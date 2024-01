Nổ ở mỏ than Trung Quốc, 10 người thiệt mạng

Vụ nổ xảy ra tại mỏ than ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 6 người mất tích.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin vụ tai nạn xảy ra lúc 14h55 (13h55 giờ Hà Nội) tại mở than ở Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam khi 425 người đang làm việc dưới hầm lò. Theo giới chức địa phương, tai nạn xảy ra do vụ nổ khí do áp suất động trong mỏ than.

Sau khi tai nạn xảy ra, giới chức Trung Quốc điều động lực lượng cứu hộ cứu nạn tới hiện trường và tìm cách ngăn ngừa vụ nổ thứ cấp xảy ra. Vụ tai nạn khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, 6 người mất tích, toàn bộ số công nhân còn lại đã được sơ tán an toàn. Những người chịu trách nhiệm liên quan tới tai nạn đã bị bắt.

Nhân viên cứu hộ Trung Quốc (áo cam) cùng các thợ mỏ được giải cứu sau vụ tai nạn ở tỉnh Hà Nam ngày 12/1. Ảnh: Xinhua

Giới chức địa phương cho biết phần lớn thợ mỏ thoát hiểm nhờ buồng trú ẩn bên trong hầm lò, nơi có oxy, nước uống, thức ăn và đồ sơ cứu để bảo vệ họ khi tai nạn xảy ra. Tại hầm lò xảy ra tai nạn ở Bình Đỉnh Sơn, các hầm trú ấn cách nhau khoảng 300-500 m.

Trung Quốc những năm qua cải thiện an toàn lao động tại các hầm mỏ, truyền thông nước này đưa tin về những sự cố lớn mà trước đây bị bỏ qua. Tuy nhiên, một số vụ tai nạn khai thác mỏ tại Trung Quốc vẫn diễn ra.

Theo thống kê, 245 người thiệt mạng trong 168 vụ tai nạn khai thác mỏ tại Trung Quốc. Một vụ tai nạn ở ngoại ô thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 12/2023 khiến 12 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Hồi tháng 9/2023, hỏa hoạn bùng phát ở mỏ than tại tỉnh Quý Châu khiến 16 người thiệt mạng.

Nguyễn Tiến (Theo Xinhua, AFP)