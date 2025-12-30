Những tranh chấp khiến concert 'Về đây bốn cánh chim trời' hủy phút chót

Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung cho rằng "Về đây bốn cánh chim trời" phải hoãn vì nhà sản xuất vi phạm hợp đồng, lùm xùm tác quyền.

Sáng 30/12, giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung tiếp tục lên tiếng về lý do khiến chương trình nghệ thuật tôn vinh nhạc sĩ Phạm Duy, Văn Cao, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến không thể diễn ra tối 28/12 ở Hà Nội. Show do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc Việt Education sản xuất, ở Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội, giá vé dao động từ 600 nghìn đến bảy triệu đồng.

Vấn đề đầu tiên là tác quyền ca khúc. Một ngày trước khi chương trình diễn ra, đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Văn Cao gửi đơn yêu cầu ban tổ chức không sử dụng các tác phẩm của ông bởi chưa thanh toán tiền bản quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam - đơn vị gia đình ủy quyền. Do vậy, phía ban tổ chức có email tới các ca sĩ thông báo không trình diễn các bài hát.

Poster chương trình "Về đây bốn cánh chim trời", vinh danh các nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến. Ảnh: Ngọc Việt

Thứ hai, nhạc sĩ Vũ Quang Trung nói ban tổ chức vi phạm hợp đồng thỏa thuận, không thanh toán tiền nong thỏa đáng cho êkíp. Sau nhiều lần trao đổi nhưng không đạt sự thống nhất, nhóm nhạc sĩ và ban nhạc quyết định không tiếp tục tham gia.

Do những lùm xùm trong các vấn đề thương thảo, ông Trung nhận định êkíp không còn đủ thời gian chuẩn bị để đảm bảo chất lượng đêm diễn. "Với tư cách giám đốc âm nhạc, trách nhiệm lớn nhất không chỉ là làm tốt phần âm nhạc, mà còn là tôn trọng khán giả - những người bỏ tiền mua vé với niềm tin rằng họ sẽ được thưởng thức chương trình xứng đáng", nhạc sĩ nói.

Về tác quyền, bà Trịnh Vĩnh Trinh - đại diện gia đình Trịnh Công Sơn - cho biết gia đình chỉ miễn tác quyền để ủng hộ các hoạt động có ý nghĩa như hoạt động từ thiện, ca sĩ ra album đầu tay. Với các chương trình bán vé, gia đình ủy quyền cho VCPMC làm việc với đơn vị tổ chức, theo quy định kinh doanh "phí tác quyền tính % theo giá vé và số ghế rồi trừ đi % ghế mời. Vé càng cao, ghế càng nhiều thì tác quyền càng lớn". Lúc đó, công ty Ngọc Việt Education nói vẫn trong quá trình thương thảo chưa ngã ngũ với VCPMC.

Một số nghệ sĩ như Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, anh Trần Tùng - đại diện hơn 50 giọng ca trong dàn hợp xướng thiếu nhi cho biết trước show đã nhận 50% cát-xê theo hợp đồng. Ngày 28/12, nhà sản xuất nhiều lần thông báo hủy rồi lại khẳng định vẫn tổ chức chương trình. 20h, dàn hợp xướng vẫn được yêu cầu tập trung chuẩn bị lên sân khấu dù các nghệ sĩ, dàn nhạc không xuất hiện.

Hồng Nhung (trái) tập luyện cùng ban nhạc chuẩn cho show "Về đây bốn cánh chim trời", hôm 7/12 tại Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày 28/12, bà Thu Hà - đại diện ban tổ chức - cho biết hoãn chương trình với lý do "bất khả kháng", vì không bán được vé, thiếu kinh phí. "Việc để khán giả đã đến đông đủ, nhà sản xuất mới thông báo hoãn là sự việc rất buồn và đau lòng, do chúng tôi không thể xử lý được quy trình lúc đó", bà Hà nói sau đó. Đơn vị tổ chức cho biết sẽ nỗ lực thực hiện show mới, cũng như sẽ hoàn tiền đầy đủ trong vòng 10 ngày tới cho những khán giả muốn trả vé.

Ban tổ chức "Về đây bốn cánh chim trời" thông báo hoãn show Đại diện ban tổ chức "Về đây bốn cánh chim trời" thông báo hoãn chương trình. Video: Hà Thu

Luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP HCM) cho biết tranh chấp nội bộ dẫn đến hủy show phút chót không chỉ là một sự cố nghệ thuật mà là một sự xâm phạm quyền lợi hợp pháp của khán giả trên nhiều phương diện, nhất là với khán giả từ nước ngoài hoặc các tỉnh xa, vốn mất thêm chi phí vé máy bay, khách sạn, ăn ở.

Khi ban tổ chức thông báo hủy quá muộn, khán giả mất hoàn toàn cơ hội hủy dịch vụ để hoàn tiền từ các bên thứ ba (hãng bay, khách sạn). Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, khán giả có quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về dịch vụ.

"Trong vụ này, nếu ban tổ chức biết rõ các vấn đề khúc mắc về tác quyền và sự rút lui của ban nhạc, nghệ sĩ từ trước nhưng vẫn để khán giả đến nhà hát ngồi chờ, thì có thể xem là hành vi lừa dối, làm lãng phí công sức và thời gian của họ", luật sư Hoàng Hà nhận định.

Khán giả bức xúc khi BTC "Về đây bốn cánh chim trời" thông báo hoãn show Khán giả bức xúc khi BTC "Về đây bốn cánh chim trời" thông báo hoãn show. Video: Hà Thu

Công ty TNHH Ngọc Việt Education có 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện giải trí, nghệ thuật, hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thực hiện những concert, liveshow, lễ hội gồm: Bài hát thu về của Dương Thụ hồi tháng 11, Đóa hồng gai của Phương Thanh (2024), Những gì đến tự nhiên của Đức Huy (2024), liveshow kỷ niệm 50 năm hoạt động của nhạc sĩ Trần Tiến (2023), Tựa như gió phiêu du của Đức Trí (2023).

Chiều 29/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết đã mời đại diện đơn vị sản xuất đến làm việc, yêu cầu đơn vị khẩn trương giải quyết toàn bộ các vấn đề phát sinh vì hoãn show, bảo đảm quyền lợi cho khán giả. Cơ quan sẽ phối hợp các bên liên quan xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

