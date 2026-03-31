Nơi thờ voi chiến triều Nguyễn xuống cấp

Miếu Long Châu hay còn gọi là điện Voi Ré được xây dựng dưới thời vua Gia Long để làm nơi thờ các vị thần bảo vệ và 4 con voi chiến dũng cảm của triều Nguyễn.

Theo truyền thuyết, dưới thời Trịnh Nguyễn phân tranh, đau buồn trước cái chết của vị tướng, một con voi chiến đã chạy từ chiến địa lên phía đông đồi Thọ Sơn rống lên rồi chết. Người dân đã an táng và xây mộ cho voi, đặt tên là mộ Voi Ré. Miếu Long Châu được xây cạnh mộ voi trên khu đất rộng hơn 2.000 m2 ở thôn Trường Đá, phường Thủy Xuân do quan Chưởng tượng Quân ty Tượng chính Nguyễn Đức Xuyên trông coi.

Điện được xây theo kiểu chữ Môn, có la thành xây bằng gạch để bảo vệ. Dưới triều Nguyễn, triều đình thường ban cấp tiền để tế vào mùa xuân và mùa thu. Trước tình trạng xuống cấp của công trình, năm 2017-2019, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế chi 14,3 tỷ đồng để tu bổ điện Long Châu song đến nay nhiều hạng mục xuống cấp, nguy cơ đổ sập.