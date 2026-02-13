Nữ điều dưỡng Ấn Độ tử vong sau hơn một tháng nhiễm virus Nipah

Bệnh nhân 25 tuổi rơi vào nguy kịch và không qua khỏi do ngừng tim, sau hơn một tháng được điều trị tích cực vì nhiễm virus Nipah.

Giới chức y tế bang Tây Bengal xác nhận thông tin này vào ngày 12/2, cho biết nữ điều dưỡng này là một trong hai trường hợp nhiễm virus Nipah được ghi nhận tại bang Tây Bengal. Cô bắt đầu có triệu chứng sốt vào tháng 12 năm ngoái và phải duy trì sự sống bằng máy thở từ đầu tháng 1. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của cô xấu đi nhanh chóng, dẫn đến suy đa tạng và tử vong.

Kết quả điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy nữ điều dưỡng có thể đã nhiễm virus Nipah do uống mật cây chà là tươi khi tham dự đám cưới ở vùng biên giới Ấn Độ - Bangladesh. Mật cây chà là tươi được cho là có lẫn dịch tiết từ dơi ăn quả, loài vật mang mầm bệnh Nipah.

Các nhân viên y tế tại một khu cách ly virus Nipah ở bang Kerala, phía tây nam Ấn Độ, ngày 6/6/2019. Ảnh: AFP

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận một trường hợp tử vong do virus Nipah tại Bangladesh. Bệnh nhân này là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt và co giật. Cuộc điều tra dịch tễ cho thấy cô cũng có thói quen uống mật cây chà là tươi.

Virus Nipah thường lây sang người từ dơi nhiễm bệnh hoặc thông qua các loại trái cây bị dơi nhiễm virus ăn dở. Loại virus này có thể gây sốt cao và viêm não, với tỷ lệ tử vong đặc biệt nghiêm trọng, dao động từ 40% đến 75%. Bang Tây Bengal từng ghi nhận các đợt bùng phát Nipah vào năm 2001 và 2007. Gần đây, dịch chủ yếu xuất hiện tại bang Kerala ở miền Nam Ấn Độ, trong đó nghiêm trọng nhất là đợt bùng phát năm 2018 khiến ít nhất 17 người tử vong.

Sau khi Ấn Độ xác nhận các ca nhiễm mới vào tháng trước, nhiều quốc gia châu Á bao gồm Thái Lan, Singapore và Pakistan đã thắt chặt quy trình sàng lọc tại các sân bay. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ lây lan diện rộng của loại virus này vẫn ở mức thấp.

Virus Nipah được WHO xếp vào nhóm nguy hiểm hàng đầu với tỷ lệ tử vong cao. Bệnh khởi phát với các triệu chứng giống cúm, nhanh chóng tiến triển thành viêm não, hôn mê trong 24-48 giờ và để lại di chứng thần kinh vĩnh viễn cho khoảng 20% người sống sót. Hiện thế giới chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu, phác đồ chủ yếu dựa vào chăm sóc hỗ trợ. Các chuyên gia khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc với dơi, lợn ốm; tuyệt đối không uống mật cây tươi chưa qua xử lý nhiệt và phải rửa sạch, gọt vỏ trái cây trước khi ăn.

