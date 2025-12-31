'Nông nghiệp phát thải thấp tạo động lực tăng trưởng bền vững'

Nông nghiệp đóng góp trên 15% GDP nhưng tạo 30% tổng khí nhà kính toàn quốc, khi giảm phát thải sẽ góp phần vào mục tiêu tăng trưởng bền vững, theo các chuyên gia.

Thông tin được nêu tại phiên chuyên đề "Thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững", thuộc khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026, ngày 16/12 vừa qua.

Theo ông Phạm Đại Dương, Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nền kinh tế Việt Nam đứng trước yêu cầu phải tạo ra bước đột phá trong đổi mới mô hình tăng trưởng để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược mà Đảng đã đề ra. Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt được các mục tiêu này, tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo cần vươn tới mức hai con số.

Mô hình tăng trưởng mới không chỉ đặt trọng tâm vào tốc độ, mà phải bảo đảm đồng thời các yếu tố bền vững, toàn diện và bao trùm; nhấn mạnh chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế. Mô hình này được định hình bởi việc triển khai đồng bộ bốn chuyển đổi mang tính cách mạng, gồm: chuyển đổi số; chuyển đổi xanh; chuyển đổi năng lượng; và chuyển đổi cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực.

Toàn cảnh phiên thảo luận chuyên đề "Thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững". Ảnh: Ban tổ chức

Trong đó, chuyển đổi số tạo ra tốc độ, giúp vượt qua các giới hạn vật lý, nâng cao năng suất lao động và hình thành những ngành kinh tế số có giá trị gia tăng cao. Chuyển đổi xanh để phát triển hài hòa với thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời thực hiện cam kết quốc tế mạnh mẽ, đặc biệt là mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Hai quá trình không phải là lựa chọn mà là yêu cầu khách quan của thực tiễn phát triển, gắn kết, bổ trợ lẫn nhau, tạo thành "chuyển đổi kép" - động lực tăng trưởng toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.

Tại Việt Nam, nông nghiệp được ghi nhận là một động lực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp trên 15% GDP của quốc gia, nhưng đồng thời cũng tạo ra 30% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn quốc. Vì vậy, xây dựng một nền nông nghiệp phát thải thấp, ứng dụng khoa học, công nghệ là một giải pháp quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững của Việt Nam.

Từ góc độ quản lý nhà nước, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh rằng, thực tiễn thời gian qua ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, khi xu hướng xanh hóa sản xuất và tiêu dùng ngày càng lan tỏa. Việt Nam đã xây dựng được hệ thống định hướng và hành lang pháp lý khá toàn diện cho phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp phát thải thấp đã được triển khai. Nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã tích cực ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát môi trường sản xuất, qua đó góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Trước đó, tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã phê duyệt "Đề án trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025-2035" nhằm hướng tới mục tiêu đưa lĩnh vực trồng trọt vào quỹ đạo phát thải thấp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đứng ở góc độ doanh nghiệp, ông Khuất Quang Hưng, Phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và truyền thông công ty Nestlé Việt Nam chia sẻ quan điểm ưu tiên chuyển đổi xanh và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp. Ông Hưng cho biết tập đoàn Nestlé xác định phát triển các hệ thống thực phẩm tái sinh là trọng tâm chiến lược toàn cầu. Tại Việt Nam, chuyển đổi xanh được doanh nghiệp triển khai xuyên suốt chuỗi giá trị cà phê, từ canh tác, chế biến đến tiêu dùng bền vững.

Ông Khuất Quang Hưng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Nestlé Việt Nam

Các sáng kiến và chương trình chuyển đổi phương thức canh tác cà phê theo hướng tái sinh của Nestlé đã giúp nâng cao sinh kế cho nông dân. Đơn cử chương trình Nescafé Plan triển khai từ năm 2011 giúp nông dân tăng thu nhập từ 30 đến 150%, đồng thời góp phần xây dựng một nền nông nghiệp bền vững, phát thải thấp.

Nhận định phát triển bền vững là một hành trình của hợp tác, Nestlé Việt Nam tham gia nhiều mô hình hợp tác đa bên, lan tỏa các thực hành tốt về phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp, đóng góp vào các mục tiêu chung của quốc gia. Đơn vị là đồng chủ trì khối Tư của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam, từ đó góp phần vào việc phát triển bền vững, nâng cao chất lượng và giá trị hạt cà phê Việt Nam.

Người nông dân tham gia chương trình Nescafé Plan. Ảnh: Nescafé Plan

Ông Hưng cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với mục tiêu xanh và bền vững. Nestlé cam kết tiếp tục đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp phát thải thấp, bao trùm và bền vững.

Hoàng Anh