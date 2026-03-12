Nữ designer hướng nội tự thiết kế căn hộ phong cách đại dương xanh

Căn hộ nhỏ là nơi sinh sống của một nữ thiết kế đồ họa, tự chia sẻ bản thân thuộc nhóm tính cách hướng nội (INTP). Không gian căn nhà được nữ gia chủ được hoàn thiện tập trung đầu tư vào đồ nội thất, thiết bị công nghệ, đồ sưu tầm và cây xanh.

Theo chủ nhà, căn hộ không hướng đến sự tối giản tuyệt đối mà ưu tiên tính linh hoạt và phản ánh sở thích cá nhân. Hầu hết góc nhỏ đều được trang trí dần theo thời gian bằng các món đồ sưu tầm hoặc tự làm. Không gian sống vì vậy liên tục thay đổi, giống một "bộ sưu tập" được cập nhật theo thói quen và cảm hứng của người ở.