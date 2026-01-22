Nordic Hamburg đặt tàu chở hàng siêu trường tại Wuhu Shipyard

Xưởng đóng tàu Wuhu Shipyard (Trung Quốc) ký hợp đồng với tập đoàn hàng hải tích hợp của Đức Nordic Hamburg, đóng loạt tàu chở hàng siêu trường, trọng tải tới 13.300 DWT.

Theo thỏa thuận, các tàu được thiết kế không nắp hầm hàng, dung tích hầm khoảng 26.500 m2, tổng sức nâng đạt 500 tấn. Thiết kế này cho phép vận chuyển hiệu quả các loại hàng quá khổ như thiết bị điện gió, đồng thời đáp ứng nhu cầu chở hàng bách hóa.

Xưởng đóng tàu Wuhu Shipyard, Trung Quốc. Ảnh: Wuhu Shipyard

Các tàu cũng được định vị là hình mẫu về vận hành xanh và tiết kiệm năng lượng, ứng dụng nhiều công nghệ như hệ thống xử lý khí thải SCR và thiết kế thân tàu tối ưu. Nhờ đó, mức tiêu thụ nhiên liệu giảm hơn 20% so với các tàu thế hệ cũ, đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về hiệu quả năng lượng và phát thải, đồng thời đủ điều kiện hoạt động tại vùng có băng giá.

Đại diện Wuhu Shipyard cho biết, hợp tác với Nordic Hamburg đánh dấu bước tiến quan trọng của doanh nghiệp trong phân khúc tàu đa năng, giá trị cao trên thị trường quốc tế.

Đầu tháng 1, Wuhu Shipyard cũng ghi nhận đơn hàng đầu tiên trong năm với hợp đồng 2+2 tàu chở hàng rời từ chủ tàu Thổ Nhĩ Kỳ Aqmaris.

Xưởng đóng tàu Wuhu Shipyard là một trong những doanh nghiệp đóng tàu trọng điểm của Trung Quốc, đặt tại thành phố Vu Hồ (Wuhu), tỉnh An Huy. Doanh nghiệp tập trung vào thiết kế và đóng mới các loại tàu thương mại như tàu chở hàng rời, tàu đa năng 5.800 DWT, tàu ro-ro chở hàng nặng 7.000 DWT, tàu chở hàng siêu trường - siêu trọng 14.600 DWT và tàu chuyên dụng. Wuhu Shipyard đẩy mạnh phát triển các dòng tàu tiết kiệm năng lượng, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường quốc tế, phục vụ khách hàng tại châu Âu, Trung Đông và châu Á. Những năm gần đây, xưởng liên tục mở rộng đơn hàng xuất khẩu, nâng vị thế trên thị trường đóng tàu toàn cầu.

Nordic Hamburg là tập đoàn hàng hải tích hợp có trụ sở tại Đức, hoạt động trong các lĩnh vực vận tải biển, quản lý tàu và logistics dự án. Doanh nghiệp tập trung vào khai thác các dòng tàu đa năng, tàu chở hàng siêu trường - siêu trọng (heavy lift), phục vụ vận chuyển thiết bị công nghiệp, năng lượng tái tạo và hàng dự án trên các tuyến quốc tế. Nordic Hamburg chú trọng đầu tư đội tàu hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu và đáp ứng tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt, hướng tới phát triển bền vững. Tập đoàn hiện là đối tác của nhiều xưởng đóng tàu và khách hàng công nghiệp tại châu Âu và toàn cầu.

Thế Đan (theo Splash247)