Nổ tại khu công nghiệp Yên Phong, hai người bị thương

Sau tiếng nổ lớn tại một công ty điện tử ở khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh, hai người bị thương, trong đó một người phải phẫu thuật cấp cứu.

Khoảng 16h ngày 15/4, tiếng nổ phát ra từ một công ty trong khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Phong, khiến nhiều đồ vật xung quanh rung lắc.

Lãnh đạo xã cho biết vụ nổ làm hai người bị thương, trong đó một người bị nhẹ, tỉnh táo, người còn lại đang được phẫu thuật cấp cứu. Chính quyền địa phương đang thăm hỏi nạn nhân và phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ sự việc.

Hiện trường vụ nổ tại Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh. Ảnh: Yên Phong

Theo thông tin ban đầu, cục nóng điều hòa đã phát nổ trong quá trình bảo dưỡng. Hai nạn nhân được thuê để sửa chữa, không phải công nhân của công ty.

Sự cố xảy ra tại doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc hoạt động tại khu công nghiệp Yên Phong từ năm 2008. Công ty chuyên sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật, vỏ thiết bị điện tử và phụ kiện cho điện thoại, thiết bị thông minh, cung cấp cho các tập đoàn lớn.