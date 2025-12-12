Nỗi uất nghẹn của nạn nhân sập bẫy công ty 'dùng chim mồi lừa mua đất'

Đồng NaiTrình bày với tòa về việc bị Công ty Lộc Phúc dùng "chim mồi" dụ mua đất giá cao, nhiều bị hại bật khóc, nói uất nghẹn vì bị lừa hết tiền.

Ngày 11/12, tại phiên tòa xét xử Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi) và 86 đồng phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Lộc Phúc, nhiều bị hại phản bác quan điểm luật sư của các bị cáo rằng đây chỉ là hành vi Lừa dối khách hàng. Họ khẳng định mình bị lừa đảo bằng thủ đoạn tinh vi, có tổ chức.

Trong vụ án này, Tường bị xác định là chủ thật sự của Công ty Lộc Phúc, giữ vai trò chủ mưu trong việc tổ chức lừa đảo 165 khách hàng, chiếm đoạt 255 tỷ đồng. Nêu quan điểm giải quyết vụ án, VKS đề nghị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Tường 18-20 năm tù.

Bào chữa cho Tường và đồng phạm, các luật sư cho rằng thân chủ chỉ phạm tội Lừa dối khách hàng chứ không phải Lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo buộc.

Bị hại bật khóc tại tòa khi trình bày việc sập bẫy "chim mồi", mất hết tiền. Ảnh: Phước Tuấn

Phản đối quan điểm của luật sư các bị cáo, chị Nguyễn, một trong 165 bị hại, không giấu được bức xúc khi trình bày trước tòa rằng mình sập bẫy vì loạt thủ đoạn tinh vi của nhân viên và các "chim mồi". "Tôi muốn nhắc lại thủ đoạn để làm rõ đây là hành vi lừa đảo", chị nói.

Chị kể không có nhu cầu mua đất, chỉ tìm nhà ở TP HCM. Khi được đưa lên xe, chị uống "thuốc say xe" do nhân viên của các bị cáo đưa, sau đó chóng mặt, mê man và bị dụ ký cọc, rồi không thể lấy lại tiền. "Khi uống thuốc vào, tôi không làm chủ hành vi nên bị họ điều khiển, nói gì nghe đó", chị trình bày.

Theo cáo trạng, Tường lập ba công ty bất động sản và điều hành toàn bộ hoạt động. Theo chỉ đạo của Tường, nhân viên tự in ấn sơ đồ các dự án "ma" ở Long Thành, Trảng Bom, Thống Nhất, đồng thời lấy hình ảnh nhà đẹp trên mạng, chỉnh sửa giá bán thấp để rao như sản phẩm của công ty.

Công ty mua dữ liệu khách hàng để gọi mời, và thuê người đóng vai khách mua thật (chim mồi) nhằm tạo sự sôi động tại các sự kiện, khiến người mua tin tưởng. Nhân viên đưa khách đi xem những khu đất không phải của công ty để tạo cảm giác hạ tầng tốt, từ đó thuyết phục ký hợp đồng và đặt cọc 60-70% giá trị lô đất.

Khi ký "hợp đồng đặt cọc", khách không được biết thửa đất thật; đến lúc công chứng mới phát hiện đất khác, giá trị chỉ bằng 1/3 thị trường. Khi nạn nhân khiếu nại, công ty cử pháp chế ra đổ lỗi cho khách và phủ nhận trách nhiệm.

Cũng được tòa gọi tên, nữ giáo viên 77 tuổi kể, đang trông cháu thì có người gọi điện mời dự sự kiện, xe đến đón. "Tưởng đi dự sự kiện rồi về, ai dè bị chở đi xem đất, họ nhờ đứng tên để bán lại cho ai đó... rồi sập bẫy như bao người khác", bà nói, cho biết đây là tiền tiết kiệm dưỡng già nên chỉ mong được nhận lại.

Nhiều bị hại khác khóc, cho biết họ không có ý định mua đất, nhưng đều gặp cùng một kịch bản: "chim mồi" xuất hiện, tự xưng có Việt kiều ở Trung Quốc, Singapore, Mỹ đang tìm đất và "nhờ đứng tên" để sang lại. Nhân viên dùng nhiều cách khiến họ đặt cọc và ký sang tên. Có người chưa từng biết lô đất của mình nằm ở đâu.

Luật sư Chu Đức Hảo (Đoàn Luật sư TP HCM), bảo vệ quyền lợi cho hai bị hại, cho rằng các chứng cứ và lời khai cho thấy các bị cáo có ý định chiếm đoạt ngay từ đầu. Ông nêu hàng loạt hành vi gian dối đã được chuẩn bị kỹ: đăng tin sai sự thật, lập sơ đồ dự án không có thật, phân công nhiệm vụ từng bộ phận, đưa khách đến xem đất không phải của công ty để tạo lòng tin, thuyết phục ký hợp đồng và đặt cọc.

Luật sư cho rằng các bị cáo đã có kế hoạch hoàn chỉnh nhằm làm khách tin dự án là thật và sẽ sinh lợi ngay nếu mua, từ đó giao tiền. "Tất cả bị hại đều không có nhu cầu mua đất của Công ty Lộc Phúc; nếu không có chuỗi thông tin gian dối, họ sẽ không ký hợp đồng hay giao tiền", luật sư Hảo nói.

Bị cáo Huỳnh Hữu Tường (phải) tại tòa hôm nay. Ảnh: Phước Tuấn

Trước đó, đại diện VKS đề nghị phạt Trần Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi, nguyên kế toán trưởng) 14-16 năm tù; Nguyễn Văn An (29 tuổi, nguyên Tổng giám đốc) 16-18 năm tù. Các bị cáo là giám đốc sàn, nhân viên bán hàng, chim mồi... bị đề nghị 3-15 năm tù.

VKS nhận định hành vi của Tường và 86 đồng phạm đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tài sản hợp pháp của người dân, gây mất an ninh trật tự. VKS đề nghị HĐXX áp dụng mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Tranh luận lại, các luật sư của bị cáo cho rằng việc Tường chỉ đạo, việc công ty dùng "chim mồi" để dẫn dụ khách ký hợp đồng giá cao hơn thị trường là có thật, nhưng hành vi này cấu thành tội Lừa dối khách hàng.

Theo nhóm luật sư, khách hàng ký hợp đồng vì tin rằng lô đất sẽ bán lại sinh lợi, hoặc sẽ có người mua ngay sau khi sang tên. Họ cho rằng đây là hành vi gian dối trong hoạt động kinh doanh bất động sản, không phải thủ đoạn chiếm đoạt.

Phiên tòa sẽ tiếp tục phần tranh luận vào ngày mai.

Phước Tuấn