Nội tâm em đã thêm phong phú, chất liệu cuộc sống đủ nhiều

Em mong người gắn kết cùng mình độc thân, thông thái, có chất riêng, tính điềm đạm và coi trọng các giá trị về mặt đạo đức.

Lần đầu em xuất hiện trên chuyên mục, đã là câu chuyện của 8 năm về trước, khi nơi đây còn là sân chơi mới và tiên phong. Chẳng biết có phải vướng lời nguyền hay không mà từ năm 24 đến năm 33 tuổi, em vẫn độc thân một cách vô cùng bền bỉ. Hôm rồi coi được một quẻ, bảo em sắp gặp được nhân duyên nên tranh thủ lên đây để quảng cáo chính mình. Hy vọng tìm được người tâm giao, bạn đời hợp cạ.

Em mong muốn người gắn kết cùng mình sẽ là người độc thân (chắc chắn là phải độc thân) thông thái, có chất riêng, tính điềm đạm và coi trọng các giá trị về mặt đạo đức. Riêng về bản thân, em 33 tuổi, làm việc tại TP HCM, ở mảng báo chí. Tính cách đa dạng, sôi nổi đúng ngữ cảnh và trầm lắng lúc cần. Em không hẳn sẽ tìm chồng đâu, vì đã sẵn sàng tâm thế cho việc độc thân nếu không tìm được ai có thể trị được mình. Do đó mọi nhân duyên đến và đi đều lấy yếu tố tâm giao làm nền tảng. Xin cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm.

