Nội thất Kim Phát phát triển giải pháp cho không gian sống linh hoạt

Trong bối cảnh diện tích nhà ở đô thị thu hẹp, Nội thất Kim Phát phát triển giải pháp linh hoạt, tích hợp đa công năng nhằm tối ưu không gian sống và đảm bảo tiện nghi.

Những năm gần đây, thói quen lựa chọn nội thất của người dùng đang có sự thay đổi theo nhu cầu thực tế. Nếu trước đây yếu tố thẩm mỹ được ưu tiên, thì hiện nay tính đa năng và khả năng thích ứng với không gian ngày càng được chú trọng.

Các sản phẩm như sofa thông minh, sofa phòng khách hay bàn ghế ăn không còn phục vụ chức năng riêng lẻ, mà được thiết kế theo hướng tích hợp, đáp ứng nhiều mục đích sử dụng trong cùng một không gian.

Sofa bed cao cấp thiết kế hiện đại. Ảnh: Kim Phát

Theo đại diện Nội thất Kim Phát, xu hướng sống linh hoạt đòi hỏi các sản phẩm nội thất phải có khả năng thay đổi công năng theo từng tình huống sử dụng.

Đơn cử, sofa giường - sản phẩm có thể chuyển đổi từ ghế tiếp khách sang giường ngủ chỉ với vài thao tác đơn giản. Giải pháp này phù hợp các căn hộ nhỏ, nơi việc tận dụng tối đa diện tích là cần thiết.

Các dòng ghế sofa phòng khách hiện đại cũng được cải tiến theo hướng công thái học. Tựa lưng, đệm ngồi và tay vịn có thiết kế nhằm mang lại sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Khi kết hợp với bàn trà mặt đá có thiết kế gọn gàng, không gian phòng khách không chỉ phục vụ tiếp khách mà còn trở thành khu vực thư giãn, đọc sách hoặc nghỉ ngơi.

Sofa phòng khách cải tiến theo hướng công thái học. Ảnh: Kim Phát

Khu vực bếp cũng được chú trọng trong xu hướng tối ưu diện tích. Thay vì sử dụng những thiết kế cồng kềnh, bàn ăn ngày nay được tinh giản về kiểu dáng, đồng thời tích hợp các tính năng mở rộng hoặc gấp gọn.

Nhờ đó, người dùng có thể linh hoạt điều chỉnh diện tích sử dụng theo nhu cầu, từ bữa cơm hàng ngày đến những dịp tụ họp đông người mà không làm ảnh hưởng đến sự thông thoáng của không gian.

Bộ bàn ăn 6 ghế có thể mở rộng. Ảnh: Kim Phát

Tại Nội thất Kim Phát, các sản phẩm được nghiên cứu dựa trên nguyên lý công thái học. Việc tối ưu các thông số như chiều cao, độ sâu và góc nghiêng giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng và giảm cảm giác mệt mỏi khi dùng lâu dài.

Chất liệu cũng được lựa chọn kỹ, ưu tiên độ bền, khả năng chống ẩm và phù hợp điều kiện khí hậu tại Việt Nam - yếu tố quan trọng giúp sản phẩm duy trì chất lượng trong thời gian dài.

Theo đó, một số mẫu giường đẹp không chỉ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi mà còn được thiết kế thêm ngăn kéo hoặc khoang chứa đồ bên dưới, giúp tối ưu không gian lưu trữ. Ở phân khúc cao hơn, các sản phẩm như giường massage hay ghế sofa chỉnh điện mang lại trải nghiệm tiện nghi hơn, đồng thời hỗ trợ nhu cầu thư giãn và chăm sóc sức khỏe.

Nhiều chuyên gia nhận định, nội thất thông minh sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo trong thời gian tới, đặc biệt tại các đô thị lớn. Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên những sản phẩm có thể thích ứng với nhiều mục đích sử dụng thay vì các thiết kế cố định.

Trước xu hướng này, Nội thất Kim Phát lựa chọn hướng phát triển tập trung vào sự linh hoạt và tối ưu không gian. Doanh nghiệp chú trọng cải tiến thiết kế, nâng cao chất lượng và mang đến những giải pháp phù hợp nhu cầu thực tế người dùng.

Thế Đan