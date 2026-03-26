Nio ES9 - SUV điện lớn nhất của Trung Quốc sắp ra mắt

Mẫu ES9 có chiều dài 5.365 mm, dài nhất phân khúc SUV điện thương mại sản xuất hàng loạt, chỉ kém 17 mm so với "khủng long Mỹ" Cadillac Escalade.

Nio đang chuẩn bị ra mắt mẫu SUV đầu bảng mới, chiếc ES9, dự kiến bắt đầu giao hàng vào ngày 1/6. Tiếp nối thành công của ES8, ES9 lớn hơn và sang trọng hơn hứa hẹn sẽ trở thành mẫu SUV chạy điện sản xuất hàng loạt lớn nhất tại Trung Quốc.

ES9 có chiều dài 5.365 mm, rộng 2.029 mm và cao 1. 870 mm, với chiều dài cơ sở 3.250 mm. Mẫu SUV điện Trung Quốc chỉ ngắn hơn 17 mm so với Cadillac Escalade nhưng có chiều dài cơ sở dài hơn 179 mm.

Thiết kế của ES9 tuân theo phong cách thẩm mỹ mới nhất của Nio, với phần đầu xe sắc nét cùng đèn pha tách rời kiểu ma trận. Nóc xe tích hợp "ba sừng" đặc trưng của Nio, chứa cảm biến LiDAR trung tâm và hai camera độ nét cao. Tùy chọn thân xe hai tông màu. Để tăng cường khả năng quan sát, các cảm biến LiDAR tích hợp vào chắn bùn trước để bao phủ các điểm mù. Phần đuôi xe với đèn hậu trải dài toàn bộ chiều rộng và cần gạt mưa ẩn.

Là mẫu xe chủ lực, ES9 tích hợp những thành tựu công nghệ tiên tiến nhất của Nio, nhiều trong số đó thừa hưởng từ mẫu sedan đầu bảng ET9. Những thành tựu này bao gồm công nghệ lái điện tử, hệ thống treo khí nén chủ động toàn phần và hệ thống lái bánh sau. Xe trang bị ba cảm biến LiDAR, chip Shenji NX9031 do Nio tự phát triển và hệ thống siêu cảm biến Aquilla. Hệ thống điện cao áp 900 V và khung gầm thích ứng có khả năng tự động điều chỉnh chiều cao.

ES9 sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian với hai môtơ. Môtơ phía trước cho công suất 241 mã lực, trong khi môtơ phía sau cung cấp 455 mã lực, tạo nên tổng công suất 697 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm. Hệ thống truyền động cho phép xe đạt tốc độ tối đa 220 km/h.

Cung cấp năng lượng cho chiếc SUV là bộ pin 102 kWh do CATL sản xuất, mang đến các tùy chọn phạm vi hoạt động thuần điện CLTC là 580 km, 600 km và 620 km. ES9 hỗ trợ công nghệ thay pin nhanh 3 phút đặc trưng của Nio. Xe sẽ có cả phiên bản 6 và 7 chỗ, với trọng lượng không tải là 2.915 kg.

CarNewsChina ước tính giá khởi điểm của Nio ES9 vào khoảng 500.000 nhân dân tệ (72.630 USD), một quyết định định giá chiến lược nhằm tránh cạnh tranh nội bộ với mẫu ES8 đang rất được ưa chuộng. Nio gần đây đã đạt được lợi nhuận trong quý IV/2025, phần lớn nhờ doanh số của ES8.

Ngoài ES9, Nio còn có một năm bận rộn phía trước, với kế hoạch giới thiệu mẫu crossover Onvo L80 vào cuối tháng 4, có thể tại Triển lãm Ôtô Bắc Kinh 2026. Các mẫu xe mới khác dự kiến ra mắt năm 2026 bao gồm các phiên bản nâng cấp của các mẫu xe hiện có, như ES7, phiên bản Onvo L90 trang bị LiDAR và phiên bản công suất cao của Firefly.

Tại Trung Quốc, một số mẫu SUV khác có chiều dài trên 5.300 mm có thể kể đến Wey V9X (5.299 mm) và BYD Great Tang (5.302 mm). Tuy nhiên, chiếc Wey không phải SUV điện, mà là dạng PHEV, trong khi mẫu xe của BYD cũng dùng pin, và cả hai chỉ vừa hé lộ thông số kỹ thuật thông qua hồ sơ đăng ký vào tháng 2 vừa qua.

