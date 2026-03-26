Novaland được hoàn nhập hơn 3.300 tỷ đồng tiền sử dụng đất dự án Lakeview City

Đơn vị kiểm toán đã chấp thuận cho Novaland hoàn nhập hơn 3.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất dự án Lakeview City, góp phần cải thiện lợi nhuận năm 2025.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025, Tập đoàn Novaland (NVL) đã được đơn vị kiểm toán chấp thuận việc ghi nhận hoàn nhập tiền sử dụng đất dự án Lakeview City (TP HCM).

Cuối năm 2024, tổng nghĩa vụ trích lập dự phòng liên quan đến dự án này là 4.369 tỷ. Còn theo báo cáo tài chính mới công bố, con số này còn 1.014 tỷ đồng. Như vậy, Novaland được hoàn nhập khoảng 3.355 tỷ đồng.

Công ty cho biết trong quý IV/2025 đã ghi nhận việc hoàn nhập và điều chỉnh lại khoản trích lập liên quan đến nghĩa vụ tiền thuê và sử dụng đất phải nộp của dự án Lakeview City. Đây là một trong những dự án đầu tiên tại TP HCM được tháo gỡ bằng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170/2024. Khoản tiền phạt trên từng là nguyên nhân chính khiến NVL lỗ kỷ lục ở năm trước.

Dự án Lakeview City tại khu Đông, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Dự án Lakeview City nằm ngay mặt tiền đường song hành, phường An Khánh, TP HCM, quy mô 960 căn biệt thự, nhà phố. Khu đất triển khai dự án có nguồn gốc được hoán đổi với dự án 30,2 ha (The Water Bay) tại phường Bình Khánh. Dự án này gặp vướng mắc trong xác định thời gian tính tiền sử dụng đất.

Cụ thể, năm 2016, UBND TP HCM có quyết định phê duyệt xác định thời điểm định giá đất cho cả 2 dự án là cùng năm 2008. Đến tháng 12/2020, thành phố lại ban hành quyết định phương án xác định giá đất đối với dự án Lakeview City là tại tháng 4/2017. Căn cứ vào đó, Cục Thuế TP HCM đã tính tiền thuê đất và tiền sử dụng đất phải nộp gần 5.176 tỷ đồng. Novaland không đồng ý vì công ty đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng vào năm 2008 theo quyết định giao đất năm 2004.

Vì vấn đề trên, dự án này dù đã đi vào sử dụng từ 2018, người dân vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Theo báo cáo đã kiểm toán, doanh thu hợp nhất năm trước đạt gần 6.966 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 1.861 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu này không quá chênh lệch so với báo cáo tự lập, riêng lãi sau thuế tăng nhẹ 2,3%.

So với năm 2024, doanh thu giảm gần 23%. Tuy nhiên, từ mức lỗ gần 4.400 tỷ đồng, Novaland đã cải thiện lợi nhuận thêm khoảng 6.256 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Novaland đạt 249.907 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 153.324 tỷ đồng, trong đó hơn 94% là bất động sản để bán đang xây dựng. Phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Doanh nghiệp này có tổng dư nợ vay khoảng 67.391 tỷ đồng. Các khoản vay ngắn hạn chiếm 31.718 tỷ đồng, giảm nhẹ do Novaland đã bớt được một phần dư nợ trái phiếu. Dư nợ vay dài hạn tăng do được giải ngân thêm nhiều gói vay mới, bổ sung nguồn tài chính để triển khai các dự án.

Gần đây, Novaland hợp tác chiến lược toàn diện với LPBank (LPB) để phát triển hệ sinh thái tài chính - bất động sản và triển khai các giải pháp phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển dự án của NVL và các đơn vị trong hệ sinh thái. Bên cạnh đó, cổ đông lớn NovaGroup cũng hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM phát triển hệ thống phòng khám đa khoa, bổ sung thêm dịch vụ chăm sóc sức khỏe vào hệ sinh thái của họ.

