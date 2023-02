Nỗ lực xây dựng văn hóa giao thông của Toyota Việt Nam

Trong 2022, Toyota Việt Nam triển khai nhiều hoạt động nâng cao văn hóa tham gia giao thông của người Việt, góp phần giảm tai nạn giao thông, xây dựng xã hội văn minh.

Trong năm 2022, Toyota ghi dấu ấn với hàng loạt hoạt động ý nghĩa, nhằm xây dựng, thúc đẩy văn hóa giao thông tại Việt Nam. Phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, các thông điệp về an toàn giao thông được phát sóng 281 lần trên kênh VOV Giao thông Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Người dùng được hướng dẫn tư thế lái xe an toàn trong chương trình của Toyota Việt Nam. Ảnh: cắt từ clip.

Những thông điệp này xoay quanh các chủ đề như: Xây dựng văn hóa giao thông, Thắt dây an toàn khi lái xe, Không sử dụng điện thoại khi lái xe... bằng những câu chuyện thú vị, sâu sắc về những tài xế sau vô lăng. Chương trình đưa ra những tình huống thực tế trong cuộc sống hàng ngày như người bố vừa lên xe luôn nhắc nhở các con thắt dây an toàn; cảnh sát giao thông hỗ trợ 2 mẹ con đến tận điểm thi hay một người mẹ lái xe chở con đến trường dùng smartphone đăng ảnh lên facebook gây ra tai nạn...

Nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền các thông điệp ý nghĩa về an toàn giao thông, chương trình cũng trưng bày poster tại các trụ sở chính, chi nhánh, hệ thống đại lý của Toyota Việt Nam, văn phòng Ban An toàn Giao thông địa phương, trung tâm đăng kiểm, sát hạch lái xe trên toàn quốc. Nội dung này cũng được hiển thị trên các màn hình LCD tại các tòa nhà ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Một khách mời chia sẻ câu chuyện của bản thân tại chương trình Người bạn đường do Toyota Việt Nam phối hợp tổ chức.

Trong năm ngoái, Toyota Việt Nam tiếp tục phối hợp với Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức truyền hình trực tiếp Người bạn đường với chủ đề "Hành trình hạnh phúc". Tổng thời lượng chương trình có 60 phút, gồm hai phần chính.

Phần đầu tiên gồm những câu chuyện giao thông trên đường, góc nhìn văn hóa giao thông qua lăng kính trẻ nhỏ, phóng sự về câu chuyện người cựu chiến binh đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường học, câu chuyện về người vá đường thầm lặng... Phần thứ hai là lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm xây dựng xã hội giao thông an toàn.

"Toyota luôn đặt an toàn giao thông là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động sản xuất. Chúng tôi mong muốn mang đến niềm vui cho mọi người khi di chuyển, đồng thời giảm thiểu những tác động của ngành công nghiệp ô tô, trong đó có tai nạn giao thông", ông Keisuke Tokunaga, Giám đốc khối Bán hàng & Dịch vụ Toyota Việt Nam chia sẻ.

Đại diện Ban tổ chức tại lễ trao giải Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam 2022.

Cuối tháng 12 năm ngoái, Toyota Việt Nam tham gia tài trợ chính, đồng hành tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam 2022. Sau 4 tháng triển khai, chương trình nhận 205 tác phẩm dự thi, giải nhất "Ý tưởng về An toàn giao thông" trao cho tác phẩm "Giải pháp bỏ đèn đỏ và tổ chức phân luồng giao thông đường bộ tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh để không ùn tắc", giải Nhất hạng mục "Giải pháp công nghệ An toàn giao thông" thuộc về tác phẩm "Hệ thống quản lý giao thông thông minh".

Cũng trong tháng 12/2022, hãng này đã phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, cùng sự hỗ trợ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thông báo triển khai chương trình "Toyota cùng em học An toàn giao thông" năm học 2022 - 2023 dành cho học sinh cấp tiểu học. Chương trình được tổ chức tại 6 tỉnh thành: Ninh Bình, Quảng Trị, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nam và Hòa Bình. Tại Yên Bái, đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái tham gia đồng hành. Qua 18 năm triển khai, Toyota cùng em học An toàn giao thông đã góp phần trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông, qua đó nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành những quy định khi tham gia giao thông.

Chương trình "Giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học" tại Phú Thọ.

Trong suốt gần 28 năm có mặt tại Việt Nam, ngoài việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt cho người dùng, Toyota đặt ra và hướng đến mục tiêu "trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại". Theo đó, hãng đã triển khai hàng loạt các hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: an toàn giao thông, giáo dục, bảo vệ môi trường...

Tuấn Vũ

Ảnh: TMV.