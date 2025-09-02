Nippon Paint đồng hành công trình bích họa tại TP HCM

Nippon Paint phối hợp Công an TP HCM thực hiện công trình bích họa "Việt Nam tươi đẹp" thứ 20, tái hiện các khối diễu binh trong lễ 50 năm thống nhất đất nước.

Bức tranh tọa lạc trên đường Nguyễn Hữu Cảnh với chiều dài 300 m, đã nhận kỷ lục "Đường tranh bích họa với chủ đề 'Việt Nam tươi đẹp' có tổng diện tích lớn nhất Việt Nam". Công trình bích họa lần này được tạo nên nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) và ngày Quốc khánh (2/9/1945). Bức tranh bao quanh Thảo Cầm Viên, lần lượt tái hiện 36 khối hình: từ hình ảnh máy bay chiến đấu xuất phát trên nền trời Biên Hòa, đoàn xe diễu binh, xe tăng, đến các công trình nổi bật của TP HCM dưới ánh sáng pháo hoa tại Bến Bạch Đằng.

Công trình tái hiện hình ảnh đoàn diễu binh trong lễ 50 năm thống nhất đất nước. Ảnh: Quỳnh Trần

Trình tự hình ảnh được xây dựng bám sát lễ diễu binh kỷ niệm 30/4 vừa qua, đem lại cảm xúc chân thật cho người xem. Đội ngũ thực hiện đã quan sát trực tiếp các buổi diễn tập, tham khảo kho ảnh, video tư liệu cùng các artwork (sản phẩm hình ảnh) về 50 năm thống nhất, từ đó thể hiện khí thế sôi động cũng như từng chi tiết mang tính biểu tượng trên mỗi khối hình.

Khâu thi công cũng nhiều thách thức. Bức tường ban đầu có bề mặt không đồng đều, nhiều gờ, khe nứt và chỗ bong tróc. Các họa sĩ phải xử lý, làm sạch, tạo nền vững chắc để màu sơn bám lâu và lên màu chuẩn. Đồng thời, bố cục được điều chỉnh linh hoạt để hình ảnh liền mạch, nhân vật và cảnh vật hài hòa dù địa hình tường phức tạp.

Những chi tiết nhỏ như gương mặt chiến sĩ, đồng phục hay khí tài quân sự đòi hỏi sự tỉ mỉ và sáng tạo cao từ người vẽ, vừa đảm bảo độ chính xác, vừa truyền tải được thần thái và ý nghĩa của từng khối hình trải dài hàng trăm mét.

Ngoài ra, thời tiết TP HCM với mưa nắng thất thường cũng ảnh hưởng tiến độ. Nhóm thực hiện phải chia nhỏ các giai đoạn, linh hoạt thi công để tránh gián đoạn. Dự án sử dụng dòng sơn ngoại thất cao cấp WeatherGard của Nippon Paint, nổi bật với độ bền màu, khả năng chống thấm, chống rêu mốc, dễ thi công và an toàn cho người dùng. Nhờ đó, bức bích họa có độ bền cao, dễ bảo trì và giữ màu sắc tươi sáng bất chấp khí hậu khắc nghiệt.

Họa sĩ dùng dòng sơn ngoại thất cao cấp WeatherGard để thực hiện công trình. Ảnh: Nippon Paint

Dòng sơn ngoại thất cao cấp Nippon Paint WeatherGard cung cấp cho khách hàng hệ thống sản phẩm hoàn chỉnh và đa dạng phù hợp nhu cầu gia chủ. Sản phẩm gồm: bột trét, sơn lót, các loại sơn phủ: WeatherGard Siêu Bóng, WeatherGard Plus+ và WeatherGard Hitex.

Trong quá trình thi công, đoạn tường trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đã thu hút đông đảo người dân và khách qua đường dừng lại chiêm ngưỡng, chụp ảnh, quay clip. Không khí sáng tác trở nên gần gũi khi nhóm họa sĩ liên tục nhận được sự động viên: nước uống, trái cây, lời chúc từ người dân hay sự háo hức của trẻ nhỏ. Tất cả đã tiếp thêm tinh thần để ê-kíp hoàn thiện công trình ý nghĩa này.

Ngày 19/8, bức tường bích họa "Việt Nam tươi đẹp" trên đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ chính thức hoàn thành, trở thành điểm nhấn nghệ thuật quy mô lớn, góp phần làm đẹp thành phố, gìn giữ giá trị lịch sử và lan tỏa tinh thần yêu nước đến nhiều thế hệ. Dự án cũng là công trình thứ 20 trong dự án tranh tường của Nippon Paint phối hợp Công an TP HCM, với tổng diện tích gần 3.000 m2.

Công trình được khánh thành vào ngày 19/8. Ảnh: Nippon Paint

Song song việc đồng hành cùng cộng đồng qua các dự án nghệ thuật, Nippon Paint triển khai chương trình khuyến mãi "Mua sơn nhận thẻ - nhà mới quà to" với hơn 300 giải thưởng giá trị, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng cho người tiêu dùng. Khi mua sơn Nippon tại hệ thống đại lý chính hãng từ 9/9 đến 31/12, với mỗi 60 lít sơn cao cấp trong danh sách áp dụng, khách hàng sẽ nhận một thẻ cào để tham gia quay thưởng trực tuyến.

Người tiêu dùng chỉ cần cào lớp phủ bạc trên thẻ và nhập mã số trên website chương trình để tham gia quay thưởng. Giải thưởng gồm 68 xe máy Honda Wave, 68 đồng hồ Apple Watch Series 10, 188 voucher mua sắm trị giá 500.000 đồng tại Thế Giới Di Động, Saigon Co.op hoặc Shopee. Trong đó, giải nhất và nhì có thể quy đổi thành tiền mặt với giá trị tương đương.

Chương trình khuyến mãi "Mua sơn nhận thẻ - nhà mới quà to". Ảnh: Nippon Paint

Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam) là thành viên của Tập đoàn Nippon Paint, hiện diện tại hơn 48 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994, Nippon Paint đã xây dựng 4 nhà máy sản xuất với danh mục sản phẩm đa dạng gồm sơn kiến trúc, sơn công nghiệp, sơn hàng hải, sơn ô tô - xe máy, sơn gỗ và nhiều loại chất phủ khác. Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ Nhật Bản, chú trọng chất lượng và thân thiện môi trường.

Hoàng Đan