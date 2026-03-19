Nỗ lực chứng minh mình còn sống của Thủ tướng Israel giữa thời AI

Giữa ma trận tin giả, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải xòe cả 10 ngón tay trước ống kính chỉ để chứng minh bản thân vẫn còn sống.

Khi công nghệ chưa phát triển như hiện nay, việc đăng video một thủ tướng đi dạo và uống cà phê không gây ra quá nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuần này nhận ra rằng trong thời đại của AI, ngay cả video được quay để chứng minh rằng ông còn sống và khỏe mạnh cũng bị hoài nghi.

"Trên mạng người ta nói rằng ông thực sự đã chết", một người nói với Thủ tướng Israel trong video quay tại quán cà phê ở Jerusalem, đăng hôm 15/3 và thu hút 74 triệu lượt xem.

"Tôi đang thèm một ly cà phê chết đi được. Tôi cũng yêu đất nước mình đến chết", ông Netanyahu trả lời, dùng lối chơi chữ với từ "chết".

Thủ tướng Israel sau đó xòe cả hai bàn tay ra trước ống kính, hỏi "Anh có muốn đếm xem tôi có bao nhiêu ngón tay không".

Thủ tướng Israel đang ám chỉ đến video về cuộc họp báo trực tuyến của ông hôm 12/3 để thông báo về tình hình chiến sự với Iran. Tuy nhiên, video về cuộc họp báo này đã gây nhiều tranh cãi, khi một số người dùng mạng xã hội cho rằng đó là sản phẩm giả mạo do AI tạo ra nhằm đánh lừa thế giới về tình trạng sức khỏe của ông.

Họ cho rằng trong một khoảnh khắc, bàn tay phải của ông có tới 6 ngón tay, dấu hiệu nhận biết phổ biến trước đây về sản phẩm của AI. Những người theo thuyết âm mưu coi video là "bằng chứng" cho thông tin lan truyền trên mạng rằng Thủ tướng Israel đã thiệt mạng trong cuộc tấn công tên lửa trước đó của Iran.

Video quay ở quán cà phê được coi là nỗ lực đáp trả một cách hóm hỉnh của ông Netanyahu với các thuyết âm mưu trên mạng. Tuy nhiên, chính video này cũng gây nhiều tranh cãi, khi một số người dùng mạng xã hội tiếp tục cho rằng nó do AI tạo ra, với dẫn chứng là cốc cà phê của Thủ tướng Israel dường như không vơi đi dù ông đã uống.

Một số người thậm chí soi từng chi tiết trong video để khẳng định nó không có thật. Những người dùng khác thậm chí đã chế giễu video của ông Netanyahu, mô tả cảnh tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đang uống nước và cười.

Một ngày sau, Văn phòng Thủ tướng Israel đăng video dài 90 giây ghi lại cảnh ông đang trò chuyện, hỏi han người dân tại một địa điểm ở vùng đồi Jerusalem, dường như để tiếp tục bác bỏ các đồn đoán. Dù vậy, video này không dập tắt được làn sóng tin đồn, khi nhiều người tiếp tục soi xét từng chi tiết trong đó, thậm chí cho rằng có lúc chiếc nhẫn trên tay ông "biến mất", chứng tỏ nó là sản phẩm của AI.

Đến tối 16/3, Văn phòng Thủ tướng Israel đăng video thứ ba trong vòng 24 giờ, cho thấy ông đang ngồi trong một căn phòng, gửi lời chúc mừng tới người dân Iran nhân dịp lễ Nowruz, đánh dấu năm mới của người Ba Tư.

Khác với hai video trước dường như được quay bằng điện thoại theo khung hình dọc, video thứ ba được quay một cách chỉn chu, sắc nét, với các cử động của Thủ tướng Israel được thể hiện một cách rõ ràng.

Thủ tướng Israel cũng đề cập đến các thuyết âm mưu vô căn cứ khi gặp Mike Huckabee, đại sứ Mỹ tại Israel, ngày 17/3. Đại sứ Huckabee nói đùa rằng Tổng thống Donald Trump "muốn tôi đến để đảm bảo rằng ông vẫn ổn".

"Đúng vậy Mike, tôi vẫn còn sống", ông Netanyahu trả lời trong một video đăng trên X.

Huckabee thêm rằng ông Trump muốn xác nhận, "bởi vì các ông quá thân thiết với nhau". Thủ tướng Netanyahu nói "chúng tôi bắt tay nhau với năm ngón tay trên mỗi bàn tay", dường như để một lần nữa khéo léo bác bỏ đồn đoán về video "bàn tay 6 ngón".

Theo các chuyên gia, nỗ lực "chứng minh mình còn sống" của ông Netanyahu là minh chứng mới nhất về một trong những mối nguy hiểm mà công nghệ AI gây ra, đặc biệt là trong bối cảnh hỗn loạn của chiến sự.

Kể từ khi xung đột Iran nổ ra, hàng nghìn hình ảnh và video chiến sự đã lan truyền trên mạng xã hội, trong đó nhiều cái là thật và nhiều cái do AI tạo ra, với những khác biệt mà người dùng mạng bình thường gần như không thể phát hiện.

Khi có quá nhiều hình ảnh AI lừa dối người dùng trực tuyến, các video thật cũng dễ dàng bị hoài nghi là sản phẩm dàn dựng, châm ngòi cho các thuyết âm mưu vô căn cứ.

Ông Netanyahu, người vốn thích phát biểu qua các video được ghi hình sẵn, đã trở thành mục tiêu của những tin đồn như vậy, vốn do những người theo thuyết âm mưu thúc đẩy.

Một số tài khoản suy đoán rằng ông đã bị thương hoặc thiệt mạng trong một vụ tập kích tên lửa của Iran, trong khi một hình ảnh khác do AI tạo ra được chia sẻ rộng rãi cho thấy ông Netanyahu được binh lính kéo ra khỏi hiện trường một vụ nổ với khuôn mặt bị trầy xước nặng.

"Chúng ta đang chứng kiến sự kết hợp chết người giữa hình ảnh AI chân thực đến mức không ai biết nên tin vào điều gì, cùng với khao khát tin vào thuyết âm mưu liên quan đến Israel và chiến dịch gây ảnh hưởng lớn từ nước ngoài nhằm phát tán tin giả", Eylon Levy, cựu phát ngôn viên của ông Netanyahu, nói.

Trong hoàn cảnh bình thường, Thủ tướng Israel có thể tổ chức một cuộc họp báo trực tiếp hoặc livestream để bác bỏ đồn đoán. Tuy nhiên, giữa thời chiến, khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đe dọa truy lùng và hạ sát ông, Thủ tướng Netanyahu khó mạo hiểm làm như vậy.

Hình ảnh gây hiểu lầm rằng ông Netanyahu có 6 ngón trên bàn tay phải. Ảnh: BFMTV

Tuần trước, ban giám sát độc lập của Meta lưu ý vấn đề này tồn tại trong các cuộc xung đột và khủng hoảng toàn cầu, bao gồm cả cuộc chiến tại Iran. Hội đồng đã kêu gọi Facebook nỗ lực hơn nữa để xác định nội dung lừa đảo do AI tạo ra đang lan truyền.

"Đây không phải là một mối đe dọa trên lý thuyết", Alberto Fittarelli, nhà nghiên cứu cấp cao về tin giả tại Citizen Lab, nói và cảnh báo nguy cơ những người sử dụng công nghệ AI để gieo rắc sự ngờ vực về chiến tranh.

Sau khi cuộc tập kích tên lửa phá hủy một trường học ở Iran trong những ngày đầu xung đột, video về cảnh tàn phá được đăng lên mạng. Tuy nhiên, một số người dùng mạng xã hội đã tuyên bố những cảnh đổ nát, cha mẹ đau buồn và khu mộ tập thể là giả hoặc do AI tạo ra hoặc từ các cuộc xung đột trước đó nhiều năm.

"Việc xác minh mọi thứ cực kỳ mệt mỏi và không phải ai cũng có đủ khả năng để làm việc đó", ông Fittarelli nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo tại Jerusalem ngày 15/9/2025. Ảnh: AP

Citizen Lab hồi tháng 10/2025 phát hiện chính phủ Israel hoặc một nhà thầu đã sử dụng nội dung AI để khuyến khích người dân Iran lật đổ chính quyền của họ. Nhưng những video giả về ông Netanyahu cho thấy Israel cũng có thể phải đối mặt rắc rối vì công nghệ này.

"Việc ông Benjamin Netanyahu phải đăng hàng loạt video để chứng minh rằng mình còn sống và hình ảnh của ông không phải do AI tạo ra cho thấy rủi ro đang tồn tại theo cả hai phía", Fittarelli cảnh báo.

Thanh Tâm (Theo NY Times, The Times, CBC)