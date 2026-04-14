Nissan X-Trail thế hệ mới lộ diện

MỹMẫu gầm cao cỡ C mới thay đổi thiết kế, trang bị hệ thống e-Power, bán ra cuối năm 2026.

Hãng xe Nhật Bản Nissan hé lộ những hình ảnh đầu tiên về Rogue 2027 tại thị trường Mỹ. Rogue có tên gọi khác X-Trail ở một số thị trường, trong đó có Việt Nam trước đây. Ở thế hệ thứ 5, lần đầu tiên Rogue 2027 trang bị hệ thống e-Power mới nhất của Nissan.

Chưa có nhiều thông tin chi tiết về Rogue 2027 được tiết lộ, nhưng mẫu crossover mới của Nissan mang thiết kế mới, sắc nét và táo bạo hơn, theo giới truyền thông Mỹ. Kiểu thiết kế mới này lấy cảm hứng từ Murano và Leaf. Các đường nối nắp ca-pô và cản trước đan chéo nhau tạo hình chữ X, với đèn pha và lưới tản nhiệt thành một đồ họa màu đen giống như mặt nạ.

Cụm đèn pha LED hình chữ L ngược có phần trên thon gọn chứa các đèn chiếu chính, nối với nhau bằng một dải phía trên lưới tản nhiệt. Trong khi đó, 5 đèn ban ngày (5 đèn mỗi bên) tích hợp vào lưới tản nhiệt lớn với chi tiết hình lục giác. Logo Nissan phát sáng.

Dọc thân xe, đồ họa 6 cạnh tiếp tục xuất hiện trên cột D và các đường chéo trên cửa trước và cửa sau kết hợp với hình dạng cửa sổ tạo thành một hình lục giác khổng lồ. Giống như bản hiện hành, đèn hậu LED với các hình chữ nhật phát sáng bố trí hình chữ L - kết nối trực quan với kính sau. Toàn bộ diện mạo hoàn thiện bởi bộ vành hai tông màu, kèm chi tiết khảm, sắp xếp tạo hình thêm nhiều hình lục giác.

Quan trọng hơn cả thiết kế mới của Rogue là việc đánh dấu sự ra mắt hệ thống hybrid e-Power của Nissan tại Mỹ. e-Power gồm một môtơ điện, bộ pin lithium-ion, biến tần, động cơ xăng và máy phát điện.. Không giống một số xe hybrid khác, hệ thống e-Power của Nissan dẫn động hoàn toàn bằng môtơ điện, chứ không phải động cơ đốt trong - tương tự Nissan Kicks. Hãng xe Nhật Bản chưa tiết lộ thông số chi tiết của hệ thống e-Power trên Rogue 2027.

Theo kế hoạch, Nissan Rogue 2027 ra mắt thị trường Mỹ vào cuối năm 2026. Rogue nằm cùng phân khúc với Toyota RAV4, Honda CR-V, Hyundai Tucson.

Kể từ khi giới thiệu vào năm 2.000, Rogue/X-Trail đã bán gần 10 triệu chiếc trên toàn cầu, trong đó có gần 4 triệu chiếc tại Mỹ, là một trong những mẫu xe thành công nhất của Nissan trên toàn thế giới.

Minh Vũ (theo Carscoops)