việc trở nên nghiêm trọng.

Bác sĩ Thạch phán đoán nguyên nhân tấn công là người bệnh bị khủng hoảng tâm lý vì phải cách ly để điều trị và có bức xúc dồn nén trong thời gian dài. Hiện bệnh viện đang điều tra kỹ lưỡng vụ việc, chưa có kết luận.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung hiện được cách ly y tế do ghi nhận các ca nhiễm Covid-19, là bệnh viện tuyến đầu trong điều trị người nhiễm nCoV. Đến nay, bệnh viện tiếp nhận 821 người bệnh Covid-19, trong đó 318 người đang điều trị, 475 người đã khỏi, một số người chuyển đi. Số bệnh nhân đang điều trị có 9 người âm tính trên từ một lần trở lên.

Nữ điều dưỡng chuẩn bị thuốc và lấy mẫu xét nghiệm người bệnh Covid-19, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Chi Lê.

Chi Lê