Nỗi kinh hoàng trong vụ xả súng tiệc sinh nhật trẻ em ở California

"Tôi không biết chuyện gì xảy ra, tôi sốc thực sự, hoàn toàn mất phương hướng", Patrice Williams kể lại với truyền thông Mỹ về vụ xả súng tại một phòng tiệc ở thành phố Stockton, bang California hôm 29/11, nơi cô tổ chức lễ sinh nhật cho con gái hai tuổi.

Williams cho hay khi gia đình cô tụ tập quanh chiếc bánh sinh nhật, khoảng 100 khách mời chuẩn bị ngồi vào bàn tiệc thì một hoặc nhiều tay súng xông vào. Tiếng súng sau đó vang lên không ngớt, trong sự việc được giới chức mô tả là "cuộc tấn công có chủ đích", dường như bắt đầu bên trong phòng tiệc rồi tiếp tục diễn ra ngoài đường.

Vụ xả súng khiến ba trẻ em 8, 9 và 14 tuổi, cùng một thanh niên 21 tuổi, thiệt mạng. 11 người khác bị thương, trong đó có một nạn nhân nguy kịch. Một cô con gái khác, một người em họ, ba người bạn của Williams nằm trong số những người bị bắn.

Williams không kịp nhìn thấy tay súng, không biết ai là thủ phạm. Cảnh sát không rõ có ai bắn trả hay không.

"Chúng đáng bị tống vào tù, đáng phải xuống địa ngục. Tôi xin lỗi, nhưng chuyện này không thể chấp nhận được. Đây là tiệc cho trẻ con", cô nói.

Người dân Stockton an ủi nhau trong buổi tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng tiệc sinh nhật, ngày 30/11. Ảnh: AFP

Tối hôm đó, còi xe cứu thương, xe cảnh sát hụ liên hồi trong màn sương dày, khiến dân địa phương mất ngủ trong khi giới chức truy tìm nghi phạm và thu thập manh mối.

Khu phòng tiệc từng tràn ngập không khí lễ hội, với bóng bay nhiều màu, nhà phao hình thiên nga, giờ là hiện trường án mạng do Sở Cảnh sát Hạt San Joaquin, FBI và các cơ quan liên bang khác tiếp quản điều tra.

Nằm cách thành phố San Francisco khoảng 130 km về phía đông, Stockton thời gian qua chứng kiến tội phạm bạo lực gia tăng, gồm các vụ giết người, hiếp dâm, hành hung, cướp giật. Toàn vùng Thung lũng San Joaquin, gồm cả những thị trấn nhỏ lân cận, là nơi có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao nhất bang năm 2023, theo Viện Chính sách Công California.

"Đây không phải vụ tấn công ngẫu nhiên", cảnh sát trưởng hạt San Joaquin Patrick Withrow nói, tin rằng có nhiều tay súng liên quan đang lẩn trốn.

Giới chức cho biết không còn mối đe dọa nào với cộng đồng, song truyền thông nói 320.000 người dân Stockton đang sống trong sợ hãi. Cảnh sát kêu gọi công chúng cung cấp thông tin, video và treo thưởng cao cho những manh mối giúp tìm ra nghi phạm.

Vị trí thành phố Stockton ở bang California, Mỹ. Đồ họa: BBC

Thị trưởng Stockton Christina Fugazi tuyên bố những kẻ xả súng sẽ bị bắt và "không bao giờ được rời phòng giam". "Nếu còn sót lại chút nhân tính nào, hãy đầu thú ngay lập tức", bà nói.

Một trong những nạn nhân thiệt mạng là Amari Peterso, cậu bé 14 tuổi thích chơi bóng rổ, bóng bầu dục và đang ấp ủ dự định học đại học.

"Thằng bé chỉ là một đứa trẻ trong bữa tiệc sinh nhật. Không gia đình nào đáng phải rơi vào cảnh từ chuẩn bị sinh nhật sang chuẩn bị tang lễ", gia đình Peterson viết. Cha cậu cho biết con gái 9 tuổi của ông cũng bị thương, nhưng đã chạy ra cửa sau, leo qua hàng rào và thoát nạn.

Các thành viên gia đình, một số vẫn mặc đồ dự tiệc, đã quay lại hiện trường vào hôm sau để lấy xe và đồ đạc. Họ từ chối tiết lộ danh tính vì sợ những kẻ xả súng trả thù.

"Ai mà nghĩ chuyện này lại xảy ra trong tiệc sinh nhật cho trẻ con?", một người phụ nữ nói. "Thật điên rồ, vô nghĩa. Hãy vạch mặt những kẻ đã gây ra chuyện này".

