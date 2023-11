Noo Phước Thịnh: 'Tôi không hát chùa'

Ca sĩ Noo Phước Thịnh nói không hát "chùa" các ca khúc của Đỗ Hiếu, khẳng định đóng phí tác quyền đầy đủ sau khi hết hạn độc quyền.

Những ngày qua, ồn ào bản quyền giữa ca sĩ Noo Phước Thịnh và nhạc sĩ Đỗ Hiếu gây chú ý. Trên trang cá nhân, nhạc sĩ cho biết tám bản hit do anh sáng tác giai đoạn 2014-2018 gồm: Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Hold me tonight, Đừng nhìn lại, Đến với nhau là sai, Cause I love you, Xin đừng buông tay, Như phút ban đầu đều đã hết thời hạn độc quyền hai năm đối với Noo Phước Thịnh.

Khi liên hệ với ca sĩ để gia hạn hợp đồng, thỏa thuận lại về chi phí, anh không nhận được phản hồi. Do đó, Đỗ Hiếu muốn Noo Phước Thịnh không tiếp tục biểu diễn, thu lợi từ các nhạc phẩm.

Sau thông báo của Đỗ Hiếu, một bộ phận khán giả cho rằng Noo Phước Thịnh hát "chùa" suốt thời gian qua, thiếu tôn trọng quyền tác giả.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh (trái) và nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tối 2/11, Noo Phước Thịnh lần đầu lên tiếng về ồn ào trong cuộc gặp gỡ báo chí. Ca sĩ cho biết sau khi hết hạn độc quyền, vì nhiều lý do, anh và quản lý quyết định không tái ký. Tuy nhiên, anh không hát "chùa" hay sử dụng bừa bãi tác phẩm.

Ca sĩ khẳng định trong các show anh biểu diễn, ban tổ chức đều đóng tác quyền ca khúc thông qua Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Đơn vị này được các nhạc sĩ, trong đó có Đỗ Hiếu, ủy quyền để nhận tiền tác quyền. Noo Phước Thịnh nói có lưu bằng chứng về những lần trả phí thông qua trung tâm.

"Tôi là người biết điều, sẵn sàng chấp hành các quy định về tác quyền biểu diễn. Nếu có nhu cầu sử dụng độc quyền, tôi sẽ trao đổi với tác giả trên tinh thần tôn trọng pháp luật", ca sĩ cho biết.

Ban đầu, Noo Phước Thịnh không muốn giải thích vì cho rằng bản thân không sai. Tuy nhiên, thấy vấn đề bị đẩy đi quá xa với nhiều ý kiến tiêu cực, anh quyết định lên tiếng.

Ca sĩ nói tiếc khi không thể tiếp tục hợp tác Đỗ Hiếu cũng như biểu diễn tám ca khúc trong các chương trình tiếp theo. Hơn 10 năm qua, âm nhạc Đỗ Hiếu trở thành một mảng quan trọng trong sự nghiệp của Noo Phước Thịnh. "Các ca khúc đó là một phần ký ức, song tôi quan niệm ký ức phải đẹp mới cần gìn giữ. Tôi không muốn khi hát những bài đó lên, khán giả của tôi lại nhớ về những ồn ào liên quan", ca sĩ nói.

Noo Phước Thịnh hát "Cause I love you" (Đỗ Hiếu) Noo Phước Thịnh hát "Cause I love you" (Đỗ Hiếu) trong đêm nhạc tháng 4/2022 ở Hà Nội. Video: Mai Nhật

Noo Phước Thịnh sinh năm 1988, đi hát từ cuối thập niên 2000. Sau khi hợp tác cùng ca sĩ Thủy Tiên, Đông Nhi, anh dần gây chú ý qua các bản hit dành cho giới trẻ. Năm 2016, anh đoạt quán quân cuộc thi The Remix (Hòa âm ánh sáng) mùa thứ 2. Anh là huấn luyện viên của các cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa 4 (2016), Giọng hát Việt mùa 4 (2017) và mùa 5 (2018). Anh từng được trao giải Cống hiến - Ca sĩ của năm (2017), Nam ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất của Mai Vàng nhiều năm liền.

Năm 2020, anh thực hiện Noo's Chill Night - series âm nhạc thực hiện định kỳ. Trong mỗi số, anh tự biên tập và hát live các bản tình ca. Số đầu diễn ra ở TP HCM tháng 9/2020, số thứ hai được tổ chức ở Vũng Tàu tháng 10/2020. Tháng 4/2022, anh tổ chức liveshow ở Hà Nội sau hai năm giãn cách vì dịch, thu hút hàng trăm khán giả.

Đỗ Hiếu sinh năm 1989, tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM. Anh nổi tiếng với loạt bài hit Destiny (Hồ Ngọc Hà), Bad boy (Đông Nhi), Gạt đi nước mắt (Noo Phước Thịnh), Là con gái phải xinh (Bảo Thy).

Mai Nhật