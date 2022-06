Những yếu tố mới trên Honda HR-V 2022

HR-V 2022 giữ yếu tố thể thao, bổ sung gói an toàn chủ động Honda Sensing, động cơ 1.5 turbo, quản lý xe qua ứng dụng thông minh trên smartphone.

HR-V thế hệ mới lần đầu tiên được tích hợp ứng dụng Honda Connect trên điện thoại thông minh. Đây là hệ thống gồm một thiết bị gắn trong xe (có e-sim), chức năng cập nhật, ghi nhận, lưu trữ và truyền dữ liệu ra bên ngoài thông qua sóng di động.

HR-V 2022 ra mắt tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Đại diện hãng Nhật tại Việt Nam cho biết, tương tự Civic mới, Honda Connect trên HR-V có thể giúp người dùng quản lý xe dễ dàng hơn. Hệ thống này bao gồm tính năng tự động phát hiện, thông báo va chạm và cảnh báo giới hạn tốc độ. Các tính năng điều khiển từ xa gồm: khởi động, bật điều hòa, bật đèn, mở và khóa xe... Quản lý xe thông qua smartphone, người dùng có thể theo dõi quãng đường di chuyển, cập nhật lịch bảo dưỡng, quản lý mức tiêu thụ nhiên liệu, tìm xe.

Về công nghệ an toàn, HR-V lần đầu được trang bị gói Honda Sensing. Hệ thống này bao gồm hàng loạt công nghệ an toàn như: phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn chiếu sáng thích ứng tự động (AHB), kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), giảm thiểu lệch làn đường (RDM), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN).

Ngoài ra, trang bị camera bên phụ (Camera Lanewatch) trên bản RS giúp tài xế quan sát tốt hơn khi vào cua hoặc bị hạn chế tầm nhìn.

Không riêng HR-V, hãng Nhật đang dần đưa công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing trở thành tiêu chuẩn cho các dòng xe của hãng. Tháng 12/2021, công nghệ này được sử dụng trên Accord, tiếp đến Civic và HR-V vừa ra mắt. Riêng CR-V đã được trang bị Honda Sensing từ thế hệ nâng cấp ra mắt trong năm 2020.

Không gian nội thất của HR-V mới. Ảnh: Lương Dũng

Trừ Brio đạt 4 sao, các mẫu còn lại của Honda Việt Nam đều đạt chứng nhận an toàn 5 sao, từ ASEAN NCAP. Động cơ loại 1.5 tăng áp, cho công suất 174 mã lực, mạnh bậc nhất phân khúc. Hiện trong 6 mẫu xe được hãng Nhật bày bán tại Việt nam, có 4 mẫu đang sử dụng động cơ 1.5 tăng áp.

Về thiết kế, xe tăng 51 mm chiều dài và 18 mm chiều rộng, giúp tổng thể trông lớn hơn so với phiên bản trước. Kích thước lớn, nhưng HR-V vẫn giữ được kiểu dáng thể thao như thế hệ cũ.

Ngoại thất được thiết kế lại toàn bộ phần lưới tản nhiệt, cụm đèn trước, sau. Gương chiếu hậu được đặt xuống thân, giúp tăng tầm nhìn cho tài xế. Xe được bổ sung màu ngoại thất là xám và trắng bạc (cho bản RS). HR-V mới được bán với hai phiên bản L và RS, giá lần lượt 826 triệu và 871 triệu đồng.

Màu trắng bạc mới chỉ có trên phiên bản HR-V RS. Ảnh: Lương Dũng

Ngoài việc ra mắt thêm sản phẩm mới, từ đầu năm đến nay, Honda khai trương thêm 3 đại lý chính hãng tại Đà Nẵng, Nghệ An và Hà Nội nâng tổng số đại lý lên 45. Hãng này sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Song song với việc mở đại lý mới, Honda Việt Nam tiếp tục kết hợp với hệ thống đại lý triển khai chuỗi sự kiện lái thử Feel The Performance trên toàn quốc, nhằm mang đến cơ hội trải nghiệm cho khách hàng, khám phá những tính năng nổi bật trên xe.

Tất cả các hoạt động trên giúp Honda Việt Nam có thể tăng doanh số bán hàng trong năm tài chính 2023, bù lại phần doanh số vốn sụt giảm 7% trong năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng của Covid và hạn chế nguồn cung.

Đoàn Dũng