Nỗ lực cứu bé gái ngưng tim do ngã vào thùng nước

Bé gái 14 tháng tuổi ngưng tim, ngưng thở sau khi ngã chúi đầu vào thùng nước, được các bác sĩ nỗ lực áp dụng nhiều biện pháp hồi sinh.

Ngày 26/3, BS CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết bệnh nhi từ An Giang vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, co giật, gồng cứng người, thiếu oxy máu nặng và toan chuyển hóa. Hình ảnh chụp chiếu cho thấy bé bị viêm phổi hít và tổn thương phù não hai bán cầu, chẩn đoán ngạt nước giờ thứ 6 kèm thiếu oxy não.

Các bác sĩ cho bé thở máy, dùng thuốc chống phù não, chống co giật, sử dụng kháng sinh và điều chỉnh điện giải. Bé sốt cao và gồng cứng liên tục, kíp điều trị quyết định áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ não bộ, nỗ lực nhiều ngày mới giành lại sự sống của bé.

Trước đó, bé được phát hiện ngã vào thùng nước không rõ khi nào, người nhà đưa vào bệnh viện địa phương trong tình trạng ngưng tim ngưng thở, đồng tử giãn. Các bác sĩ đặt nội khí quản, bóp bóng, ấn tim ngoài lồng ngực và tiêm adrenalin giúp tim đập trở lại rồi chuyển bé đến TP HCM.

Bác sĩ Tiến lưu ý cần được sơ cứu đúng cách khi trẻ ngạt nước. Nếu trẻ tím tái, ngưng thở, cần lập tức sơ cứu tại chỗ bằng cách ấn ngực ở vị trí nửa dưới xương ức và hà hơi thổi ngạt. Tuyệt đối không thực hiện các biện pháp sai lầm như xốc nước, vác trẻ chạy, lăn lu hay ấn bụng, bởi không có tác dụng mà còn làm mất đi "thời gian vàng" cứu sống não bộ của trẻ.

Các bước cấp cứu ngưng tim, ngưng thở Các bước cấp cứu ngưng tim, ngưng thở. Video: Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM

Lê Phương