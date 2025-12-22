Nồi chiên không dầu Sunhouse vào top hàng Việt Nam được yêu thích

Nồi chiên không dầu Sunhouse được người tiêu dùng bình chọn nhờ tính tiện dụng, tiết kiệm thời gian nấu nướng và đáp ứng nhu cầu sống khỏe của cuộc sống hiện đại.

Nồi chiên không dầu Sunhouse vừa được vinh danh trong top "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2025" vào cuối tháng 11, tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, phường Tây Hồ, Hà Nội. Chương trình do Sở Công thương Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức nhằm vinh danh các sản phẩm và dịch vụ được người tiêu dùng bình chọn nhiều.

Nồi chiên không dầu Sunhouse nhận giải nhờ đáp ứng nhu cầu sống khỏe, tiện dụng của người tiêu dùng trong nhịp sống hiện đại. Đây cũng là minh chứng cho sự dịch chuyển trong tư duy tiêu dùng - "người Việt ủng hộ hàng Việt và tin dùng những sản phẩm chất lượng thật, giá trị thật".

Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Sunhouse (đứng thứ 6 từ trái sang) lên nhận giải "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2025". Ảnh: Sunhouse

Đại diện doanh nghiệp cho biết nồi chiên không dầu Sunhouse được nghiên cứu và phát triển từ chính thói quen nấu nướng của người Việt. Sản phẩm tập trung giải quyết những nhu cầu cụ thể trong gian bếp gia đình như: giảm dầu mỡ, tiết kiệm thời gian và dễ sử dụng cho mọi đối tượng.

Công nghệ Rapid Air 360 độ giúp giảm đến 85% lượng dầu mỡ, phù hợp với xu hướng ăn uống lành mạnh đang ngày càng phổ biến. Vỏ nhựa PP cách nhiệt với dung tích lớn 9 lít, chiên được gà nguyên con khoảng 1,5 kg, đáp ứng nhu cầu nấu nướng cho gia đình đông người. Đồng thời, công suất mạnh mẽ 1.800 W giúp chế biến nhanh chóng, tiết kiệm thời gian đứng bếp. Lòng nồi phủ chống dính Whitford (USA) không chỉ nâng cao độ bền mà còn đảm bảo an toàn tiếp xúc thực phẩm - yếu tố được Sunhouse đặt lên hàng đầu khi phát triển các sản phẩm phục vụ sức khỏe người tiêu dùng Việt.

Nồi chiên không dầu Sunhouse được sản xuất 100% tại Việt Nam dựa trên sự thấu hiểu thói quen nấu nướng của người Việt. Ảnh: Sunhouse

Điểm khác biệt mang tính nền tảng của nồi chiên không dầu này là được sản xuất 100% tại Việt Nam, trực tiếp tại nhà máy của công ty trên dây chuyền đạt chuẩn xuất khẩu sang Mỹ. Việc làm chủ toàn bộ quá trình nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, và kiểm định không chỉ giúp Sunhouse kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm mà còn thể hiện năng lực tự chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực điện gia dụng - một ngành vốn có sự cạnh tranh rất lớn từ hàng nhập khẩu.

Nhờ nền tảng sản xuất vững chắc và năng lực làm chủ công nghệ, Sunhouse tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng Việt Nam chất lượng cao. Điều này được minh chứng bằng các thành tích như: chứng nhận "Hàng Việt Nam chất lượng cao 2025" và vị trí "Top 1 thị phần nồi chiên không dầu năm 2024" (theo dữ liệu Điện Máy Xanh).

Hệ thống nhà máy sunhouse được trang bị công nghệ hiện đại, chuẩn quốc tế. Ảnh: Sunhouse

Không dừng lại ở thị trường trong nước, Sunhouse đặt mục tiêu đưa sản phẩm gia dụng "Made in Vietnam" chinh phục người tiêu dùng toàn cầu, trở thành đại diện tiêu biểu cho năng lực sản xuất và sáng tạo của doanh nghiệp Việt trên bản đồ thế giới. Năm 2025, doanh nghiệp lập kỷ lục là đơn vị sở hữu hệ thống nhà máy sản xuất đồ gia dụng lớn nhất Việt Nam với 10 nhà máy công nghệ cao, đạt năng suất hơn 80 triệu sản phẩm mỗi năm và xuất khẩu đến nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ - một trong những thị trường khó tính nhất thế giới.

Hải My