Những từ vựng 'ma quái' dùng trong lễ Halloween

Mỗi khi mùa Halloween đến, người bản xứ thường nói "it's spooky season" (mùa ma quái đến rồi).

Vào ngày lễ này, mọi người thường hóa trang thành những nhân vật ghê rợn như ma cà rồng (vampire), con ma (ghost), xác ướp (mummy) hay phù thủy (witch). Những nhân vật trong phim ảnh, truyện tranh cũng được ưa chuộng, như nàng tiên (fairy) hay siêu nhân (superhero).

Hóa trang được gọi là "dress up": My son loves to dress up as a ghost, while his sister likes to be a fairy (Con trai tôi thích hóa trang thành ma, trong khi em gái nó thích thành cô tiên). Những bộ trang phục như trên được gọi là "costume".

Ngoài từ này, từ "cosplay" cũng có nghĩa là hóa trang, được nhiều người trẻ dùng trực tiếp thay vì nghĩa tiếng Việt: The models cosplay as all kinds of movie characters for this year Halloween's party (Các người mẫu cosplay thành đủ loại nhân vật trong phim cho bữa tiệc Halloween năm nay).

Một tục lệ thường gặp trong lễ hội này là trick-or-treating. Trẻ em sẽ hóa trang và tới các gia đình lân cận để xin kẹo. Khi chủ nhà mở cửa, những đứa trẻ sẽ hô lên, "trick or treat!", tức là "cho kẹo hay bị ghẹo". Trong cụm từ này, "trick" nghĩa là mánh lới, trò bịp bợm, còn "treat" chỉ đồ ăn vặt, thường là đồ ngọt.

Để chào mừng Halloween, các công ty và gia đình thường dùng bí đỏ để trang trí. Bí đỏ được đục khoét (carve) để tạo hình đáng sợ và dùng làm vỏ của đèn lồng. Trong tiếng Anh, đèn lồng là "lantern", đèn làm từ quả bí đỏ cho dịp Halloween được gọi là "Jack-o'-lantern".

Ngoài ra, các khu vui chơi giải trí có thể trang trí theo phong cách ngôi nhà bị ma ám, tiếng Anh là "haunted house".

