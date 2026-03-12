Những yếu tố giúp mạng 5G VinaPhone dẫn đầu Đông Nam Á

Tốc độ cao, độ trễ thấp và trải nghiệm web, video ổn định giúp mạng 5G VinaPhone được Ookla vinh danh tốt nhất Việt Nam và Đông Nam Á.

VinaPhone vừa được Tổ chức Ookla - Công ty đo kiểm dữ liệu internet (Mỹ) chứng nhận "Nhà mạng 5G tốt nhất Việt Nam và Đông Nam Á" nhờ chỉ số Speed Score (đánh giá tốc độ và độ phản hồi) cao, vào đầu tháng 3.

Cụ thể, chỉ số Speed Score chiếm 50% tổng điểm. VinaPhone đạt 75,48 điểm, cao hơn khoảng 8% so với nhà mạng xếp sau, cho thấy tốc độ 5G nhanh nhất Việt Nam và giúp hạn chế giật lag khi truy cập Internet. 50% điểm còn lại được chia cho hai tiêu chí trải nghiệm: Web browsing (25%) và Video streaming (25%). Điểm số cao ở cả ba tiêu chí cho thấy mạng lưới của đơn vị đáp ứng tốt nhu cầu truy cập web, xem video và livestream độ phân giải cao với trải nghiệm mượt mà, ít độ trễ.

VinaPhone được công nhận là "Nhà mạng 5G tốt nhất Việt Nam và Đông Nam Á". Ảnh: VinaPhone

Thành tích trên các nền tảng đo kiểm quốc tế của VinaPhone là kết quả của chiến lược quy hoạch hạ tầng được VNPT chuẩn bị từ sớm. Ngay từ đầu, việc bố trí trạm phát sóng dựa trên dự báo lưu lượng và mật độ người dùng, ưu tiên phủ sóng tại khu vực nhu cầu dữ liệu cao như trung tâm đô thị, khu công nghiệp, sân bay, giúp mạng duy trì tốc độ ổn định ngay cả khi lưu lượng tăng mạnh.

Bên cạnh khai thác hiệu quả băng tần trung để cân bằng giữa vùng phủ và tốc độ, VNPT cũng từng bước triển khai kiến trúc 5G độc lập, không phụ thuộc hạ tầng 4G, qua đó tối ưu tài nguyên và giảm độ trễ. Mỗi trạm phát sóng đều trải qua quy trình đo kiểm nghiêm ngặt với nhiều kịch bản sử dụng như: truy cập mật độ cao, chơi game hay truyền tải video độ phân giải lớn. Kết hợp hệ thống giám sát KPI liên tục, mạng lưới được điều chỉnh linh hoạt theo từng vùng lưu lượng, đảm bảo chất lượng kết nối ổn định cho người dùng.

Song song với việc nâng cấp hạ tầng chuẩn quốc tế, nhà mạng cũng cho thấy nỗ lực phổ cập hóa công nghệ 5G thông qua hệ sinh thái gói cước linh hoạt, phù hợp với bài toán chi phí của đa dạng tệp khách hàng. Với giới trẻ, những người sáng tạo nội dung hoặc thường xuyên kinh doanh trực tuyến, gói cước SODA125 cung cấp tới 8GB Data/ngày trong 30 ngày, miễn phí xem truyền hình MyTV Mobile, miễn phí data truy cập ứng dụng MyTV, TikTok và YouTube.

Ookla là công ty đo kiểm và phân tích dữ liệu Internet có trụ sở tại Mỹ, nổi tiếng với nền tảng Speedtest. Dựa trên dữ liệu đo kiểm thực tế từ người dùng toàn cầu, Ookla thường công bố các bảng xếp hạng và giải thưởng đánh giá chất lượng mạng viễn thông. Giải thưởng "Nhà mạng 5G tốt nhất Việt Nam và Đông Nam Á" được trao dựa trên các chỉ số như tốc độ, độ phản hồi, khả năng tải web và xem video, phản ánh trải nghiệm mạng thực tế của người dùng.

