Nôn ra máu trên tàu điện, cô gái được quyên góp tiền chữa bệnh

Hồ Tâm Dao, nhận được 58.000 USD tiền quyên góp, sau khi video cô dùng áo lau sạch máu trên tàu điện ngầm được chia sẻ khắp mạng xã hội.

Hồ Tâm Dao, 23 tuổi, mắc một căn bệnh mạch máu hiếm gặp có tên là viêm mạch liên quan đến ANCA. Cô đang ngồi tàu điện ngầm ở Trùng Khánh ngày 23/3 để tới bệnh viện tiêm thuốc thì ho ra máu do xuất huyết đường tiêu hóa.

Một hành khách trên tàu đã quay lại cảnh cô cởi áo khoác lau vết máu trên sàn dù cử động của cô khá chậm chạp do tình trạng sức khỏe yếu. Video lập tức được chia sẻ khắp mạng xã hội.

Hồ Tâm Dao lấy áo khoác lau máu trên sàn tàu điện ngầm ở Trùng Khánh hôm 23/3. Ảnh: Sina

Chưa đầy một tuần sau, cô nhận được 400.000 nhân dân tệ (58.000 USD) tiền quyên góp từ người dùng mạng. Nhiều người bày tỏ đồng cảm sau khi biết được hoàn cảnh của Hồ.

"Cô ấy rất có ý thức khi cố gắng lau vết máu. Hãy gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cô ấy", một người dùng mạng chia sẻ.

"Hãy tiếp tục chiến đấu nhé, Hồ Tâm Dao. Hãy cố gắng sống tiếp. Tôi không phải người giàu có, nhưng tôi sẵn lòng quyên góp để cô chữa bệnh", một người khác bày tỏ.

Hồ Tâm Dao cho hay nền tảng mạng xã hội từng khóa tài khoản của cô trong một thời gian vì quá nhiều giao dịch chuyển tiền.

"Tôi đã ghi chép lại tên của từng người quyên góp và số tiền họ đã gửi. Điều này để nhắc nhở tôi luôn biết ơn công chúng. Tôi hy vọng mình có thể giúp một tay khi họ gặp khó khăn", Hồ chia sẻ.

Hồ Tâm Dao sinh ra trong một gia đình nông thôn ở Trùng Khánh. Cô bắt đầu phát hiện những đốm đỏ trên cơ thể vào năm 2018, khi còn là học sinh trung học. Hết cấp ba, cô trúng tuyển vào một trường dạy nghề nhưng phải bỏ học vì gia đình khó khăn, không đủ khả năng trả viện phí và học phí.

Cô từng làm công nhân dây chuyền lắp ráp trước khi bán nước cam trên phố. Năm 2023, cô bắt đầu viết tiểu thuyết cho các nền tảng trực tuyến và kiếm được từ 5.000 - 6.000 nhân dân tệ (730 - 900 USD) mỗi tháng.

Gia đình Hồ Tâm Dao đã chi gần một triệu nhân dân tệ (145.000 USD) để chữa bệnh cho cô. Năm ngoái, bệnh viện đã 20 lần gửi giấy báo cho gia đình thông báo cô lâm vào tình trạng nghiêm trọng.

Hồ Tâm Dao truyền thuốc tại bệnh viện. Ảnh: Sina

Hồ Tâm Dao từng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội hồi tháng 9/2025 sau khi bạn trai cũ của cô, anh Tiêu, qua đời vì viêm tụy cấp và để lại tiền tiết kiệm 50.000 nhân dân tệ (7.200 USD) cho cô.

Chia sẻ với báo chí hôm 31/3, cô cho biết đang nỗ lực xây một ngôi nhà cho bệnh nhân, nơi người bệnh và thân nhân có thể ở lại trong khi chữa bệnh ở thành phố lớn. Cô sẽ đến khám tại một bệnh viện lớn ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô vào đầu tháng 4 để xem có thể ghép thận hay không. Căn bệnh khiến cô bị suy thận trong vài năm gần đây.

Hồng Hạnh (Theo SCMP)