Nói trôi chảy với các thành ngữ so sánh

Thay vì nói các từ tiếng Anh riêng lẻ, bạn có thể dùng thành ngữ so sánh để diễn đạt ý mình một cách uyển chuyển và hấp dẫn.

1. As light as air/a feather: Nhẹ như lông hồng, rất nhẹ

Ví dụ: Let me help you carry this box. It is as light as a feather. (Để tôi giúp bạn mang cái hộp này. Nó rất nhẹ).

2. As flat as a pancake: Bằng phẳng, tĩnh lặng

Ví dụ: Your little boy can ride on his own, the road is as flat as a pancake. (Con trai cậu có thể đi xe đạp một mình, đường rất phẳng).

3. As please as a punch: Vui như tết, thỏa mãn, hài lòng, rất vui

Ví dụ: Her father is as please as a punch when he saw her school report. (Bố cô ấy vui như Tết khi nhìn thấy kết quả học tập ở trường của cô ấy).

4. As clear as a bell: Trong như tiếng chuông, rành rọt, rõ ràng

Ví dụ: The sound of the radio is good. It is as clear as a bell (Âm thanh của chiếc đài rất tốt. Nó trong như tiếng chuông).

5. As fresh as a daisy: Tươi như hoa, tràn đầy năng lượng, vui vẻ

Ví dụ: After having a sleep, the baby is as fresh as a daisy (Sau khi ngủ một giấc, đứa bé lại tươi như hoa).

Luyện tập: Tìm từ đồng nghĩa với phần được gạch chân:

1. In the harbor, the machines pick the containers as light as a feather .

A. weightless B. weight C. overweight D. underweight

2. We can swim in the beach this morning because it's flat as a pancake .

A. waving B. with wave C. big wave D. no wave

3. The children are as please as a punch when they are being taken to the circus.

A. lucky B. unhappy C. excited D. sad

4. The leader is explaining the ideas as clear as a bell so we all have known how to do.

A. unclearly B. clearly C. obscurely D. meaningless

5. To be given a doll as her dream, the girl is as fresh as a daisy .

A. sad B. bored C. tired D. happy

>>Đáp án

Đinh Thị Thái Hà