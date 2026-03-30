Nỗi khổ của cô gái nổi tiếng vì ảnh trong tù 'đẹp như minh tinh'

MỹBất ngờ nổi tiếng sau khi 9 bức ảnh chụp mỗi lần bị bắt được lan truyền, Sara Jane Isbister tức giận vì bị soi mói quá khứ và phải nhận những bức thư đáng sợ từ kẻ giết người.

Sự nổi tiếng đến với Sara Jane Isbister theo cách không hề hào nhoáng qua loạt ảnh chụp hồ sơ sau khi bị bắt (mugshot) tại đồn cảnh sát ở hạt Brevard, Florida.

Sara cho biết cuộc đời cô rẽ ngoặt sau cú sốc bố qua đời vì ung thư. Nỗi đau đẩy cô đến với ma túy và những công việc nguy hiểm.

Năm 18 tuổi, Sara có công việc đầu tiên là làm bồi bàn trong bộ đồng phục hở hang, sau đó là phục vụ rượu cho đàn ông khi "gần như không mặc gì". Ở tuổi 21, cô bắt đầu làm vũ nữ thoát y và bán ma túy.

Ngày 29/3, lần đầu tiên lên tiếng về quá khứ đen tối, Sara, hiện 36 tuổi, cho biết: "Ở độ tuổi đó, tôi không nhận ra hậu quả thực sự".

Sara bị bắt lần đầu do lái xe liều lĩnh và không nộp phạt chạy quá tốc độ năm 21 tuổi. Bức ảnh mugshot đầu tiên của cô lan truyền trên mạng, quá khứ đầy rắc rối cũng theo đó bị phơi bày, thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng internet.

Sau hàng loạt tội nhẹ và 8 bức ảnh hồ sơ gây xôn xao, Sara bị kết tội tàng trữ ma túy ở lần bắt thứ chín. Bức ảnh thứ chín đã khép lại "bộ sưu tập mugshot" được chia sẻ rộng rãi của cô.

Sara Jane Isbister nổi tiếng vì loạt ảnh hồ sơ tội phạm. Ảnh: Brevard County Florida

Năm 2012, khi Sara 22 tuổi, Perez Hilton, blogger chuyên săn tin sốc về sao Hollywood, viết về cô khi những bức ảnh hồ sơ bắt đầu thu hút sự chú ý, so sánh Sara với diễn viên Angelina Jolie. Anh ta viết: "Đây là ảnh chụp khi bị bắt hay ảnh chân dung cho phim truyền hình 90210?", đồng thời nhấn mạnh sự tương phản giữa vẻ ngoài nổi bật của Sara và danh sách các vụ bắt giữ ngày càng dài.

Khi Sara 23 tuổi, tạp chí Maxim đăng bộ sưu tập mugshot của cô với tiêu đề "Câu lạc bộ gái hư", khen ngợi khuôn mặt "vô cùng ăn ảnh" của người đẹp sau song sắt.

Lần đầu nhìn thấy những hình ảnh lan truyền trên mạng, Sara nói cảm thấy vô cùng tức giận và choáng váng. Bên cạnh lời khen và biệt danh "người đẹp mugshot", một làn sóng thù địch cũng ập đến. Sara cho biết bị những người lạ "dọa giết" và lan truyền tin bịa đặt về quá khứ của cô.

"Tôi không hề biết chuyện này sẽ gây ra nhiều rắc rối cho mình đến thế. Giờ mọi người sẽ chỉ biết đến tôi qua những việc làm ngu ngốc", Sara nói.

Sự chú ý từ internet theo Sara vào thế giới thực. Một trong những hậu quả đáng lo ngại nhất là những lá thư bắt đầu được gửi đến phòng giam của cô. Thậm chí, những kẻ giết người bị kết án cũng gửi thư cho Sara sau khi tình cờ nhìn thấy ảnh hồ sơ của cô trên mạng.

Sara kể có một kẻ sát nhân khiến cô bất ngờ vì thể hiện sự tử tế ngoài mong đợi. Hắn viết thư nói "Cô khiến tôi nhớ đến chính mình hồi còn trẻ" và cảnh báo cô "không nên sống cuộc đời như thế, hãy thoát ra khỏi nó nếu không cô sẽ có kết cục giống như tôi".

Nhưng không phải tất cả các bức thư đều vô hại. Sara cho biết có một tù nhân khiến cô đặc biệt khiếp sợ. Đó là một kẻ giết người bị kết án dường như ám ảnh với cô. Hắn đã viết ít nhất 5 lá thư cho Sara, sau đó rất tức giận khi không được hồi âm.

Trong một tin nhắn rùng rợn, hắn cảnh báo rằng Sara "tốt hơn hết nên sẵn sàng đi cùng tôi" bởi nếu không, hắn sẽ làm những điều tương tự đã khiến hắn bị bắt giam.

Những lá thư càng trở nên đáng sợ hơn khi hắn đề cập đến những chi tiết riêng tư về cuộc sống của Sara, bao gồm tên người thân, con phố nơi cô lớn lên, số điện thoại cũ lẫn số điện thoại mới của cô. Hắn nói đã thuê một thám tử tư từ trong tù để tìm kiếm thông tin và xác định vị trí của Sara.

Điều khác khiến Sara lo lắng là có những kẻ gửi thư đến tận nhà cô, nghĩa là họ biết cô sống ở đâu.

Bức ảnh mugshot thứ chín của Sara Jane Isbister. Ảnh: Brevard County Florida

Một số người có ảnh hồ sơ lan truyền trên mạng giống Sara đã cố tận dụng sự nổi tiếng bất ngờ để kiếm được các hợp đồng người mẫu hoặc bắt đầu sự nghiệp làm influencer. Trái ngược, Sara gần như tránh xa sự chú ý.

Sara hiện theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật và viết lách. Cô cho biết cuộc sống hiện tại của mình hoàn toàn khác biệt so với con người trong những bức ảnh hồ sơ từng gây xôn xao trên internet hơn chục năm trước.

Tuệ Anh (theo The Sun)