Nữ chính trị gia Mỹ bị kiện vì dan díu với vệ sĩ đã có vợ

Cựu Thượng nghị sĩ Kyrsten Sinema khi bị kiện tội 'phá hoại gia đình' đã thừa nhận có ân ái với vệ sĩ ít nhất 6 lần ở 5 thành phố khác nhau.

Nữ chính trị gia độc lập 49 tuổi, từng đại diện cho bang Arizona tại Thượng viện Mỹ, thừa nhận trong bản kiến nghị được đệ trình hôm 12/3 rằng bà bắt đầu có quan hệ thân mật với Matthew Ammel, vệ sĩ đã kết hôn và có ba con, vào tháng 5/2024.

Trong suốt cuộc tình ngoài luồng, bà Sinema đã ân ái với Ammel 6 lần trong vòng 5 tháng trước khi anh ta ly thân.

Bà Kyrsten Sinema (áo đen) nhìn vệ sĩ Matthew Ammel từ phía sau. Ảnh: Arizona Capitol TV

Theo tài liệu tòa án, bà Sinema thừa nhận lần quan hệ đầu tiên vào ngày 27/5/2024 tại Sonoma, California. Sau đó, hai người tiếp tục mặn nồng tại New York vào giữa tháng 7, tại Washington vào cuối tháng 8 và tháng 9, tại Aspen (Colorado) vào tháng 9 và ở Phoenix (Arizona) vào đầu tháng 10. Hai người kết thúc vào tháng 11/2024.

Cựu Thượng nghị sĩ trình bày chi tiết về địa điểm hẹn hò tình ái nhằm chứng minh rằng không có cuộc gặp nào diễn ra ở North Carolina, nghĩa là bà không thể bị đưa ra tòa ở tiểu bang này và hy vọng có thể hủy bỏ vụ kiện "phá hoại gia đình" của vợ người tình.

Vợ cũ của Ammel, Heather Ammel, đã đệ đơn kiện bà Sinema vào tháng 9/2025 tại bang North Carolina, cáo buộc bà đã phá hoại cuộc hôn nhân 14 năm của họ trong những chuyến đi vòng quanh thế giới.

North Carolina, nơi gia đình Ammel sinh sống, là một trong số ít tiểu bang cho phép những người vợ/chồng bị bỏ rơi kiện đòi bồi thường từ "kẻ thứ ba" chịu trách nhiệm cho sự tan vỡ hôn nhân của họ.

Theo đơn kiện, Ammel được người đứng đầu bộ phận an ninh của bà Sinema thuê sau khi giải ngũ vào năm 2022. Đầu 2024, Heather phát hiện những tin nhắn giữa bà Sinema và chồng trên ứng dụng nhắn tin Signal có nội dung tình dục. Hè năm đó, Ammel ngừng đeo nhẫn cưới và được bà Sinema bố trí công việc trong đội ngũ nhân viên Thượng viện của bà trong khi vẫn tiếp tục làm vệ sĩ.

Mối quan hệ ngoài luồng này bị cáo buộc kéo dài từ mùa thu 2023 đến cuối 2024. Ammel chuyển ra khỏi ngôi nhà chung sống với vợ và các con vào tháng 10/2024.

Heather khẳng định trong đơn kiện rằng cô và chồng đã có "một cuộc hôn nhân tốt đẹp và đầy hạnh phúc" với "tình yêu thương chân thành" trước khi bà Sinema chen chân, theo đuổi Ammel bất chấp việc biết anh ta đã kết hôn.

Heather đòi bồi thường hơn 25.000 USD từ cựu thượng nghị sĩ.

Bà Kyrsten Sinema. Ảnh: CQ Roll Call

Trong đơn kiến nghị chấm dứt vụ kiện có khả năng tốn kém này, bà Sinema nêu rõ: "Bị đơn thừa nhận đã bắt đầu mối quan hệ tình cảm với chồng của nguyên đơn, Matthew Ammel, vào tháng 5/2024, khoảng 5 tháng trước khi ông Ammel ly thân với nguyên đơn. Tuy nhiên, mối quan hệ đó chỉ diễn ra bên ngoài North Carolina".

Bà Sinema trở thành người lưỡng tính công khai đầu tiên được bầu vào Quốc hội năm 2012 và vào Thượng viện Mỹ năm 2018. Bà đã từ chối tranh cử lại vào Thượng viện năm 2024 sau một nhiệm kỳ rời khỏi Đảng Dân chủ để trở thành chính trị gia độc lập. Hiện bà làm việc cho một công ty luật và vận động hành lang có trụ sở tại Washington.

Tuệ Anh (theo Nypost, CBS)