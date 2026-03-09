Nữ CEO Việt ở Dubai từ chối chức giám đốc để làm mẹ

UAEĐang ở đỉnh cao sự nghiệp với những giao dịch bất động sản triệu đô tại Dubai, chị Nguyên Huỳnh quyết định từ chối chức giám đốc khu vực để làm mẹ của cặp song sinh.

Buổi sáng tại khu biệt thự cao cấp Paramount Damac Hills (Dubai), chị Nguyên Huỳnh, 40 tuổi, ngồi bên bàn trà ngoài vườn, mắt dõi theo hai bé sinh đôi Ryan và Reyna đang chơi đùa trên thảm cỏ. Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên. Chị lướt màn hình, kiểm tra bản hợp đồng vừa được luật sư gửi tới rồi xác nhận chốt một giao dịch đầu tư bất động sản trị giá hàng triệu USD.

Với chị Nguyên (tên thường gọi Apple Huỳnh), CEO công ty tư vấn đầu tư và di trú, đây là nhịp sống quen thuộc suốt hai năm qua. Thay vì khoác lên mình những bộ vest sang trọng, xuất hiện tại các tòa tháp văn phòng chọc trời ở trung tâm tài chính Dubai, không gian làm việc của chị giờ đây là góc nhỏ trong nhà, xen kẽ giữa những lần pha sữa, thay bỉm và chơi cùng con.

Hành trình đến với cuộc sống hiện tại của người phụ nữ Việt là chuỗi những lựa chọn mang tính bước ngoặt.

Chị Apple Huỳnh chơi với hai con song sinh trong vườn nhà tại khu biệt thự Paramount Damac Hills, Dubai, hôm 2/3. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Nguyên có nhiều năm làm việc trong các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Năm 2018, chị lập doanh nghiệp riêng, tập trung vào tư vấn đầu tư quốc tế và chương trình định cư diện đầu tư. Công việc ổn định nhưng chị bắt đầu thấy mình đi trong một quỹ đạo quen thuộc.

Bước ngoặt đến năm 2020, chị Nguyên nhận lời làm đại diện cho tập đoàn di trú quốc tế Arton Capital. Ấn tượng với sự phát triển thần tốc và cách Dubai phản ứng nhạy bén, giữ chân dòng vốn giữa đại dịch Covid-19, chị quyết định chuyển hẳn sang quốc gia Trung Đông này định cư vào năm 2023.

Thị trường Dubai là một sân chơi khắc nghiệt. Nơi đây quy tụ dòng tiền từ giới siêu giàu toàn cầu. Chị Nguyên thừa nhận, thời đi học chị từng rất e ngại các môn liên quan đến con số. Thế nhưng, khi bước chân vào môi trường này, để tồn tại, người phụ nữ Việt buộc phải lao vào nghiên cứu tài chính, thấu hiểu cách dòng tiền vận hành và nắm bắt những yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng thượng lưu.

"Dòng vốn từ Việt Nam sang Dubai chưa ồ ạt như Ấn Độ hay Trung Quốc. Vì vậy, tôi không có lợi thế về số lượng đồng hương. Cách duy nhất để trụ lại là năng lực cốt lõi và sự uy tín", chị Nguyên chia sẻ. Bằng sự quyết liệt, chỉ sau hơn hai năm bám rễ, nữ CEO đã hỗ trợ thành công hơn 300 doanh nhân Việt Nam thâm nhập, đầu tư vào thị trường UAE.

Đúng lúc sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, chị kết hôn với anh Alex, 39 tuổi, người gốc Iran và nhận tin mang thai cặp song sinh. Vốn là người cuồng công việc, trong 6 tháng đầu thai kỳ, nữ doanh nhân vẫn xách vali bay liên tục qua lại giữa các quốc gia để ký kết hợp đồng.

Mọi thứ chỉ dừng lại khi bác sĩ nghiêm khắc cảnh báo chị đang đối mặt với nguy cơ sinh non. Từ một người quen với cường độ làm việc chóng mặt, chị Nguyên phải nằm bất động một chỗ để giữ thai.

"Khi khỏe mạnh, chúng ta có cả trăm ngàn mối bận tâm, từ doanh thu, vị thế đến những bản hợp đồng. Nhưng khi ranh giới sức khỏe lung lay, ưu tiên duy nhất còn lại chỉ là nhịp tim của con", chị Nguyên nhớ lại.

Những tháng ngày nằm trên giường bệnh dưỡng thai đã định hình lại hoàn toàn hệ giá trị của nữ CEO. Khoảnh khắc hai bé Ryan và Reyna cất tiếng khóc chào đời bình an, chị hiểu rằng sự nghiệp có thể xây dựng lại, nhưng tuổi thơ của con thì không.

Vợ chồng chị Apple Huỳnh, anh Alex nhân dịp sinh nhật 2 tuổi của các con Ryan và Reyna. Ảnh: Gia đình cung cấp

Trở lại công việc sau thời gian nghỉ sinh, chị đối mặt với phép thử lớn nhất. Khi hai con tròn một tuổi, một tập đoàn lớn đã tiếp cận và đưa ra lời mời chị đảm nhận vị trí Giám đốc phát triển thị trường Trung Đông. Đây là chiếc ghế mơ ước với đặc quyền thâm nhập các thị trường khổng lồ như Qatar, Saudi Arabia, kèm theo mức lương và đãi ngộ hậu hĩnh.

Nhưng vị trí đó đồng nghĩa với việc chị phải bay công tác liên tục. Đứng trước bản hợp đồng hấp dẫn, chị Nguyên nhìn hai đứa con đang tuổi tập đi, chập chững bám lấy chân mẹ. Bản năng làm mẹ đã chiến thắng tham vọng nghề nghiệp. Chị từ chối lời mời, quyết định điều hành công ty tư vấn của riêng mình với quy mô vừa phải, chấp nhận lùi lại một bước để có quyền tự chủ về thời gian.

Lúc vợ đưa ra quyết định, chồng chị khá bất ngờ. "Tôi biết cô ấy đã làm việc nhiều năm để có cơ hội như vậy. Nhưng Nguyên nói muốn ở bên các con những năm đầu đời. Tôi hiểu đó là quyết định không dễ", anh Alex nói.

Quyết định này không hề dễ dàng, nhất là khi áp lực nuôi dạy con tại Dubai là một bài toán đắt đỏ. Tại 'thành phố vàng' Dubai, chi phí nuôi con theo tiêu chuẩn của tầng lớp tinh hoa dường như không có mức trần. Theo các báo cáo từ Gulf News và Khaleej Times, học phí tại những ngôi trường hàng đầu có thể lên tới 56.000 USD mỗi năm, đi kèm các đặc quyền như thực đơn thiết kế riêng hay phòng thí nghiệm AI hiện đại. Để hai con có môi trường phát triển tốt nhất, ngân sách cơ bản cho giáo dục, bảo mẫu và sinh hoạt của gia đình nhà chị Nguyên dễ dàng ngốn hàng chục nghìn USD mỗi tháng. Số tiền này còn dội lên gấp bội vào các dịp đặc biệt như tổ chức sinh nhật trên du thuyền sang trọng, hay mời huấn luyện viên cưỡi ngựa nghệ thuật về tận biệt thự.

Để duy trì cuộc sống này mà không bị cuốn vào guồng quay công ty lớn, chị Nguyên chọn cách tối ưu hóa các giao dịch đầu tư chất lượng cao, tập trung vào nhóm khách hàng tinh hoa thay vì chạy theo số lượng.

"Trong kinh doanh, tôi dùng tiền đầu tư vào các cơ hội sinh lời. Còn với con cái, tôi đầu tư vào môi trường để chúng tự do khám phá và hình thành tư duy vượt qua các giới hạn", chị lý giải.

Bên cạnh áp lực tài chính, bài toán khó nhất với người mẹ Việt là giữ gìn "gốc rễ" cho con giữa môi trường giao thoa đa văn hóa. Các con của chị mang trong mình ba dòng chảy: văn hóa Việt Nam của mẹ, văn hóa Iran của cha và môi trường quốc tế cởi mở tại Dubai.

Dù gia đình có người giúp việc lo liệu nội trợ, tối nào chị Nguyên cũng tự tay vào bếp nấu những món ăn Việt Nam. Với chị, mâm cơm gia đình chính là sợi dây liên kết bản sắc mạnh mẽ nhất. Nữ CEO nói niềm hạnh phúc lớn nhất không phải là chốt được một hợp đồng lớn, mà là khoảnh khắc thấy cậu con trai dù đang ốm sốt vẫn húp ngon lành bát phở gà do chính tay mẹ nấu.

Chị Apple Huỳnh làm việc cùng đối tác Dubai năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Việc theo đuổi sự hoàn hảo trong cả ba vai trò - CEO, người vợ và người mẹ - đôi lúc khiến người phụ nữ 40 tuổi kiệt sức. Đã nhiều lần chị ước được tạm gác lại tất cả để sống chậm hơn và trọn vẹn bên gia đình.

Nhưng điều may mắn với Nguyên là anh Alex luôn đồng hành cùng vợ. Trong văn hóa truyền thống của nhiều quốc gia Trung Đông, phụ nữ thường được kỳ vọng lùi về phía sau, vun vén hoàn toàn cho tổ ấm. Nhưng anh Alex không đặt áp lực đó lên vợ. Anh vừa là trụ cột kinh tế vững chắc, vừa sẵn sàng xắn tay áo pha sữa, ru con ngủ để vợ yên tâm xử lý công việc trực tuyến.

"Trên thương trường, cô ấy là một người rất quyết liệt và lý trí. Nhưng từ khi làm mẹ, tôi thấy ở cô ấy một phiên bản khác, mềm mỏng, dịu dàng và kiên nhẫn hơn rất nhiều", anh Alex nói về vợ.

Dù trong mắt nhiều người, Apple Huỳnh đang sở hữu một cuộc sống viên mãn với khối tài sản lớn và tổ ấm hạnh phúc, chị thừa nhận đằng sau đó luôn là sự đánh đổi và những lúc kiệt sức.

"Chúng ta không thể có tất cả mọi thứ ở mức hoàn hảo cùng một lúc. Nhưng là phụ nữ, chúng ta có đặc quyền chọn điều gì là quan trọng nhất trong từng giai đoạn của cuộc đời. Và với tôi lúc này, sự bình an của các con chính là thành tựu lớn nhất", nữ doanh nhân nói.

Phan Dương