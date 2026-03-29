Nỗi lo tài xế xe ôm công nghệ xem điện thoại kẹp ở kính chiếu hậu

Ngày xưa, mỗi lần qua đường ở vạch kẻ dành cho người đi bộ, tôi chỉ cần để ý đèn tín hiệu và dòng xe là đủ.

Nhưng những năm gần đây, tôi nhận ra mình phải quan sát thêm ánh mắt của người lái xe, họ có đang nhìn đường hay đang nhìn vào màn hình điện thoại kẹp trước mặt?

Ngày càng nhiều tài xế xe công nghệ vừa chạy xe vừa dùng điện thoại. Có người kẹp điện thoại ở kính chiếu hậu để xem bản đồ, điều này còn có thể hiểu được vì nhu cầu công việc.

Nhưng cũng không ít trường hợp một tay cầm lái, một tay cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình để xem tin nhắn, video, thậm chí là livestream. Họ di chuyển giữa dòng xe đông đúc.

Điều đáng nói là hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến chính họ, mà còn đẩy rủi ro sang những người xung quanh. Tôi đã không ít lần gặp cảnh đang băng qua đường đúng vạch ưu tiên, nhưng xe máy vẫn lao tới, không có dấu hiệu giảm tốc. Có người đến sát sạt mới giật mình phanh lại. Có người thì vẫn "cắm mặt" vào điện thoại.

Với đặc thù công việc, tài xế xe công nghệ cần điện thoại để nhận cuốc, xem bản đồ, liên lạc với khách, điều đó là hợp lý. Nhưng ranh giới giữa công cụ hỗ trợ và sự sao nhãng nguy hiểm lại rất mong manh.

Chỉ cần một giây mất tập trung, tình huống đã có thể thay đổi hoàn toàn: một người đi bộ bước xuống đường, một xe phía trước phanh gấp, một đứa trẻ bất ngờ băng qua.

Khi đó, phản xạ chậm đi một nhịp có thể trả giá bằng va chạm. Có một nghịch lý khá rõ: công nghệ được tạo ra để giúp con người di chuyển thuận tiện hơn, nhưng chính việc lạm dụng công nghệ lại khiến việc di chuyển trở nên nguy hiểm hơn.

Tôi nghĩ cần quay về những nguyên tắc đơn giản hơn:

- Điện thoại chỉ nên là công cụ chỉ đường, không phải màn hình giải trí.

- Mọi thao tác phức tạp như nghe, gọi, nhắn tin nên dừng xe lại rồi làm.

Hải Nguyễn