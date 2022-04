Nova College và định hướng đào tạo tín chỉ quốc tế

Một số trường cao đẳng, trong đó có Nova College, đang hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo bằng cách liên kết, cấp song bằng, dạy tín chỉ được quốc tế công nhận.

Cơ hội học tập, làm việc tại nước ngoài

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc học tập, xuất khẩu nguồn nhân lực chất lượng cao đã thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, sinh viên. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là khối trường cao đẳng đã mở rộng hợp tác nghiên cứu khóa học; tăng cường số lượng các chương trình giảng dạy bằng tiếng nước ngoài; liên kết đào tạo với các trường quốc tế... với kỳ vọng giúp học viên tăng cường năng lực, đủ điều kiện sang nước ngoài học tập, lao động sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Hiệu trưởng Nova College cho biết, việc đẩy mạnh liên kết với các đối tác nước ngoài là xu thế, và khối trường cao đẳng không thể đứng ngoài cuộc. Bởi muốn cạnh tranh bền vững thì phải đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Bàn tư vấn sinh viên tại Nova College

Bà Quyên cho biết thêm, tại Nova College, ngay từ khi ra mắt vào tháng 3/2021, ban giám hiệu đã công bố về định hướng phát triển của trường cao đẳng này. Cụ thể, ngoài việc ký kết với các đối tác lớn trong nước như Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, Vietstar Airlines, điểm nhấn của Nova College là hợp tác với Trường College de Paris để nâng cao chất lượng đào tạo. Đây là một trong những ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất nước Pháp với hệ thống 12 trường thành viên và 16 cơ sở đào tạo.

Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh giúp các sinh viên có phát triển vốn từ chuyên ngành và nâng cao khả năng giao tiếp

Cũng trong định hướng này, Nova College đã và đang phối hợp với Hiệp hội văn hóa lễ nghi ứng xử Nhật Bản xây dựng chương trình thực tập tại Nhật Bản cho ngành Điều dưỡng. Chương trình kéo dài từ 8 đến 10 tháng, mức thu nhập từ 800 - 1.000 USD mỗi tháng. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, sinh viên được bồi dưỡng tiếng Nhật, được đào tạo định hướng chuẩn nghề nghiệp, đào tạo văn hóa ứng xử từ năm thứ nhất. Trường còn hỗ trợ sinh viên tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp trong tương lai tại đơn vị thực tập ở Nhật Bản sau khi hoàn thành xong chương trình đào tạo.

Đào tạo hướng tới hội nhập

Cũng theo bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên, việc hợp tác với các đối tác quốc tế là để nâng cao chất lượng, giúp chương trình đào tạo liên tục được cập nhật với kiến thức mới trên thế giới. Tuy nhiên, để đào tạo các thế hệ sinh viên có đủ nội lực để hội nhập, trường học phải giúp sinh viên có được một nền tảng vững chắc về kiến thức và kỹ năng.

Đầu tiên là mô hình đào tạo thực chất, chú trọng thực hành. Theo bà Ngọc Quyên, chương trình thực tập tại trường được xây dựng phù hợp với từng chuyên ngành cũng như yêu cầu thực tiễn của các công ty thành viên trong hệ sinh thái. Đặc biệt, đây là những kỳ thực tập có lương và các thực tập sinh sẽ được làm việc như những nhân viên thực thụ.

Sinh viên được thực hành thường xuyên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn

Năm 2021, NovaGroup đã chào đón 120 sinh viên thuộc nhiều ngành học đến thực tập hưởng lương tại các công ty, đơn vị trực thuộc. Sinh viên ngành Quản trị khách sạn được thực tập tại hệ thống khách sạn do NovaGroup vận hành như Ibis Style Vung Tau, Mercure Vung Tau, Azerai Can Tho và Anantara Mui Ne Resort... Sinh viên khoa Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống được thực tập tại Nova FnB, đơn vị đang khai thác nhiều thương hiệu ẩm thực nổi tiếng, bao gồm cả thương hiệu nhượng quyền quốc tế và các thương hiệu do chính Nova FnB phát triển, vận hành như Jumbo Seafood Vietnam, Dynasty House, Crystal Jade Palace... Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Bất động sản và Dịch vụ bán lẻ) được thực tập tại Novaland. Sinh viên các ngành học khác cũng được đón chào tại NovaGroup và các công ty thành viên phù hợp.

Bên cạnh đó, theo bà Quyên, ngoài truyền đạt kiến thức, nhà trường cũng rất chú trọng trang bị cho sinh viên kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng mềm để hội nhập quốc tế. Các khoá học tiếng Anh do Trung tâm đào tạo liên tục Nova khai giảng thường xuyên giúp sinh viên làm chủ tiếng Anh và nắm vững kiến thức chuyên ngành, tự tin ra trường và sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế.

Nhiều talkshow được tổ chức liên tục với đội ngũ lãnh đạo các tổng công ty từ hệ sinh thái NovaGroup. Tất cả những điều đó sẽ hình thành nên lứa sinh viên thạo ngoại ngữ, vững kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn đánh giá của khu vực và quốc tế, có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp nước ngoài.

Thảo Miên