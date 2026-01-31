Những yếu tố giúp MSB nằm trong top ngân hàng có tỷ lệ CASA cao

Nhờ số hóa dòng tiền, mở rộng tệp khách hàng và duy trì kỷ luật thanh khoản, MSB tiếp tục duy trì tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn ở mức cao, gần 29% trong năm 2025.

Theo báo cáo tài chính, kết thúc năm 2025, tổng tiền gửi khách hàng của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đạt gần 197 nghìn tỷ đồng, tăng 27,2% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt gần 57 nghìn tỷ đồng, tăng gần 40%, đưa tỷ lệ CASA từ 26,4% lên 28,9%, tiếp tục nằm trong nhóm 5 ngân hàng có tỷ lệ CASA cao của hệ thống.

Đại diện MSB cho biết, chiến lược chuyển đổi số đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng CASA trong năm 2025. Trên nền tảng dữ liệu, các quy trình trọng yếu từ phê duyệt, giải ngân đến vận hành được chuẩn hóa và tự động hóa, giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao hiệu quả kiểm soát và tăng tính minh bạch.

Năm qua, nhà băng đẩy mạnh MSBPay với Merchant App, cung cấp các giải pháp thanh toán QR, quản lý tài chính và hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh. Giải pháp này giúp MSB tiếp cận sâu hơn vào dòng tiền vận hành của phân khúc này, từ đó hình thành nguồn tiền gửi không kỳ hạn ổn định.

Song song với đó, các nền tảng số như Magnet phát huy hiệu quả trên kênh online, hỗ trợ ngân hàng mở rộng tệp khách hàng và gia tăng hiệu quả bán chéo. Đến cuối năm 2025, MSB phục vụ gần 8 triệu khách hàng cá nhân và hơn 100.000 khách hàng doanh nghiệp, qua đó tăng tần suất giao dịch và mức độ gắn bó với tài khoản thanh toán.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động biến động và lãi suất cho vay được điều chỉnh theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp, CASA cao giúp ngân hàng duy trì lợi thế chi phí vốn, qua đó giảm áp lực lên biên lãi ròng (NIM). Năm 2025, NIM hợp nhất của MSB đạt 3,22%.

Song song với việc duy trì CASA ở mức cao, tín dụng tiếp tục là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng quy mô của MSB trong năm 2025. Với mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp cho mảng ngân hàng là 15,8%, quy mô cho vay khách hàng của ngân hàng mẹ vượt trên 201 nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó, nhờ đầu tư cho số hóa và chiến lược mở rộng tệp khách hàng, danh mục cho vay của công ty con Tnex Finance đạt gần 4 nghìn tỷ đồng, đưa tổng dư nợ cho vay hợp nhất của MSB lên hơn 205 nghìn tỷ đồng tại ngày 31/12/2025. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào các phân khúc chiến lược, trong đó khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đóng góp trên 75,5% tổng dư nợ.

Bên cạnh tăng trưởng quy mô, các chỉ số an toàn hoạt động của MSB tiếp tục được duy trì ở mức tích cực. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất đạt 12,5%, thuộc nhóm cao trên thị trường; tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) ở mức 62%, thấp hơn trần 85% theo quy định. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn đạt 26,74%, dưới giới hạn 30% của Ngân hàng Nhà nước. Chất lượng tín dụng được kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu hợp nhất 1,82% vào cuối năm 2025, giúp hạn chế áp lực chi phí rủi ro và củng cố lợi thế chi phí vốn từ CASA.

Nhờ nền nguồn vốn chi phí thấp và hoạt động giao dịch gia tăng, MSB ghi nhận thu nhập lãi thuần gần 11 nghìn tỷ đồng, tăng gần 7% so với năm 2024. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gần 30%, đạt hơn 1,7 nghìn tỷ đồng, chủ yếu đến từ mảng thanh toán và dịch vụ ngân hàng số.

Hiệu quả vận hành được cải thiện khi CIR giảm xuống 36,14%. Kết thúc năm 2025, MSB đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất 7.058 tỷ đồng, sau khi trích lập gần 2.000 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng; ROA đạt 1,59%, ROE đạt 14,04%. Tổng tài sản hợp nhất đạt gần 408 nghìn tỷ đồng, tăng 27,3% so với đầu năm.

Năm 2025, MSB được Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm quốc tế đối với tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành dài hạn từ B1 lên Ba3, đồng thời nâng xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) lên mức b1.

Đại diện ngân hàng cho biết, việc cải thiện xếp hạng giúp ngân hàng mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý hơn, đồng thời củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư.

Bước sang năm 2026, ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên tăng trưởng bền vững, gắn với chiến lược số hóa, AI và nền tảng dữ liệu lớn, hướng tới mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

