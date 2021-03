Niềm tin vaccine Covid-19 tăng ở các nước phát triển

Khảo sát tại 6 quốc gia công nghiệp phát triển cho thấy thái độ sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 tăng so với năm ngoái, với tỷ lệ cao nhất ở Anh.

Công ty tư vấn quốc tế KekstCNC hôm nay công bố kết quả cuộc khảo sát được thực hiện tháng trước, cho thấy ngày càng nhiều người ở Anh, Mỹ và thậm chí ở quốc gia hoài nghi vaccine như Pháp, tán thành ý tưởng tiêm vaccine. Khảo sát ở Đức, Nhật và Thụy Điển cũng cho thấy xu hướng tương tự.

"Khi các đợt triển khai vaccine bắt đầu, số lượng người dân nói sẽ tiêm vaccine ngày càng cao ở tất cả quốc gia", nghiên cứu cho biết.

Cụ ông 97 tuổi được tiêm vaccine Covid-19 tại một điểm tiêm chủng ở bang New York, Mỹ hôm 28/2. Ảnh: Reuters.

Tỷ lệ chấp thuận vaccine cao nhất được ghi nhận ở Anh với 89%, tăng từ 70% hồi tháng 12. Ở Thụy Điển, tỷ lệ là 76% so với 53% vào tháng 12; ở Mỹ là 64% so với 58%; Đức là 73% so với 63% và Nhật là 64% so với 50%.

Người Pháp tham gia khảo sát kém nhiệt tình nhất, nhưng ý kiến tích cực về vaccine vẫn tăng mạnh, đạt 59% so với mức 40% tháng 12.

Trong khi đó, một số người cũng chỉ trích triển khai vaccine Covid-19. 76% người Anh cảm thấy chính phủ đã đạt tốc độ triển khai "đúng đắn", nhưng tỷ lệ này ở Mỹ chỉ là 32%, ở Đức và Nhật là 28%, ở Pháp là 22% và ở Thụy Điển là 20%.

Người dân ở toàn bộ 6 quốc gia được khảo sát đều đánh giá Israel và Anh triển khai vaccine Covid-19 tốt nhất thế giới.

Covid-19 đã giết chết hơn 2,5 triệu người từ khi xuất hiện lần đầu ở Trung Quốc tháng 12/2019. Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 29 triệu người nhiễm và hơn 525.000 người tử vong.

Huyền Lê (Theo AFP)