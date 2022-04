Nissan đặt cược vào pin thể rắn

Nhật BảnHãng xe Nhật sẽ ra mắt pin thể rắn vào năm 2028 với một triển vọng cho xe chạy điện trong thời gian tới.

Pin thể rắn hoàn toàn sẽ thay thế pin lithium-ion đang được sử dụng cho các mẫu ôtô điện của Nissan. Hãng xe này sẽ thiết lập một dây chuyền sản xuất thử nghiệm vào năm 2024 tại cơ sở ở Yokohama.

Các ưu điểm của pin thể rắn lớn hơn khá nhiều so với pin lithium-ion hiện tại. Đầu tiên, mật độ năng lượng của chúng cao gấp đôi so với pin lithium-ion và có thể hoạt động hiệu quả dưới nhiệt độ cao một cách an toàn.

Những khối pin xe điện đang được sản xuất. Ảnh: Nissan

Tiếp theo, hiệu suất sạc cũng được cải thiện đáng kể. Cuối cùng, pin thể rắn có thể tăng đáng kể quãng đường di chuyển sau một lần sạc và giảm thời gian sạc so với pin lithium-ion. Nissan cho biết họ sẽ sử dụng những loại pin này trong nhiều phân khúc xe, bao gồm cả xe bán tải.

Ngoài nghiên cứu nội bộ, Nissan đang làm việc với NASA (Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ) cũng như đại học California San Diego để thử nghiệm các vật liệu khác nhau cho pin xe điện.

Nissan và NASA đang sử dụng công nghệ được gọi là "nền tảng tin học vật liệu gốc", một cơ sở dữ liệu được máy tính hóa, để thử nghiệm các kết hợp khác nhau nhằm kiểm tra hoạt động tốt nhất trong số hàng trăm nghìn vật liệu.

Mục đích là để tránh sử dụng các vật liệu đắt tiền như kim loại hiếm, làm giảm chi phí. Nissan tin rằng họ có thể giảm chi phí sản xuất xuống 75 USD/kWh vào năm 2028. Về cơ bản, họ tin rằng mức giá 65 USD/kWh có thể mang lại chi phí ngang bằng với các phương tiện chạy bằng xăng, dầu.

Nissan cũng đang dựa vào nền tảng công nghệ làm pin trên mẫu xe điện Leaf, lần đầu tiên được tung ra thị trường vào năm 2010 và đã bán được hơn nửa triệu chiếc trên toàn cầu. Pin của Leaf chưa xảy ra tai nạn lớn nào trên đường và một số bộ phận của công nghệ vẫn còn hoạt động tốt, như việc cán mỏng tế bào pin.

Các nhà sản xuất ôtô khác, bao gồm Toyota, Volkswagen, Ford hay General Motors, đang nghiên cứu về pin thể rắn hoàn toàn. Tuy nhiên, phó chủ tịch điều hành Nissan, Kunio Nakaguro cho biết Nissan đang rất kỳ vọng về loại pin mà hãng đang phát triển hứa hẹn sẽ trở thành "người thay đổi cuộc chơi".

Ánh Dương (theo Autoblog)