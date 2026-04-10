Nỗ lực bất thành của các cua-rơ Việt Nam ở giải xe đạp xuyên Việt

TP HuếCả ba vị trí về đích đầu tiên chặng 8 giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình HTV 2025 trưa 10/4 đều thuộc về ngoại binh, bất chấp nỗ lực bứt phá của các cua-rơ nội như Võ Thanh An hay Nguyễn Minh Việt.

Chặng 8 đua từ Quảng Trị vào Huế dài 178km sáng nay chứng kiến nhiều nỗ lực bứt đi bất thành của các cua-rơ. Sau khi xuất phát, tay đua Võ Thanh An (Vĩnh Long) "một mình một ngựa" tăng tốc dẫn đầu trong khoảng 70 km. Nỗ lực này giúp anh giành hai giải thưởng dọc đường sprint rồi bị đoàn đông bắt kịp.

Tay đua Võ Thanh An tách đoàn đông một mình ra đi 70 km nhưng vẫn bị bắt kịp ở chặng 8 giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình HTV 2025 từ Quảng Trị đi Huế, trưa 10/4. Ảnh: Huy Phạm

Sau đó, đến lượt Nguyễn Minh Việt của TP HCM New Group thoát khỏi đoàn đông, một mình chinh phục sprint 3. Ilia Shchevgolkov (Nhựa Bình Minh TP HCM) là người tiếp theo thử bứt phá và vươn lên dẫn đầu trong khoảng 30 km. Dù vậy, khi chỉ còn cách đích 5 km, anh bị nhóm đông phía sau đuổi kịp và cùng nhau tung nước rút về đích.

Áo Vàng Marchuk Dzianis nhấn bàn đạp đầu tiên trong cuộc đua nước rút này nhưng vẫn không thể thắng chặng. Cua-rơ Vĩnh Long Zachary Patrick Patterson lao lên như vũ bão ở vài mét cuối, để về đích đầu tiên ngay trước Phu Văn Lâu, TP Huế khi đồng hồ điểm 4 giờ 19 phút 42 giây, đạt tốc độ trung bình 41,12 km/h.

Patterson mừng chiến thắng chặng 8 giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình HTV 2025 từ Quảng Trị đi Huế, trưa 10/4. Ảnh: Huy Phạm

Dzianis chỉ về nhì, còn Popov Anton (Thanh Hóa) về thứ ba.

Patterson đến từ New Zealand, sinh năm 2003, với các nội dung sở trường đua đường trường, phù hợp các chặng bằng hoặc chặng có nước rút tốp đông. Anh là mẫu cua-rơ có nước rút tốt, có khả năng chọn vị trí khôn ngoan trong tốp đông và bứt tốc mạnh ở những mét cuối. Đây là lần thứ hai thắng chặng của tay đua đội Vĩnh Long sau chặng 3 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Nhiều án phạt ở giải xe đạp xuyên Việt Nước rút về đích chặng 8.

Chiến thắng trên cũng giúp Patterson thu hẹp khoảng cách điểm Áo Xanh với Dzianis xuống còn 23 điểm. Các danh hiệu khác không đổi khi Dzianis vẫn mặc Áo Vàng lẫn Áo Xanh. Áo Trắng vẫn trong tay Lâm Gia Hào (Đồng Tháp), Áo Cam - cho tay đua Việt Nam hay nhất - thuộc về Nguyễn Văn Nhã (Đồng Nai). Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu nội dung đồng đội.

Giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2026 diễn ra từ ngày 3/4 đến 30/4/2026. Đoàn đua xuất phát từ Phú Thọ - vùng đất tổ của dân tộc Việt Nam, nơi gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng và Khu di tích lịch sử Đền Hùng linh thiêng.

Sau đó, đoàn đua đi qua 25 chặng với tổng lộ trình 2.745 km, băng qua các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, rồi về đích tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM ngày 30/4.

Các tay đua đi qua cầu Hiền Lương, Quảng Trị ở chặng 8 giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình HTV 2025 từ Quảng Trị đi Huế, trưa 10/4. Ảnh: Huy Phạm

Giải năm nay có số lượng cua-rơ ngoại tăng kỷ lục với 13 tay đua đến từ các nền xe đạp hàng đầu như Nga, Italy, Thụy Sỹ, Belarus, Colombia, Rwanda... Tổng giải thưởng gần 2 tỷ đồng, trong đó Áo Vàng chung cuộc được 200 triệu, Áo Cam 100 triệu, vô địch đồng đội 100 triệu, Áo Xanh - vua nước rút 50 triệu, Áo Đỏ - vua leo núi 50 triệu đồng và Áo Trắng - tay đua trẻ 30 triệu.

Ngày mai 11/4, đoàn đua nghỉ tự do tại Huế trước khi thi đấu chặng 9 vòng quanh Tràng Tiên - Phú Xuân (Huế) ngày 12/4.

Lộ trình Cup Truyền hình HTV 2026.* Bấm vào ảnh để xem to hơn.

Đức Đồng