Nổi tiếng nhờ song ca với chó

MỹĐể động viên tinh thần các y bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu với Covid-19, Tate Hegstrom biểu diễn các bài hát nổi tiếng với chú chó husky tên Kovu.

Bài hát đầu tiên Tate song ca với Kovu, chú chó husky ba tuổi, là Lean on You của Bill Withers. Người chủ 25 tuổi vừa hát vừa chơi guitar còn Kovu hú theo.

Tate là một nhân viên hành chính tại Trung tâm Y tế Bắc Suburban ở Denver. Công việc của anh là chuẩn bị phòng cấp cứu theo nhiều mức độ khác nhau đồng thời chuẩn bị chỗ cho bệnh nhân phòng trường hợp số người bệnh tăng đột biến.

Chứng kiến nỗ lực của các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, Tate nảy ra ý định hát cùng Kovu. "Không khó để rủ Kovu song ca vì nó vẫn hay hú mỗi khi nghe thấy giai điệu nào đó", người chủ nói. Tate tiết lộ thêm tiếng hú của Kovu giúp anh giải tỏa căng thẳng sau 12 tiếng làm việc mỗi ngày.

Video màn biểu diễn Lean on You ban đầu chỉ lưu hành nội bộ song nhanh chóng lọt ra ngoài và được chia sẻ gần 20.000 lần. Nhận sự ủng hộ nhiệt tình, Tate quyết định làm thêm các video song ca khác. Mới đây, anh cùng Kovu trình bày bài I'm Yours của Jason Mraz.

Thông qua các video của mình, Tate cũng muốn tạo cảm hứng để cộng đồng chung tay động viên các y bác sĩ. "Bạn có thể gửi tiền, đồ ăn hoặc thiệp. Mọi hành động đều có ý nghĩa", anh nói.

Thu Nguyệt (Theo People)