Nỗ lực về đích 5km của cô gái khuyết tật vận động

Thúy Ngần chưa từng đi bộ quá 1km nhưng lấy hết sức để chinh phục quãng đường 5km tại VnExpress Marathon Hạ Long, ngày 10/9.

Khi dòng VĐV đã chạy hết qua vạch xuất phát, Trương Thị Thúy Ngần, sinh năm 1991 mới chậm chậm bước đi. Ngần mặc chiếc áo vàng xanh neon của giải, người ướt hết vì mưa, bước những bước xiêu vẹo, hai mũi chân chụm vào nhau. Cánh tay cô gần như căng cứng, buông thõng, không thể đánh tay một cách tự nhiên. Tốc độ di chuyển chỉ bằng phân nửa tốc độ đi bộ của người bình thường.

Thúy Ngần khuyết tật vận động từ nhỏ. Bác sĩ chẩn đoán cô bị bại não thể co cứng. Tình trạng này ngăn cản sự phát triển bình thường của chức năng vận động khiến cơ thể liên tục cử động giật, căng cơ và cứng khớp, kém linh hoạt. Cô gái quê Hải Dương cho biết chưa từng đi bộ được quá một cây số vì rất mệt. Nếu phải di chuyển xa, cô dùng xe điện ba bánh. Đây là lần đầu tiên cô chấp nhận thử thách bản thân khi cố gắng hoàn thành cự ly 5km ở VnExpress Marathon Hạ Long 2023.

Thúy Ngần từng bước tiến về đích. Ảnh: VM

Trong cơn mưa rào lúc 5h, Ngần cứ di chuyển chậm, từng chút tiến về phía trước. Bên cạnh cô là chị gái, liên tục động viên, khích lệ tinh thần. Chị gái cũng hướng dẫn cho Ngần cách thở, cách di chuyển đỡ mất sức. Đoạn nào quá mệt, hai chị em dừng lại nghỉ ngơi. Đi đến đâu trên đường đua, Ngần cũng nhận những lời cổ vũ, pháo tay từ runner. Nhiều người gọi cô là "chiến binh", "phi thường". Sau 1 tiếng 45 phút, Thúy Ngần về đến đích. Cô nở nụ cười tươi mãn nguyện khi làm được điều trước đây chưa từng nghĩ đến.

"Đường chạy dài hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Chân tôi đau lắm nhưng hạnh phúc vì làm được điều mình muốn. Tôi cũng biết ơn khi nhận rất nhiều lời cổ vũ của mọi người", runner quê Hải Dương nói.

Thành tích 1 tiếng 45 phút quá giờ quy định đến 30 phút nhưng ban tổ chức VnExpress Marathon Amazing Hạ Long vẫn đặc cách trao cho runner 32 tuổi huy chương để kỷ niệm cột mốc đáng nhớ trên hành trình. Nữ runner cho biết tự hào và xem tấm huy chương này là món quà đặc biệt giúp cô thêm tự tin, động lực.

Cô gái khuyết tật vận động hoàn thành 5 km tại VnExpress Marathon Hạ Long Thúy Ngần nỗ lực đi bộ khi cách đích 500 mét.

Thúy Ngần là giáo viên dạy trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hoà nhập Nắng Mai (Hải Dương). Khuyết tật vận động từ nhỏ, cô thấu hiểu những khó khăn của trẻ em trong sinh hoạt, hòa nhập cộng đồng. Thời gian qua, nữ giáo viên luôn nỗ lực giúp các em tự tin, có cơ hội phát triển tốt hơn. Việc tham gia chạy bộ theo lời kêu gọi của một người bạn, theo cô là cách giúp truyền động lực, cảm hứng giúp những người khuyết tật, nhất là trẻ em có thêm niềm tin vào bản thân và cuộc sống.

Ba mươi năm sống với chứng bại não thể co cứng, Ngần gần đây bắt đầu quan tâm hơn đến dinh dưỡng, sức khỏe. Năm học cấp hai, nữ giáo viên đã một lần phẫu thuật cải thiện nhưng do không vận động, các gân lại co cứng. Thời gian qua, cô gái sinh năm 1991 tham gia các lớp học về dinh dưỡng, vận động. Ngoài giờ dạy, Ngần tập thêm yoga để cơ thể dẻo dai hơn.

"Mong ước của tôi là ngày nào đó có thể làm huấn luyện viên để chăm sóc sức khỏe cho nhiều người. Tôi muốn mang đến những điều tích cực, tình yêu và lối sống năng động đến cả cộng đồng", nữ giáo viên tâm sự.

Sau VnExpress Marathon Hạ Long, Trương Thị Thúy Ngần cho biết càng yêu thể thao và những giá trị môn chạy bộ mang lại. Cô cũng muốn tiếp tục tận hưởng không khí sôi động, cảm giác hòa mình vào hàng nghìn người. "Hy vọng lần tiếp theo tôi có thể về đích đúng giờ", cô nói.

Hoài Phương