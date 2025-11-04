Novaland có thể hoàn nhập hàng nghìn tỷ đồng sau khi Lakeview City chốt giá đất

Novaland dự kiến hoàn nhập khoản dự phòng vài nghìn tỷ đồng liên quan dự án Lakeview City, sau khi TP HCM thống nhất phương án xác định lại giá đất cho dự án này.

Đại diện Tập đoàn Novaland cho biết sau cuộc họp xác định lại giá đất của các dự án được gỡ vướng theo Nghị quyết 170, do Hội đồng thẩm định giá đất TP HCM tổ chức ngày 24/10, dự án 30,1 ha Nam Rạch Chiếc (tên thương mại Lakeview City) của công ty đã được chốt phương án giá đất.

Cụ thể, theo phương án mới, thành phố cho phép chủ đầu tư tách hai phần diện tích để xác định nghĩa vụ tài chính. Với phần đất hoán đổi tương ứng phần chi phí mà Novaland đã đầu tư tại khu 30,2 ha ở phường Bình Khánh, giá đất được tính tại thời điểm năm 2008 - khi Nhà nước hoàn tất việc bồi thường, thu hồi đất.

Với phần diện tích còn lại chưa nộp tiền sử dụng đất, sẽ được tính tiền sử dụng đất theo giá tại thời điểm giao đất ở khu 30,1 ha Nam Rạch Chiếc là năm 2017.

Như vậy, khoản tiền sử dụng đất gần 5.176 tỷ đồng từng được cơ quan thuế thông báo vào đầu năm 2021 sẽ được tính lại. Khi hoàn tất bước này, dự án có thể tiếp tục các thủ tục để cấp giấy chứng nhận cho cư dân sau nhiều năm chờ đợi.

Lakeview City là một trong những dự án đầu tiên tại TP HCM được tháo gỡ bằng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170.

Dự án Lakeview City tại khu Đông, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Với Novaland, diễn biến này mang ý nghĩa đáng kể về tài chính. Trên báo cáo tài chính soát xét năm 2024, doanh nghiệp từng trích lập dự phòng 4.369 tỷ đồng cho dự án Lakeview City theo ý kiến của đơn vị kiểm toán. "Nếu phương án giá đất mới được phê duyệt và doanh nghiệp hoàn tất nghĩa vụ theo quy định, khoản dự phòng này có thể được hoàn nhập lại một phần", Novaland cho biết.

Cũng theo công ty này, việc gỡ vướng nghĩa vụ tài chính của Lakeview City không chỉ giúp củng cố nguồn lực cho hoạt động kinh doanh mà còn hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các kế hoạch sắp tới, đồng thời thực hiện đầy đủ cam kết với khách hàng và đối tác.

Dự án Lakeview City nằm ngay mặt tiền đường song hành, phường An Khánh, TP HCM, quy mô 960 căn biệt thự, nhà phố. Khu đất triển khai dự án có nguồn gốc được hoán đổi với dự án 30,2 ha (The Water Bay) tại phường Bình Khánh. Dự án này gặp vướng mắc trong xác định thời gian tính tiền sử dụng đất.

Cụ thể, năm 2016, UBND TP HCM có quyết định phê duyệt xác định thời điểm định giá đất cho cả 2 dự án là cùng năm 2008. Đến tháng 12/2020, thành phố lại ban hành quyết định phương án xác định giá đất đối với dự án Lakeview City là tại tháng 4/2017. Căn cứ vào đó, Cục Thuế TP HCM đã tính tiền thuê đất và tiền sử dụng đất phải nộp gần 5.176 tỷ đồng. Novaland không đồng ý vì công ty đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng vào năm 2008 theo quyết định giao đất năm 2004.

Vì vấn đề trên, dự án này dù đã đi vào sử dụng từ 2018, người dân vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Ngoài Lakeview City, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM cũng đã trình thẩm định lại giá đất cho dự án New City (1.330 căn hộ, phường Bình Khánh). Với dự án The Tresor trên đường Bến Vân Đồn, Sở đang kiến nghị Tòa án sớm đưa vụ việc ra xét xử, làm cơ sở cấp sổ cho người mua nhà.

Phương Uyên