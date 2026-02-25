Cả nhà khổ sở ngày nồm vì chồng tiếc tiền mua máy hút ẩm

'Mỗi năm có vài tuần nồm, cố chịu chút, mua mấy cái đó tốn tiền mà dùng được mấy đâu', chồng gạt phăng khi tôi muốn mua máy hút ẩm.

Mấy ngày nay, bước vào nhà tôi có cảm giác như bước vào một cái hang ẩm. Sàn nhà lúc nào cũng nhớp nháp, đi chân trần mà cứ trượt nhẹ. Tường ngấm nước, cửa gỗ phồng lên, chăn ga sờ vào thấy lạnh và ẩm. Chuyện này chẳng còn xa lạ mỗi khi Hà Nội vào "mùa nồm", năm nào cũng vậy.

Tôi đã nói với chồng từ năm ngoái chuyện mua máy hút ẩm, rồi thêm một chiếc máy sấy quần áo. Nhà có hai đứa nhỏ, mùa nồm giặt đồ xong phơi ba ngày không khô, quần áo lúc nào cũng ám mùi ẩm mốc. Nhưng chồng tôi gạt đi: "Mỗi năm có vài tuần nồm ẩm, cố chịu chút, mua mấy cái máy đó tốn tiền mà dùng được mấy đâu". Anh không phải người keo kiệt, chỉ là có thói quen gì "chịu được thì chịu".

Mấy hôm nay, cứ sáng dậy là tôi phải lau nhà một lượt. Lau xong vài tiếng lại ướt. Khăn lau vắt mãi không khô. Quần áo của con thay ra chất đống vì không kịp giặt khi giặt xong cũng chẳng biết phơi đâu cho khô. Tôi phải bật điều hòa chế độ khô suốt đêm, tiền điện chắc chắn sẽ tăng, mà hiệu quả cũng chỉ đỡ phần nào. Tệ nhất là mùi ẩm len vào từng góc tủ, từng bộ chăn màn. Tôi mở tủ quần áo mà ngán ngẩm. Có hôm con trai mặc áo đi học, đến chiều về tôi ngửi thấy mùi ngai ngái, vừa thương con vừa bực.

Hôm rồi, tôi lại nhắc chuyện mua máy hút ẩm. Chồng tôi vẫn bàn lùi: "Máy tốt cũng phải vài triệu, máy sấy thì cả chục triệu. Để tiền đó làm việc khác tốt hơn". Tôi không phủ nhận chuyện phải cân đối chi tiêu. Nhưng tôi nghĩ, tiết kiệm không có nghĩa là để cả nhà sống trong cảnh ẩm ướt, khó chịu như vậy.

Chúng tôi sẵn sàng bỏ tiền đi ăn ngoài vài bữa cuối tuần, đổi điện thoại khi thấy cần, nhưng lại chần chừ với những thứ cải thiện chất lượng sống hàng ngày. Tôi thử tính nhẩm: tiền điện bật điều hòa chống ẩm, tiền giặt sấy ngoài tiệm những hôm quá bí, rồi cả công sức, thời gian tôi bỏ ra lau dọn... cộng lại liệu có rẻ hơn mua một cái máy hút ẩm, máy sấy quần áo?

Cảm giác lúc nào cũng sống trong không khí ướt át khiến tâm trạng cũng nặng nề theo. Tối qua, khi tôi trượt chân suýt ngã trong bếp vì sàn nhà đổ mồ hôi. Nhưng chồng tôi chỉ im lặng, không nói gì. Thực ra, tôi không cần đồ đắt tiền nhất, chỉ cần một giải pháp vừa đủ để cả nhà đỡ khổ mỗi mùa nồm. Tiết kiệm là điều tốt. Nhưng sau mấy ngày chật vật này, tôi nhận ra có những khoản chi để cuộc sống dễ chịu hơn thì không nên tiếc.

