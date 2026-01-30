Novo Nordisk thúc đẩy các giải pháp nhằm quản lý bệnh mạn tính









Hơn một thế kỷ trước, từ những lọ insulin được sản xuất tại Đan Mạch giúp bệnh nhân đái tháo đường cải thiện sức khỏe, Novo Nordisk xây dựng nền móng cho di sản hơn 100 năm vì sức khỏe cộng đồng và vươn mình trở thành tập đoàn toàn cầu hiện diện tại hơn 80 quốc gia. Hãng dược kiên định với sứ mệnh "thay đổi để đẩy lùi các bệnh mạn tính nghiêm trọng’’ và tinh thần Novo Nordisk Way. Novo Nordisk Way phản ánh tính cách Bắc Âu với các phẩm chất chính trực, minh bạch, tôn trọng con người, phát triển bền vững, và không thỏa hiệp với chất lượng. Tinh thần này được tập đoàn dược xem là sợi chỉ xuyên suốt, hiện hữu trong mọi hoạt động vận hành, kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Mới đây, trong buổi chia sẻ về định hướng, chiến lược và cam kết của tập đoàn tại Việt Nam, ông Erik Wiebols - Tổng giám đốc Novo Nordisk Việt Nam nhấn mạnh doanh nghiệp theo đuổi vận hành tinh gọn, đơn giản nhưng hiệu quả, đồng thời kiên quyết không đánh đổi đạo đức nghề nghiệp hay chuẩn mực chất lượng.

Trở về hơn 100 năm trước, insulin được khám phá lần đầu vào năm 1921 tại Toronto, Canada. Sau đó, nhà sinh lý học August Krogh và vợ là Marie Krogh đưa phát minh mang tính cứu sống này về Đan Mạch, khởi nguồn cho hành trình hơn một thế kỷ của Novo Nordisk trên toàn thế giới. Novo Nordisk liên tục cải tiến, từ các thế hệ insulin người, insulin analogue đến insulin thế hệ mới. Tất cả vì một mục tiêu chung: gia tăng hiệu quả chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường, giúp cứu sống hàng triệu người, hỗ trợ họ cải thiện sức khỏe và sống bình thường cùng căn bệnh mạn tính này. Trên nền tảng khoa học, đổi mới sáng tạo và kinh nghiệm trong lĩnh vực rối loạn chuyển hóa, Novo Nordisk cũng không ngừng đầu tư nghiên cứu và cho ra đời những liệu pháp tiên tiến mới như GLP-1 trong điều trị đái tháo đường type 2 và béo phì. Ngoài ra, tập đoàn này còn mở rộng nghiên cứu sang các lĩnh vực khác như tim mạch, bệnh hiếm như hemophilia (chứng rối loạn đông máu do di truyền) hay rối loạn tăng trưởng, nhằm cung cấp thêm giải pháp chăm sóc cho những nhóm bệnh nhân đặc thù. Tất cả nỗ lực trên đều nhằm hiện thực hóa tinh thần "đổi mới vì bệnh nhân" - giá trị cốt lõi trong Novo Nordisk Way, nơi mọi quyết định khoa học được đưa ra dựa trên tính an toàn, chứng cứ y khoa và đạo đức nghề nghiệp. Song song với nghiên cứu, tập đoàn dược của Đan Mạch còn xây dựng các mô hình hợp tác y tế toàn cầu, chia sẻ kiến thức, thực hành lâm sàng, gia tăng năng lực cho đội ngũ y tế, tăng cường nhận thức cộng đồng. Định hướng này cũng là nền tảng giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động bền vững tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam.

Novo Nordisk chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 1992, thời điểm insulin bắt đầu được tiếp cận rộng rãi trong nước. 30 năm sau, công ty trở thành một trong các doanh nghiệp dược phẩm nước ngoài đủ điều kiện nhập khẩu thuốc trực tiếp vào Việt Nam. Theo đó, công ty nhập khẩu độc lập các dược phẩm phát minh của tập đoàn Novo Nordisk, tạo tiền đề để thúc đẩy quy mô kinh doanh và tăng cường tuyển dụng nhân tài địa phương. Bên cạnh mở rộng tiếp cận những giải pháp mới trong chăm sóc đái tháo đường và béo phì, Novo Nordisk Việt Nam đầu tư xây dựng năng lực hệ thống thông qua hợp tác, hỗ trợ gia tăng năng lực cho hệ thống y tế. Một trong những sáng kiến quan trọng là chương trình kết hợp giữa công ty, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và Đại sứ quán Đan Mạch, hướng đến nâng cao hiểu biết cộng đồng về bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là đái tháo đường và béo phì. Hoạt động hợp tác bao gồm các chiến dịch truyền thông, chương trình livestream, đào tạo và hội thảo khoa học, giúp tăng nhận thức cộng đồng và năng lực chuyên môn của lực lượng y tế.

Một chương trình khác là Changing Diabetes in Children (CDiC - Thay đổi bệnh đái tháo đường trong trẻ em), triển khai từ năm 2022, dưới khuôn khổ hợp tác ba bên gồm Novo Nordisk, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Hội Nhi khoa Việt Nam, với sự chứng kiến của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ngoài hỗ trợ các bệnh nhân mắc đái tháo đường type 1, CDiC còn cung cấp kiến thức cho gia đình, cán bộ y tế, hỗ trợ tăng cường chất lượng chăm sóc, quản lý, giúp các em sống khỏe, hòa nhập cộng đồng và tự tin theo đuổi ước mơ. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ 1.259 trẻ, đào tạo hơn 4.000 nhân viên y tế và xây dựng mạng lưới kết nối điều trị với 24 bệnh viện trên toàn quốc.

Việt Nam đang đối mặt áp lực ngày càng lớn từ già hóa dân số và sự gia tăng của các bệnh mạn tính như đái tháo đường và béo phì. Những yếu tố này đều làm gia tăng gánh nặng y tế và chi phí chăm sóc dài hạn. Trước thực trạng này, ông Wiebols cho rằng vấn đề cấp thiết cần giải quyết là chuyển trọng tâm từ điều trị sang phòng ngừa sớm. Ông nhấn mạnh hiện nay là giai đoạn then chốt để Việt Nam rút ngắn khoảng cách tiếp cận tiến bộ y khoa và đầu tư nhiều hơn cho các giải pháp chăm sóc toàn diện, hướng đến cải thiện chất lượng sống cho người dân. Theo định hướng đó, Novo Nordisk tiếp tục tập trung vào ba trụ cột chính trong các năm tiếp theo. Đó là thúc đẩy quá trình đưa các liệu pháp đổi mới vào Việt Nam; mở rộng hợp tác công - tư để nâng cao năng lực tuyến cơ sở; và tăng cường phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm. Trong đó, béo phì cũng trở thành một trong những mục tiêu chính. Novo Nordisk đã cùng Tổng Hội Y học Việt Nam triển khai các hoạt động truyền thông gia tăng nhận thức cộng đồng về béo phì; khuyến khích thực hành lối sống lành mạnh để phòng ngừa; kêu gọi sự can thiệp sớm nhằm quản lý bệnh hiệu quả và hạn chế các biến chứng. Bên cạnh đó, hãng dược hợp tác Đại học Y Dược TP HCM triển khai chương trình nhằm tăng cường kiến thức, năng lực chuyên môn trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh béo phì cho nhân viên y tế.

Các bệnh mạn tính bao gồm đái tháo đường và béo phì đang trở thành mối nguy tại Việt Nam, kéo theo nhiều biến chứng nghiêm trọng như bệnh tim mạch, bệnh thận, gan nhiễm mỡ, ung thư... gây ra gánh nặng sức khỏe, kinh tế cho cả người bệnh lẫn hệ thống y tế. Theo thống kê của Hiệp hội béo phì thế giới, thừa cân - béo phì tại Việt Nam đã tạo nên gánh nặng khoảng 372 triệu USD, tương đương 1,2% GDP vào năm 2020, và gánh nặng này sẽ tiếp tục gia tăng gấp hơn ba lần vào năm 2035. Còn số liệu từ Hiệp hội Đái tháo đường Quốc tế cho thấy đái tháo đường ảnh hưởng đến khoảng 2,5 triệu người tại Việt Nam (năm 2024) và làm gia tăng gánh nặng chi phí y tế mỗi năm khoảng 1,07 tỷ USD. Theo ông Erik Wiebols, can thiệp sớm để phòng ngừa và điều trị sớm các bệnh mạn tính bao gồm đái tháo đường và béo phì sẽ góp phần giảm chi phí điều trị, cải thiện hiệu quả chăm sóc và giảm áp lực cho bệnh viện.

Để thực hiện mục tiêu chung tay đẩy lùi bệnh mạn tính tại Việt Nam, Novo Nordisk đặt con người làm trọng tâm trong mọi hoạt động vận hành. Kinh nghiệm hơn 15 năm gắn bó tập đoàn tại nhiều quốc gia khác nhau đã cho ông Erik Wiebols cơ hội nhìn thấy tinh thần Novo Nordisk Way được thực thi nhất quán. "Niềm tin vào khoa học và hành động đúng sẽ giúp thu hẹp khoảng cách tiếp cận tiến bộ y học và nâng cao chất lượng sống của bệnh nhân. Đây luôn là kim chỉ nam của mỗi nhân sự tại Novo Nordisk", ông Erik Wiebols cho biết.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Novo Nordisk chú trọng chiến lược phát triển con người thông qua thiết kế môi trường làm việc minh bạch, lành mạnh và hòa nhập. Tại Việt Nam, nhân sự được khuyến khích đối thoại trực tiếp với lãnh đạo, đào tạo liên tục về chuyên môn, xu hướng ngành, môi trường pháp lý và kiến thức tuân thủ, đồng thời tiếp cận các công cụ AI để cá nhân hóa lộ trình phát triển phù hợp. Ngoài ra, các cơ hội luân chuyển công tác trong nước và quốc tế cũng giúp nhân sự tăng cường kỹ năng và khả năng thích ứng toàn cầu. Song song đó, Novo Nordisk thúc đẩy văn hóa sống khỏe mạnh thông qua nhiều hoạt động thể thao như chạy bộ, yoga, đạp xe xuyên rừng và các chương trình nâng cao thể lực được tổ chức định kỳ. Novo Nordisk Việt Nam đã có 4 năm liền nhận danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất" do tổ chức Best Place to Work có trụ sở tại Anh trao tặng. Từ di sản hơn một thế kỷ của tập đoàn toàn cầu, Novo Nordisk nối dài cam kết tại Việt Nam bằng cách tiếp cận toàn diện, lấy con người làm trung tâm và khoa học làm nền tảng. Trong bối cảnh gánh nặng bệnh mạn tính và già hóa dân số gia tăng, hành trình ấy không dừng ở việc đưa thuốc đến gần hơn với người bệnh. Tập đoàn Đan Mạch cho biết sẽ tiếp tục hướng tới phòng ngừa sớm, nâng cao chất lượng chăm sóc và xây dựng hệ thống y tế bền vững - nhằm giúp người bệnh có cơ hội sống khỏe hơn, lâu hơn và chủ động hơn với sức khỏe của mình.