Những yếu tố tạo tiềm năng cho đô thị đảo Nam Phú Quốc

Khu đô thị Sun Grand City New An Thoi hình thành trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng đa dạng, độc đáo, giàu tiềm năng khai thác thương mại.

Đại diện Sun Group cho biết, hệ sinh thái nghỉ dưỡng Nam Phú Quốc ghi nhận lượng khách đến vui chơi, trải nghiệm, nghỉ dưỡng đã tăng mạnh so với hai tháng trước. Với gần 50 công trình mang dấu ấn đậm nét, hệ sinh thái này thu hút du khách nhờ những điểm đến độc đáo, sang trọng như cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới, công viên nước hàng đầu Đông Nam Á Aquatopia Water Park hay các khu nghỉ dưỡng độc bản như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc The Eden Bay...

Hệ sinh thái nghỉ dưỡng

Đà vực dậy của du lịch Phú Quốc với tâm điểm là Nam đảo thể hiện sức hấp dẫn của hệ sinh thái nghỉ dưỡng Nam Phú Quốc. Những trải nghiệm thú vị liên tục được làm mới ở Nam đảo đã kéo dài thời gian lưu trú trung bình của du khách tại đây lên tới 3-4 ngày. Cùng với đó là gia tăng chi tiêu cho kỳ nghỉ, cao hơn hẳn thời gian lưu trú trung bình của khách du lịch tại Phú Quốc là 1,9 ngày, theo Sun Group. Tới đây, Sun Group dự định tiếp tục đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc, đưa công nghệ trình diễn hiện đại Vortex về Nam đảo, tổ chức các hoạt động suốt 24 giờ cùng hàng loạt trò chơi thể thao trên biển... Thời gian lưu trú của khách hứa hẹn vượt qua con số 3,4 ngày, đồng thời mang tới nguồn thu ổn định cho hoạt động kinh doanh thương mại, nhà hàng, quán ăn, mini hotel, các con phố mua sắm ngày một sầm uất.

Một góc khu đô thị Sun Grand City New An Thoi. Ảnh: Ánh Dương.

Khu đô thị Sun Grand City New An Thoi sở hữu vị trí tâm điểm hệ sinh thái Nam Phú Quốc sẽ thừa hưởng nguồn khách dồi dào bao gồm cư dân tại đô thị, cư dân Phú Quốc, khách du lịch tại Nam đảo nói riêng và Phú Quốc nói chung. Những cửa hàng kinh doanh tại đây còn được thụ hưởng miễn phí những chương trình quảng bá, khuyến mại của chủ đầu tư thực hiện cho hệ sinh thái Nam đảo.

Tiềm năng kinh doanh thương mại

Tận dụng lợi thế tâm điểm kết nối Đông Tây phía Nam đảo, nơi phù hợp để kinh doanh đa dạng loại hình từ cà phê, nhà hàng, khách sạn tới siêu thị, spa... Sun Grand City New An Thoi được thiết kế linh hoạt với không gian mở thỏa mãn đa dạng yêu cầu kiến trúc. Diện tích mỗi căn nhà phố dao động từ 100-250 m2, cao 5 tầng với mặt tiền lên tới 8 m, vỉa hè thoáng rộng bố trí khoảng lùi đủ tạo không gian trang trí các cửa hàng nhưng vẫn giữ được mối tương tác bên trong với bên ngoài. Hơn nữa, với quy hoạch dạng siêu khối thông minh từng được áp dụng ở các thành phố lớn như Barcelona (Tây Ban Nha), tất cả các căn đều ở mặt đường, các con phố trong khu đô thị dễ dàng kết nối xuyên suốt, giúp tận dụng tối đa không gian công cộng, gia tăng hiệu suất kinh doanh.

Nhà phố khu đô thị Sun Grand City New An Thoi thiết kế ấn tượng, không gian thoáng đãng phục vụ đa dạng mục đích kinh doanh. Ảnh: Ánh Dương.

Phong cách thiết kế Địa Trung Hải phóng khoáng với màu sơn rực rỡ hay các công trình biểu tượng như cổng chào Phục Hưng hứa hẹn biến Sun Grand City New An Thoi trở thành điểm tham quan mới của Nam đảo, mở ra cơ hội kinh doanh du lịch sáng giá.

Chốn an cư chất lượng

Sở hữu Sun Grand City New An Thoi, các nhà đầu tư không chỉ nắm trong tay cơ hội kinh doanh đắc lợi mà còn xây dựng "tổ ấm" an yên trong một cộng đồng văn minh. Được kiến tạo là khu đô thị hiện đại, trong diện tích 35 ha của khu đô thị Sun Grand City New An Thoi có tới 4 công viên xanh mát. Một quảng trường âm nhạc sôi động 4 mùa - Seta, công viên bên sông Riva tái hiện hình ảnh dòng kênh xanh, công viên Limo - nơi cư dân đắm mình trong hương thơm cây trái ngọt lành và công viên Pino được với thiết kế lấy cảm hứng từ âm nhạc, được ví như "bản tình ca" của biển trời.

Công viên Pino với sắc xanh mây trời và cây xanh hòa quyện. Ảnh: Ánh Dương.

Cư dân khu đô thị có thể trải nghiệm không gian sống văn minh, nơi chủ đầu tư luôn chăm chút từng góc cảnh quan cây xanh, chú trọng phát triển những sự kiện cộng đồng. Bên cạnh đó, công tác an ninh đô thị cũng được vận hành bởi các đơn vị quản lý chất lượng, đảm bảo cuộc sống an cư hạnh phúc cho từng gia đình.

Thời cơ để đầu tư

Mới đây, đề án lập thành phố Phú Quốc đã được đệ trình. Nếu chính thức được phê duyệt, Phú Quốc sẽ trở thành "thành phố biển đảo" đầu tiên của Việt Nam. Theo đó, An Thới sẽ trở thành phường trung tâm phát triển du lịch, dịch vụ... mang tới nhiều cơ hội thu hút đầu tư, dân cư về sinh sống. Trong khi đó, quỹ đất ở của Phú Quốc hiện chỉ chiếm 6% tổng diện tích nên những dự án bất động sản sở hữu lâu dài như Sun Grand City New An Thoi sẽ sớm không còn hàng.

Chào đón những tháng cuối năm, chủ đầu tư Sun Group đang triển khai chính sách ưu đãi với gói hỗ trợ tiền thuê trong hai năm đầu trị giá hai tỷ đồng, gói hỗ trợ kinh doanh trị giá 100 triệu. Cùng với đó là chính sách vay vốn lên tới 70% giá trị, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng và tặng gói dịch vụ quản lý trong 5 năm.

Hội đủ những giá trị sinh lời bền vững cùng giá trị ở lâu dài, cộng thêm thời cơ của các bước ngoặt chính sách, Sun Grand City New An Thoi hứa hẹn thu hút nhà đầu tư bất động sản dịp cuối năm.

Vũ Khánh