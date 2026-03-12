Nữ designer hướng nội tự thiết kế căn hộ phong cách đại dương xanh

Căn hộ nhỏ là nơi sinh sống của một nữ thiết kế đồ họa, tự chia sẻ bản thân thuộc nhóm tính cách hướng nội (INTP). Không gian căn nhà được nữ gia chủ được hoàn thiện tập trung đầu tư vào đồ nội thất, thiết bị công nghệ, đồ sưu tầm và cây xanh.
Theo chủ nhà, căn hộ không hướng đến sự tối giản tuyệt đối mà ưu tiên tính linh hoạt và phản ánh sở thích cá nhân. Hầu hết góc nhỏ đều được trang trí dần theo thời gian bằng các món đồ sưu tầm hoặc tự làm. Không gian sống vì vậy liên tục thay đổi, giống một "bộ sưu tập" được cập nhật theo thói quen và cảm hứng của người ở.
Chủ nhà lựa chọn phong cách Bauhaus pha trộn hơi hướng retro và đồ gia dụng Nhật Bản. Phong cách Bauhaus là xu hướng thiết kế cách tân ra đời tại Đức đầu thế kỷ 20 (1919-1933), nổi bật với triết lý "công năng đi liền thẩm mỹ", tập trung vào sự tối giản, đường nét hình học cơ bản và loại bỏ chi tiết rườm rà.
Tông màu chủ đạo của căn nhà là xanh lam kết hợp trắng, kim loại và gỗ, tạo cảm giác mạch lạc, gọn gàng.
Không gian sinh hoạt chính của căn nhà gồm khu tiếp khách, góc làm việc, khu pha cà phê và hệ kệ trưng bày. Nội thất được gia chủ chọn theo tiêu chí thấp và gọn gàng.
Một chi tiết cải tạo đơn giản được nữ gia chủ áp dụng ở phòng khách là dán một đường băng giấy màu đậm chạy dọc mép trần. Thủ pháp thị giác này giúp nhấn mạnh đường viền trần và tạo cảm giác chiều cao được kéo dài.
Ánh sáng cũng được chú trọng do phòng khách hướng bắc, ít nhận nắng trực tiếp. Gia chủ sử dụng đèn trần thông minh kết hợp nhiều chế độ chiếu sáng khác nhau, giúp thay đổi bầu không khí trong nhà theo từng thời điểm trong ngày.
Gia chủ cũng áp dụng nguyên tắc phối màu "trên sáng - dưới tối". Tường và hệ kệ treo màu trắng, trong khi tủ, sofa và thảm sử dụng gam xanh đậm. Cách bố trí này giúp trọng tâm thị giác hạ thấp, khiến trần nhà có cảm giác cao và thoáng hơn.
Các khu chức năng được tổ chức linh hoạt bằng nội thất nhẹ, có thể di chuyển. Bàn trà thấp, tủ module kim loại, kệ lắp ghép và hộp lưu trữ giúp phòng khách có thể thay đổi bố cục tùy nhu cầu sử dụng.
Ngoài khu sinh hoạt chung, căn hộ còn có một góc làm việc diện tích khoảng 2 m2.
Bàn làm việc đặt sát tường, kết hợp kệ treo và tủ phía dưới để tận dụng tối đa diện tích. Không gian này vừa là góc làm việc, vừa là khu chơi game và trưng bày đồ sưu tầm.
Các hệ kệ trong nhà được sử dụng như một "bảo tàng cá nhân".
Các món đồ trang trí, sách thiết kế, mô hình, tranh minh họa và thiết bị công nghệ được sắp xếp xen kẽ.
Bên cạnh công việc thiết kế, chủ nhà có nhiều sở thích cá nhân như nghe nhạc, pha cà phê, chơi game và sưu tầm đồ decor. Vì vậy, căn hộ được bố trí thêm một góc pha cà phê đặt trên hệ tủ kim loại.
Vào dịp Valentine, phòng khách được biến thành bàn ăn hai người với nến, hoa tươi và khăn trải bàn, tạo không khí bữa tối lãng mạn ngay trong căn hộ nhỏ.
Căn hộ còn có hai con mèo đen sống cùng chủ nhà. Các khu vực kệ thấp, thảm mềm và ghế sofa được bố trí phù hợp cho sinh hoạt của thú cưng.
Bích Phương (theo Xiaohongshu)