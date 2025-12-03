'Nội dung chân thật giúp nhà bán hàng online tăng thu nhập'

Nội dung chân thật và dữ liệu chính xác là yếu tố giúp nhà bán hàng tạo niềm tin thị trường, giữ chân người mua, từ đó tăng thu nhập gấp nhiều lần, theo đại diện Publicis Groupe.

Thông tin do ông Nguyễn Minh Đình Như, Giám đốc Publicis Social Ecommerce Việt Nam và Pubicis Affiliate khu vực Đông Nam Á của Publicis Groupe nêu tại sự kiện Vietnam iContent 2025, chủ đề "Xây dựng niềm tin qua chiến lược truyền thông có trách nhiệm".

Mở tham luận, ông Như nhận định Việt Nam đang trở thành "ngôi sao tăng trưởng" của khu vực, khi thương mại điện tử đứng thứ ba Đông Nam Á và mảng social commerce tăng hơn 150% mỗi năm giai đoạn 2021-2024. Ông cho biết, Việt Nam hiện nằm trong top 3 quốc gia phát triển mạnh nhất về social commerce, nhờ mô hình mua sắm kết hợp nội dung giải trí và sự sáng tạo không ngừng của cộng đồng nhà sáng tạo nội dung. Theo ông, "đây là một nghề không biên giới", khi ngày càng nhiều nhà sáng tạo Việt đang xuất khẩu nội dung ra thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Minh Đình Như, Giám đốc Publicis Social Ecommerce Việt Nam và Pubicis Affiliate khu vực Đông Nam Á của Publicis Groupe tại phần chia sẻ. Ảnh: Quỳnh Trần

Ông Như cho rằng yếu tố tạo nên sức bật cho nền kinh tế sáng tạo không chỉ nằm ở công nghệ hay nền tảng, mà đến từ "chất thật" - thứ đang kiến tạo niềm tin và giá trị kinh tế cho toàn hệ sinh thái. Dẫn chứng từ dữ liệu của Publicis, ông cho biết các nội dung giữ được tính chân thật giúp tăng 30-60% tỷ lệ chuyển đổi từ xem sang mua, đồng thời gấp 2-3 lần lượng người quay lại mua hàng qua liên kết của nhà sáng tạo.



"Khi chúng ta nói thật, chúng ta tạo ra niềm tin. Khi có niềm tin, chúng ta tạo ra doanh thu. Và khi có doanh thu, chúng ta xây dựng được nền kinh tế sáng tạo bền vững", ông nhấn mạnh, trong tiếng vỗ tay của khán phòng.

Theo đại diện Publicis, trong bối cảnh mới, trách nhiệm giữ "chất thật" không chỉ là nghĩa vụ mà đã trở thành tài sản quý giá của mỗi nhà sáng tạo. Ông gọi đây là "mô hình giá trị mới", nơi nhà sáng tạo không chỉ đơn thuần là người làm nội dung mà là "nhà kinh tế sáng tạo" - những người vận hành dòng chảy của thương mại, đầu tư và tiêu dùng.

Ông Nguyễn Minh Đình Như trình bày hệ sinh thái của Publicis Social Ecommerce. Ảnh: Thanh Tùng

Dẫn số liệu thực tế, ông Như cho biết mức hoa hồng trung bình mà nhà sáng tạo nhận được hiện đạt 5-15%, một số ngành hàng có thể lên đến 30-50%. Thu nhập trung bình của nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam đã vượt 20 triệu đồng mỗi tháng, trong khi số người có thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi tháng tăng gấp 180 lần so với năm 2021. Ông nhận định, trách nhiệm với sự thật giờ đây không còn là nghĩa vụ, mà chính là yếu tố giúp các nhà sáng tạo kiếm tiền và tồn tại trong hệ sinh thái này.

Nhóm sáng tạo có thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng tăng hơn 185% qua các năm, trong khi nhóm chuyên nghiệp, thu nhập trên 100 triệu đồng, đã tăng gấp ba lần. Cùng với yếu tố "thật", ông Như nhấn mạnh công nghệ và dữ liệu là "lá chắn niềm tin", giúp thị trường vận hành minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm.

Trong bối cảnh thông tin tràn ngập, ông cho rằng việc kiểm chứng phải gắn liền với công nghệ và nền tảng. Từ đó, ông giới thiệu hệ sinh thái công nghệ Publicis Social Commerce Ecosystem, cho phép cập nhật doanh thu và hoa hồng theo thời gian thực, cung cấp đào tạo sản phẩm trực tiếp từ thương hiệu, đồng thời ứng dụng AI để định hướng nội dung chân thực. "Công nghệ giúp chúng ta sống và làm việc có trách nhiệm mà không bị bó buộc", ông nói. Kết lại phần chia sẻ là thông điệp về sự kết hợp giữa sự thật và công nghệ chính là chìa khóa cho một nền kinh tế sáng tạo bền vững - nơi thương hiệu, nhà sáng tạo và xã hội cùng phát triển.

Thái Anh