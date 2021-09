Nông dân, hợp tác xã tập làm thương lái

Nông dân xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp liên kết với nhau tập kết nhãn chuyển lên xe để tiêu thụ tại các cửa hàng Bách hoá xanh. Ảnh: HTX Nông sản an toàn An Hòa