Nỗi dằn vặt của tài xế xe tải sau cú bẻ lái gây tai nạn

Nghệ AnNguyễn Duy Quân nói rất đau lòng khi nghĩ tới cảnh gia đình 5 người đang êm ấm trong phút chốc mất đi 3 thành viên bởi sự lơ đãng khi lái xe của mình.

"Từ một người tự do, tôi phải trả giá bằng án tù bởi phút thiếu chú ý trong khi lái xe. Sai lầm ấy đã lấy đi 3 sinh mạng", Nguyễn Duy Quân, 37 tuổi, trú xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, bị cáo trong vụ Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, nói trong phiên xử mở cuối tháng 8 tại TAND tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng, Quân có bằng lái xe hạng C, làm việc cho một công ty vận tải trụ sở tại Hà Nội. Sáng 6/3, nam tài xế lái ôtô tải chở đá xây dựng (quá tải trọng 30%), trên tỉnh lộ 542E, ôtô tải của Quân tông vào phía sau xe máy của chị Nguyễn Thị Hồng, 26 tuổi, đang chở ba con 5-9 tuổi đi cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến chị Hồng cùng con trai 9 tuổi và con gái 7 tuổi tử vong, bé trai út 5 tuổi bị thương. Xe máy của nạn nhân bị cuốn vào gầm ôtô tải, kéo lê hơn 30 m.

Bị cáo Quân tại phiên xử mở tại TAND tỉnh Nghệ An hồi cuối tháng 8. Ảnh: Hùng Lê

Quân khai làm tài xế khoảng 3 năm, có hai con 7-12 tuổi, luôn tự nhủ cố gắng làm việc để gồng gánh gia đình. "Vụ tai nạn vừa rồi có thể khiến nhiều dự định đổ bể", Quân nói, hai mắt đỏ hoe tại phiên tòa.

Bị cáo trình bày, quá trình hành nghề cũng vài lần gây tai nạn, song may mắn nạn nhân chỉ va chạm nhẹ nên có thể thương lượng giải quyết được. Hôm đâm vào 4 mẹ con, Quân không sử dụng rượu bia hay chất kích thích. Tỉnh lộ 542E thảm bê tông rộng 5,5 m, hai bên là đường đất, phía trước có biển báo "đường bị hẹp và cấm vượt". Quân thừa nhận do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với chị Hồng chạy phía trước nên tông trúng.

"Đáng lẽ với cung đường xấu, nhiều chướng ngại vật thì chạy chậm ở làn bên trái rồi từ từ xử lý tiếp, không rẽ sang phải đột ngột như vậy", Quân tự nhận ra lỗi khi lái xe.

Quân nói rất hối hận khi cú bẻ lái thiếu quan sát của mình đã khiến hai gia đình rơi vào bi kịch. Bị cáo xin lỗi phía bị hại, mong tòa giảm nhẹ một phần hình phạt để sớm trở về làm việc, tiếp tục khắc phục hậu quả.

Hiện trường vụ tai nạn hồi đầu tháng 3. Ảnh: Hải Bình

Đại diện cho bị hại, anh Hoàng Văn Tâm, 31 tuổi, gia đình 5 thành viên êm ấm, bây giờ chỉ còn hai. Nhiều đêm nằm ngủ trằn trọc không thể ngủ, nhớ đến vợ và hai con đã mất, anh chỉ biết ôm cậu út 5 tuổi vào lòng, rồi khóc.

"Có đền bù bao nhiêu tiền đi nữa thì vợ con tôi cũng chẳng thể trở về. Mong các tài xế xem vụ án này là bài học", anh Tâm nói.

Có mặt tại tòa, vợ bị cáo Quân chia sẻ kinh tế không dư giả, do chồng gây tai nạn gia đình đã vay mượn để khắc phục 630 triệu đồng.

"Nhiều tháng qua tôi sống khổ tâm, phải đi làm thuê cật lực, tằn tiện chi tiêu để kiếm tiền nuôi con, trả nợ và lãi. Sự bất cẩn, chủ quan của chồng đã đẩy nhiều người rơi vào cảnh sống khổ, tương lai vô định", chị cho hay.

Người nhà bị hại (góc phải) vẻ mặt thất thần khi dự tòa. Ảnh: Hùng Lê

Theo HĐXX, gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông bắt nguồn từ sự chủ quan của một số bộ phận tài xế. "Đến lúc gây ra hậu quả rồi mới hối hận thì mọi việc đã không thể cứu vãn. Vụ án này là lời cảnh tỉnh chung", chủ tọa nói.

Tòa xác định Quân phạm tội do cẩu thả, nhưng đã thành khẩn, ăn năn hối lỗi, tác động gia đình bồi thường một phần tổn thất tinh thần cho bị hại nên tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù.

Về dân sự, nhà chức trách buộc công ty vận tải nơi Quân từng làm việc phải có trách nhiệm liên đới, chi trả hơn 40 triệu đồng còn lại và nuôi dưỡng con trai út 5 tuổi của chị Hồng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Kết thúc phiên tòa, Quân được vợ cùng hai con gặp gỡ, động viên cải tạo tốt. Nhìn xuống dưới hội trường, trông thấy chồng bị hại cùng con trai 5 tuổi mặt buồn rầu đứng thẫn thờ một góc, bị cáo trào nước mắt.

Đức Hùng